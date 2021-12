Merkel i Šolc odobrili prodaju oružja Egiptu za milijarde evra

U poslednjih devet dana mandata je Vlada Angele Merkel odobrila izvoz naoružanja i vojne opreme u vrednosti od skoro pet milijardi evra. Time se volumen izvoznih dozvola za naoružanje uvećao na preko devet milijardi evra u ovoj godini, što je rekord za Nemačku.

Te podatke iznelo je Ministarstvo ekonomije na upit poslanice Levice Sevim Dagdelen.

Daleko najveći poručilac nemačkog naoružanja je Egipat koji je pod sumnjom kršenja ljudskih prava i učešća u sukobima u Jemenu i Libiji. Samo Egiptu je poslednjih dana mandata odobrena nabavka od preko četiri milijarde evra.

Kako je nedavno otkrio Špigel, u pitanju su tri ratne fregate koje pravi nemačku Tisenkrup, kao i šesnaest sistema za protivvazdušnu odbranu firme Dil difens.

Sporna odluka današnjeg kancelara

Špigel je u izveštaju nazvao odluku Berlina „škakljivom“ jer Egipat učestvuje u ratnoj koaliciji protiv pobunjenika u Jemenu, premda navodno više ne učestvuje aktivno u borbama.

„Sa druge strane, Nemačka bi kod isporuke najmodernijih sistema naoružanja morala da ima u vidu i susedni Izrael. Nepisano je pravilo da izraelska vojno-tehnološka prednost ne sme biti ugrožena nemačkim isporukama oružja susedima“, piše list.

Ali ne samo to – Nemačka zvanično ima politiku prema kojoj ne bi smela da izvozi oružje zemljama umešanim u konflikte gde se krše ljudska prava. To pravilo je do sada često ignorisano.

Kako piše agencija dpa, posebno je sporno što je prethodna Vlada odobrila ovoliki volumen izvoza dok je bila u tehničkom mandatu kada bi trebalo da izbegava dalekosežne odluke.

Početkom decembra je Olaf Šolc zvanično izabran za kancelara, predvodeći koaliciju njegovih Socijaldemokrata, te Zelenih i Liberala. U prethodnoj koalicionoj vladi sa Demohrišćanima je Šolc imao funkciju ministra finansija i vicekancelara.

Za opozicionu Levicu je to posebno sporno. Jer, nemački izvoz naoružanja zvanično odobrava takozvani Savezni savet bezbednosti, u kojem sede kancelarka i sedmoro ministara – među njima i ministar finansija.

Zeleni se ograđuju

„Olaf Šolc je u tehničkoj vladi izveo razbojnički trik i ubedljivo demonstrirao koliko je uzaludna kritika Socijaldemokrata na račun beskrupuloznog izvoza oružja diktaturama“, rekla je poslanica Levice Sevim Dagdelen za dpa. Ona je doprinos Šolca izvozu oružja u Egipat nazvala „teškom hipotekom“ za novu Vladu.

SPD, Zeleni i Liberali su u koalicionom ugovoru zapisali da će voditi restriktivniju politiku izvoza u zemlje koje nisu članice EU ili NATO. Umesto dosadašnjih pravilnika, o izvozu bi trebalo doneti poseban zakon.

U prvoj reakciji su Zeleni, koji se protive prodaji oružja autokratskim režimima, saopštili da je odluke donela prethodna vlada, a da će se ova držati drugih principa.

