Mladi Romi u Srbiji: Do posla nakon projektnih obuka

Mladi Romi u Srbiji su uključeni u projekte stručne obuke koje organizuju domaće nevladine organizacije uz pomoć Internacionalnih organizacija. To im omogućava da nađu zaposlenje ili da pokrenu svoj biznis.

Nataši Ibrahimović (21), iz Lebana (na slici gore) uspešno savladana obuka za profesionalnu šminkerku pruža priliku za otvaranje sopstvenog salona za ulepšavanje.

„Trenutno pomažem u salonu i radim kod kuće. Planiram sledeće godine da otvorim prostor za rad i da napredujem u poslu. Kroz posao sam upoznala jako drage ljude. Takođe sam se oslobodila strahova što se tiče komunikacije sa drugim ljudima. Svakog dana učim nešto novo. Preporučila bih zainteresovanima obuku za šminkerku”, ispričala je za DW Ibrahimović koja stručnu obuku završila uz pomoć Fondacije za Obrazovanje Roma (REF).

Predsednik te Fondacije Ređepali Čupi, u razgovoru za DW kaže da kandidati koji učestvuju u projektnim obukama stiču praktična znanja i postaju konkurentniji na tržištu rada:

Ređepali Čupi Foto: Privat

„Prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, kandidati stiču nove veštine i time dolaze do željenih poslova. Do sada je iskustvo pokazalo da je najveća zainteresovanost za vozače, IT, špeditere, kao i zanate gde se pružaju kozmetičke usluge. Pored toga, dosta je zainteresovanih za prekvalifikacije za medicinske radnike”.

On je još dodao da je do sada je sklopljeno preko 150 sporazuma o saradnji sa različitim poslodavcima u Srbiji. Međutim, kako kaže Čupi: „Još uvek postoje primeri etničke distance poslodavaca prema romskoj zajednici kao kvalifikovanoj radnoj snazi".

Sertifikati važe i van Srbije

Da li je jednostavnije doći do željenog posla nakon projektnih obuka, priča za DW Miško Savić (33) iz Trstenika:

Miško Savić Foto: privat

„Radio sam u hladnjači i povremeno sam vozio viljuškar. Nakon završene projektne obuke, zaposlen sam na poziciji viljuškara. Kolege na poslu su reagovale okej, govorili su da su potrebni radnici. Porodica i supruga su bili srećni. Još uvek radim na neodređeno, ali plate su male. Romi se plaše diskriminacije iz tog razloga su nesigurni prilikom zaposlenja. Ja preporučujem svim zainteresovanim ove projektne obuke”.

I Mile Jovanović (22) iz Šapca je završio stručnu obuku uz pomoć Fondacije za Obrazovanje Roma (REF):

„Upoznao sam mnogo zanimljivih ljudi sa kojima sam u kontaktu. Nakon završene obuke, nabavio sam broj telefona od poslodavca, pozvao i posle određenog vremena angažovali su me na poslu viljuškara. Napravio sam kraću pauzu, ali planiram ovim da se bavim. Sertifikati koji se dobiju nakon završene projektne obuke važe u Evropi i svetu”.

Nemačka podrška socijalnom uključivanju Roma

Mihael Engel je vođa projekta „Podrška socijalnom uključivanju", u razgovoru za DW kaže da Nemačka razvpjna pomoć i Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) od 2017. pružaju podršku socijalnom uključivanju osetljivih grupa u Srbiji

Mihael Engel Foto: privat

„Romi i Romkinje su podržani kroz projekte, a dodatno u saradnji sa Fondacijom za Obrazovanje Roma sprovodimo projekat koji je usmeren na povećanje zapošljivosti mladih Roma i Romkinja. Dosadašnje iskustvo iz ranijih projekata pokazuje da se više od 50% uključenih u program, zaposli nakon završenih obuka”, izdvojio je vođa projekta Mihael Engel.

I do 5000 evra za pokretanje sopstvenog biznisa

Organizacija REDI je Inicijativa za razvoj romskog preduzetništva, Žarko Savić, menadžer romskog biznis kluba REDI za DW kaže da razvoj romskog preduzetništva je prioritet:

„Ovim prilikom pozvao bih sve Rome koji žele da pokrenu sopstveni biznis da se evidentiraju u našu biznis bazu, jer će REDI organizacija od sredine 2025. dodeljivati grantove u iznosu od 2000 do 5000 evra za pokretanje sopstvenog biznisa".

On objašnjava dalje da „REDI organizacija obuhvata i stažiranja za mlade Rome i Romkinje. Sve češće vidimo Romkinje koje rade u prodavnicama i pekarama, a Romi su vozači. To nam pokazuje da je na tržištu rada potrebna radna snaga, tu je šansa za Rome i Romkinje".

Siniša Muratović (28) dolazi iz mesta Konjic kraj Osečine i direktor je zemljoradničke zadruge „Malinari Konjic", koja postoji od 2022. On za DW kaže da se bavi pretežno malinom i kupinom.

Siniša Muratović Foto: private

„Pravimo razne proizvode od voća (sok od maline i kupine, džemove), redovno se pojavljujemo na sajmovima. Lepo smo prihvaćeni, ljudi vide tu lepu ideju. Plan za sledeću godinu je da uključimo nove saradnike. Iskustvo sa REDI organizacijom i romskim biznis klubom je odlično jer sam uz pomoć njih i njihove preporuke i garancije dobio alat i za građevinu. Preporučio bih svima da se informišu i saznaju koje mogućnosti postoje u ponudi organizacija REDI”, rekao je preduzetnik Siniša Muratović za DW.

Fokus na prelazak u svet rada

Romi se još uvek nerado izjašnavaju kao predstavnici ove populacije, pa su zato podaci o Romima - relatvni. Prema popisu iz 2022. u Srbijiživi ukupno oko 131. 936 Roma, međutim, teško je proceniti koliko njih spadaju u grupu mladih.

Zvaničnih podataka o položaju Roma i Romkinja na tržištu rada nema. Podaci koji predstavljaju zaposlene Rome dolaze iz Nacionalne službe za zapošljavanje, ali taj broj ne obuhvata svu radno sposobnu romsku populaciju u Srbiji.

UNICEF Srbija i Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija potpisali su u oktobru Memorandum o saradnji, kojim podržavaju sve mlade u Srbiji, dakle i mlade Rome.

Stanislava Vučković Foto: UNICEF Serbia

Stanislava Vučković iz UNICEFa u Srbiji za DW kaže: „Ranjive grupe, uključujući mlade Rome, žene i osobe sa niskim obrazovanjem, suočavaju se sa raznim izazovima prilikom prelaska na tržište rada. Takođe, poznato je da se Romi često sele iz jednog u drugo mesto, iz tog razloga planiran je zajednički rad na sprečavanju ranog napuštanja obrazovanja. Memorandum pruža lakši prelazak iz obrazovanja u svet rada. Fokus je i na prevenciji ranog napuštanja obrazovanja, saradnja se uspostavlja i sa školama".