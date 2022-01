Mediji na nemačkom: Đoković je i žrtva poltičkih igara

„Zašto sam tako besan na Novaka Đokovića" – naslov komentara na portalu najčitanijeg nemačkog tabloida Bild dovoljno govori o intenzitetu (delom i vrlo emotivne) rasprave koja se i u Nemačkoj povela oko sudbine možda i najboljeg tenisera u istoriji. Reporter Bilda se pita:

„Šta Novak Đoković uopšte misli da je on?" Bes novinara je, kako kaže, činjenica da se Đoković „pravi važan". Izuzeće za Đokovića i mogućnost da nastupi na turniru u Melburnu on smatra „velikom pljuskom" milionima Australijanaca koji su bili pogođeni drastičnim korona-restrikcijama, i dodaje da se mnoge porodice mesecima nisu viđale.

Ali to nije sve, novinar Bilda nastavlja: „Veze su (zbog restrikcija, prim. red.) uništene. Pa i moja. Do marta 2020., do korone, bio sam u vezi sa jednim Australijancem, živeo je u Sidneju i bio ljubav mog života. A onda je došao lokdaun", piše reporter nemačkog tabloida, i zaključuje: „Korona je uništila moju ljubavnu sreću i sada se pojavi Đoković (koji ne želi da otkrije da li je vakcinisan) i drzne se da nastupi na Australijan openu?!"

Kako će Đoković ostati zapamćen?

Minhenski list Zidojče cajtung u komentaru objavljenom još pre odluke australijskih vlasti, piše da će ponašanje Novaka Đokovića u narednim danima biti presudno za sliku o njemu u sportskoj istoriji: „Samo kao grandiozni teniski virtuoz, što on bez ikakve sumnje i jeste ili i kao osoba čiji se horizont proteže i izvan belih linija između kojih je zaradio svoje bogatstvo?"

Zidojče cajtung dodaje: „Za 34-godišnjeg Srbina sad postoji samo još jedna opcija da pokaže stvarnu veličinu: Đoković mora da kaže svetu zbog čega je dobio izuzeće. Jedino tako može da otkloni sumnju da je zbog njega napravljen ustupak samo zato što je bogat i poznat."

Slično argumentuje i nemački magazin Špigl, koji piše da bi Đoković najviše mogao da doprinese rasvetljavanju okolnosti ovog slučaja transparentnim iznošenjem detalja: „Ali ako to bude radio onako kako je postupao po pitanju da li je vakcinisan ili ne, o čemu je mesecima pričao samo nebuloze, onda sa njegove strane ne može mnogo da se očekuje."

Svetski sport trenutno ima problem, smatra hamburški magazin: „Đoković, zvezda američkog fudbala Aron Rodžers, jedno vreme i Bajernov profesionalac Jošua Kimih, sa njihovim eskapadama vezanim za vakcnisanje, to su ljudi koji se nalaze na naslovnim stranama, oni dobijaju medijsku pažnju. A sama činjenica da se sport u ovim vremenima ponaša razumno, da većina sportistkinja i sportista brižno poštuje sve higijenske mere, da se velika većina odazvala pozivu na vakcinisanje – sve to su zasenili prominentni pojedinačni slučajevi, koji propagiraju ono suprotno. A sport dozvoljava da mu se to događa."

Hotel na aerodromu u Melburnu - pretpostavlja se da se ovde nalazi Novak Đokovic

„Počinitelj i žrtva"

Švajcarski portal Votson piše da „Đoković šteti svetskom tenisu – ali on nije samo počinitelj, već i žrtva". Novak Đoković je žrtva političkih igara, smatra Votson:

„I pre njega u Australiju su ušli sportistkinje i sportisti koji su takođe bili oslobođeni obaveze vakcinacije. Nameće se sumnja da je na primeru Đokovića htela da se demonstrira odlučnost."

Votson podseća da australijski premijer Skot Morison trenutno ima relativno malo podršku birača, te da se u maju održavaju parlamentarni izbori: „U odlučnom delovanju protiv Đokovića možda je shvatio da mu se nudi šansa da tako ubere aplauz svojih zemljaka i vrati poverenje u svoju politiku."

Đoković je junak u Srbiji, a u inostranstvu je negativac, dodaje Votson. Švajcarski portal smatra da je za to delom kriv i sam Đoković. Podseća se na seriju turnira „Adrija tur" koju je organizovao u leto 2020., i koja je morala biti prekinuta nakon više slučajeva zaraze korona-virusom i što je „u Hrvatskoj izazvalo malu državnu krizu".

Priredio: Srećko Matić

