Ministar Pistorijus u SAD: Nemačka jača vojni angažman

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus (SPD), na jednoj raspravi u Vašingtonu uspevao je da vešto odgovori na pitanja postavljena na engleskom jeziku. Ali kada je došla na red tema „kočnica zaduživanja“, upao je u poteškoće kada je trebalo da objasni koliko besmislenom smatra tu odredbu zacrtanu i u nemačkom ustavu. Odnosno, kako izdvajati više novca za odbranu bez novog zaduživanja ili povećanja poreza?

USjedinjenim Državama nemaju razumevanja za nemačku kočnicu zaduživanja, zakonsku odredbu koja propisuje da novo zaduženje državnog budžeta ne sme u jednoj godini da bude veće od 0,35 odsto BDP. Ipak, u Vašingtonu su svakako videli da se nemački ministar odbrane uprkos tome trudi da poveća izdatke i preuzme veću odgovornost.

„Jedan od najjačih i najpouzdanijih saveznika“

„Nemačka ostaje jedan od najjačih i najpouzdanijih saveznika SAD. Ponosan sam što mogu dalje zajednički da radi na bezbednosti i miru“, izjavio je američki ministar odbrane Lojd Ostin koji se u Pentagonu sastao s Pistorijusom. A to što Nemačka planira da trajno rasporedi jednu svoju brigadu u Litvaniji – to je istorijsko preuzimanje obaveze i to će ojačati evropsku bezbednost, rekao je Ostin.

Američki ministar odbrane posebno je pohvalio nemački angažman u Ukrajini. S jedne strane zato što je Nemačka zemlja u Evropi koja je primila najviše izbeglica iz Ukrajine, a i zato što je Nemačka, nakon SAD, najveći donator novca za ukrajinsku odbranu.

Nemačka vlada upravo je odlučila „da ćemo zajedno sa Amerikancima Ukrajini isporučiti tri bacača raketa HIMARS“, najavio je Pistorijus. To su sistemi iz sastava američke vojske, a Nemačka će da ih plati, objavio je Pistorijus u Vašingtonu. HIMARS je lanser raketa dometa 75 kilometara.

Raketni sistem HIMARS ima domet od 75 kilometara Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Nemačka spremna da preuzme veću ulogu u svetskoj politici

Nemačka je postala drugačija zemlja, vremena su se promenila, rekao je nemački ministar odbrane u govoru na Univerziteti Džons Hopkins u Vašingtonu. „Nemačka je postojan saveznik, sposoban i spreman da odigra svoju ulogu u NATO i u svetskoj politici“, rekao je Pistorijus.

Nakon ruske agresije na Ukrajinu, Nemačka je odustala od svoje uzdržanosti da šalje oružje u ratna područja. Do sada je Ukrajini poslata vojna pomoć u visini od oko sedam milijardi evra, rekao je nemački ministar svom sagovorniku u glavnom gradu SAD i jasno dao do znanja da je izdvajanje dva odsto BDP za odbranu za Nemačku donja, a ne gornja granica.

Članice NATO odavno su se dogovorile da dva odsto svog BDP izdvajaju za odbranu. Nemačka će ove godine po prvi put doseći tu svotu – a Pistorijus želi da taj iznos još poveća.

Pistorijus je takođe rekao da ukidanje vojne obaveze u Nemačkoj smatra greškom i da nastoji da ponovo uvede „neku vrstu vojne obaveze“.

Nemački ministar odbrane pokazao je razumevanje za najavu američkog predsednika Džoa Bajdena da će razmisliti o promeni držanja prema Izraelu. Bajden je najavio da će zaustaviti vojnu podršku Izraelu ako izraelska vojska uđe u grad Rafu na jugu Pojasa Gaze. Na pitanje ZDF-a da li Nemačka razmišlja o sličnim koracima, Pistorijus je odgovorio da se o tome raspravlja i da ne može da odgovori na to pitanje.

Nemački ministar odbrane Pistorijus nastavlja svoje putovanje posetom Kanadi.

aj (ard/dpa)