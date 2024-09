Mark-Andre ter Štegen: novi broj 1 na golu nemačkog tima

Nakon što je Manuel Nojer objavio da se povlači iz reprezentacije, odnosno da više neće nastupati za nemačku fudbalsku selekciju, Mark-Andre ter Štegen reagovao je na uobičajen način – džentlmenski i s puno poštovanja: „Zauvek prvak sveta i legenda nemačkog fudbala“, napisao je 32-godišnjak na Instagramu uz fotografiju Nojera kako na stadionu Marakana u Rio de Žaneiru podiže u vazduh pehar prvaka sveta osvojen 2014. Ter Stegen je bez sumnje na taj način odao poštovanje svom kolegi, ali je s druge verovatno osetio i određenu dozu olakšanja.

Godinama je, naime, taj čuvar mreže Barselone bio „broj 2“ u dresu nemačke reprezentacije, godinama je bio u Nojerovoj senci. I nikada se nije javno žalio. Ter Štegen se nije pobunio ni nedavno, uoči Evropskog prvenstva u Nemačkoj, kada je selektor Julijan Nagelsman odlučio da njegov broj 1 na domaćem terenu bude ponovo Nojer.

Sada bi „Večiti broj 2“ trebalo da postane „Standardni broj 1“. I dodatno da „oplemeni“ svoju ionako uspešnu klupsku karijeru.

Počeci u Menhengladbahu

Ter Štegen je rođen u Menhengladbahu i karijeru je započeo u domaćoj Borusiji. Nakon 13 godina u omladinskim selekcijama, usledio je brz uspon. Kao 17-godišnjak je 2009. potpisao prvi profesionalni ugovor, a nedugo nakon toga tadašnji trener Borusije, Lusijen Favre, odlučio je da Ter Štegen bude prvi golman te ekipe iz Bundeslige.

On tu poziciju nije ispuštao sve do odlaska iz Gladbaha u leto 2014. Favre je par godina kasnije rekao da je Ter Štegen „svetska klasa“. I dodao: „On je izvanredan golman, to je moglo da se vidi već na prvom treningu. Onaj ko to nije video, taj je slep.“

„Dobrodošao u Barsu“ – legendarni golman Andoni Zubizareta (desno) na predstavljanju Mark-Andrea ter Štegena (levo) u Barseloni Foto: Gruppo/S. Lau/picture alliance

Za oproštaj od „njegove Borusije“ potekle su i suze. A nakon emotivnog rastanka i odlaska iz Nemačke usledila je selidba u redove velike Barselone. Ključnu ulogu u transferu odigrao je legendarni golman Barselone i tadašnji sportski direktor tog kluba Andoni Zubizareta. „On mi je objasnio šta to znači biti golman Barse, ispričao mi je o istoriji kluba i rekao šta oni očekuju od mene“, otkrio je Ter Štegen. „On me je ubedio – i rečima i osećajem.“

Bivši golman Gladbaha je u dresu Barse zapravo trebalo da nasledi Vivtora Valdesa, koji je napustio klub. Ali, stvari su se razvijale drugačije. Paralelno s angažmanom nemačkog golmana, Katalonci su doveli i Čileanca Klaudia Brava. Bravo je bio standardni golman u ligaškim utakmicama Barselone, a Ter Štegen je čuvao mrežu samo u utakmicama Lige šampiona i Kupa kralja. Tada se činilo da je samo pitanje vremena kada će Ter Štegen da okonča boravak u glavnom gradu Katalonije.

Ter Štegen: „Razmišljao sam o odlasku“

„Neću da lažem, bilo je trenutaka kada sam razmišljao o odlasku, kada sam tražio rešenje“, rekao je Ter Štegen za list „Klub del Deportista“. Ali, ipak to nije uradio, a uskoro je stigla i nagrada za strpljenje: nakon dve godine tada 24-godišnji Ter Štegen konačno je dobio poverenje kluba i postao novi broj 1. Bravo je otišao u Mančester Siti.

Mark-Andre ter Štegen je konstanta već godinama, a nedavno je postao i kapiten Barselone Foto: Irina R. Hipolito/ZUMA Wire/IMAGO

U međuvremenu je Ter Štegen s Barselonom osvojio pet titula prvaka Španije, titulu klupskog prvaka sveta i Ligu šamiona. U maju je u dresu Barselone odigrao 411. utakmicu i tako pretekao čak i Zubizaretu (410). Jedino Viktor Valdes (535) ima više nastupa na golu Barselone u čitavoj istoriji velikog katalonskog kluba. Osim toga, Ter Štegen je u sezoni 2022./2023. bio proglašen za najboljeg igrača u Španiji, a od pre nekoliko dana je i kapiten Barselone.

Večiti broj 2

U dresu nemačke reprezentacije stvari su od samog početka bile nešto komplikovanije. Uoči Evropskog prvenstva 2012. Ter Štegen je debitovao za nacionalnu selekciju, samo nekoliko dana nakon što je proslavio 20. rođendan. Tadašnji selektor Joahim Lev uvrstio ga je u širi sastav tima za taj turnir koji se igrao u Poljskoj i Ukrajini. Ter Štegenov debi u početnom sastavu okončan je porazom – 26. maja 2012. u Bazelu Švajcarci su naneli težak poraz Nemcima (5:3).

Usledio je i poraz (1:3) protiv Argentine, a onda i poraz (3:4) u meču protiv SAD, u kojem je Ter Štegen bio krivac za tragikomičan autogol. Nakon tri nastupa u dresu reprezentacije, bilans mladog golmana bio je užasan: 12 primljenih golova i nekoliko velikih grešaka. A posledica: selektor je „izbrisao“ Ter Štegena sa spiska putnika za EURO 2012.

Slično je bilo i na Svetskom prvenstvu 2014. Titulu prvaka sveta s nemačkom reprezentacijom tada je osvojio Manuel Nojer, a na klupi su sedeli još Ron-Robert Ciler i Robert Vajdenfeler. Sve to nije demotivisalo Ter Štegena, on se vremenom izborio za mesto u A-selekciji, i bio je član ekipe na svim velikim turnirima nakon toga – s izuzetkom Evropskog prvenstva 2021. gde nije nastupao zbog povrede kolena. Ali, ni na jednom turniru (EP 2016, SP 2018, SP 2022. i EP 2024.) nije uspeo da izađe iz senke Manuela Nojera. Slika je bila uvek ista: Nojer brani, a Ter Štegen sedi na klupi za rezervne igrače.

Mark-Andre ter Štegen (levo) ostao je rezerva Manuelu Nojeru (desno) i na Evropskom prvenstvu 2024. Foto: Peter Schatz/dpa/picture alliance

Ter Štegenovo vreme je, kako se tada činilo, došlo nakon katastrofalnog nastupa nemačke reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2022. u Kataru. Nemci su ispali već nakon grupne faze takmičenja, a Nojer se na godišnjem odmoru nakon Mundijala teško povredio na skijanju. Ter Štegen je preuzeo ulogu prvog golmana i skoro godinu i po bio je standardni prvotimac. Svoje ambicije u dresu nemačke reprezentacije znao je i javno da artikuliše: „Trenutno sam broj jedan, a moja ambicija je da to i ostanem“, rekao je u jednom intervjuu za minhenski list „Zidojče cajtung“.

Težak udarac za Ter Štegena

Ali, stvari nisu išle onako kako je on to očekivao: Nagelsman je odlučio da prvi golman reprezentacije na domaćem turniru (EURO 2024) bude Nojer, uprkos povremenim nesigurnostima i brojnim kritikama na račun njegovih nastupa. Bio je to još jedan udarac u lice Ter Štegena, ali je on i u tim trenucima znao da pokaže ljudsku veličinu. Međutim, brojni navijači i stručnjaci bili su tada mišljenja da je Nagelsman odustao od osnovnog načela – da brane ili igraju oni koji su u tom trenutku najbolji.

„Njegovi zahtevi nisu neopravdani“, rekao je o Ter Štegenu nekadašnji najbolji golman sveta Oliver Kan za tabloid „Bild“. „Ter Štegenovi nastupi su konstantni, a niti su poslednji turniri nacionalne reprezentacije bili uspešni, niti Manuel Nojer sada deluje stabilno.“

Svetska klasa

Odluka Nojera o povlačenju iz reprezentacije otvara vrata Mark-Andreu ter Štegenu kao novom broju 1. U to zapravo nema nikakve sumnje. Španski list „Sport“ je na naslovnoj strano napisao: „Konačno će Ter Štegen postati prvi nemački golman“. I Nagelsman, ali i sportski direktor Nemačke fudbalske federacije (DFB) Rudi Veler puni su reči hvale za 32-godišnjaka. Svi kažu da je on „svetska klasa“.

Nagelsman je objavio spisak igrača za utakmicu Lige nacija protiv Mađarske ove subote 7. septembra i Holandije u utorak 10. septembra. I Ter Štegen je na spisku – kao novi broj 1 četvorostrukog prvaka sveta. „On je to zaslužio na osnovu svojih nastupa, zaslužio je da nasledi Manuela Nojera“, rekao je za agenciju DPA Lotar Mateus, rekorder po broju nastupa u dresu nemačke reprezentacije. I još je dodao: „Mark-Andre ter Štegen je na to dovoljno dugo čekao.“

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku