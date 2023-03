Među žrtvama u Hamburgu i nerođeno dete

Nemačka je u šoku nakon pokolja koji se dogodio u prostorijama u kojima se u Hamburgu okupljaju Jehovini svedoci. Vodeći političari iz čitav zemlje izrazili su saučešće porodicama žrtava, i zahvalili se Hamburškoj policiji na brzoj akciji.

Nemački mediji prenose da je u pucnjavi u kvartu Alsterdorf na severu Hamburga verovatni počinilac višestrukog ubistva ubio sedam osoba, te ranio nekoliko desetina ljudi. Na kraju je, kako se tvrdi u medijima, počinio samoubistvo.

Počinilac je 35-godišnji Nemac

Te infomacije su na konferenciji za novinare potvrdili i istražni organi. „Krvoproliće je počinio 35-godišnji nemački državljanin Filip F. On, prema saznanjima Kriminalističke policije nije do sada bio poznat snagama bezbednosti. Radi se o bivšem članu Jehovinih svedoka, koji je zajednicu napustio pre godinu i po, i to očigledno u svađi“, rekao je Tomas Radzuvajt iz Hamburške policije.

Policijske snage su alarmirane sinoć u 21 sat i 4 minuta. Samo četiri minuta kasnije na mesto zločina u kvartu Alsterdorf na severu Hamburga stigli su prvi policajci. Na verskom obredu u zgradi Jehovinih svedoka u trenutku napada nalazilo se oko 50 osoba.

Pripadnik specijalnih jedinica policije pretražuje centar Jehovinih svedoka u Hamburgu Foto: Fabian Bimmer/REUTERS

Hamburški senator za unutrašnje poslove Endi Grote na konferenciji za novinare je rekao da je brza akcija policijskih snaga po svemu sudeći spasila brojne živote. Napadač je imao dozvolu za nošenje oružja, a sa sobom je imao poveću količinu municije. Grote je rekao da se radi o najtežem zločinu u novijoj istoriji Hamburga i dodao da je među žrtvama i „jedno nerođeno dete, koje je bilo pogođeno u majčinoj utrobi, u sedmom mesecu trudnoće“.

Nemački kancelar Olaf Šolc najpre je reagovao preko Tvitera, gde je napisao da se radi o „strašnoj vesti iz Hamburga“, odnosno o „brutalnom nasilničkom činu“. Šolc, koji je između 2011. i 2018. obavljao dužnost gradonačelnika Hamburga, dodao je da je u mislima sa žrtvama, njihovim najbližima i snagama bezbednosti „koje iza sebe imaju tešku akciju“.

Nemačka ministarka unutrašnjih poslova Nensi Fezer takođe je preko Tvitera rekla da je „potresena“ zbog „stravičnog nasilja“ i naglasila da nadležni organi čine sve kako bi brzo razjasnili pozadinu tragedije.

Reagovao i savezni predsednik

Savezni predsednik Frank-Valter Štajnmajer je na vesti iz Hamburga reagovao „s velikim zaprepašćenjem“. Jedna njegova portparolka je u ime predsednika SR Nemačke napisala da su njegove misli „uz mrtve i njihove porodice – njima izražavam duboko saučešće na ovaj dan bola“. Štajnmajer je izrazio uverenje da mnogi ljudi u Nemačkoj u ovim satima osećaju iskreno saosećanje, a ranjenima je poželeo brz oporavak.

I predsednica Bundestaga Berbel Bas naglašava da je „teško pogođena“ vestima iz severnonemačke metropole.



Policija i medicinski timovi na licu mesta Foto: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Ko su Jehovini svjedoci?

Jehovini svedoci su objavili da su „duboko pogođeni stravičnim krvoprolićem” na okupljanju članova njihove zajednice. „Naše saosećanje izražavamo porodicama žrtava kao i traumatizovanim svedocima“, navodi se u saopštenju koje su oni objavili još tokom noći.

Jehovini svedoci su hrišćanska zajednica koja na svoj način interpretira Bibliju. Oni veruju u Jehovu kao „svemogućeg Boga i stvoritelja“, uvereni su da dolazi neki novi svet u kojem će se „spasiti“ samo izabrane zajednice.

Širom sveta ima oko osam miliona Jehovinih svedoka. „Svetska centrala“ se nalazi u Njujorku. Nemačka zajednica broji oko 200.000 članova. Crkveni i verski stručnjaci ih često optužuju za totalitarne strukture. Jehovini svedoci, kako kažu kritičari, od svojih članova očekuju apsolutnu poslušnost, i to bez postavljanja bilo kakvih kritičnih pitanja.

ms (ard/spiegel/dpa)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.