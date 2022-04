Mašina Levandovski – da li ostaje u Bajernu?

Na utakmici 27. kola Bundeslige Levandovski je protiv Union iz Berlina povećao broj golova za ovu sezonu na 31, čime je postao prvi igrač od Gerda Milera koji je postigao trideset ili više golova u pet sezona.

To je razlog što Bajern iz Minhena želi da produži ugovor sa poljskim napadačem, iako će on, kada mu krajem iduće sezone istekne ugovor, imati 34 godine. Ipak, Levandovski pruža rekordnim šampionima Bundeslige to što gotovo nijedan drugi igrač ne može.

Kako piše tabloid Bild, Pini Zahavi, uticajni menadžer poljske zvezde, priča već sa Barselonom i PSG-om. Navodno, Zahavi hoće dve dobre ponude na stolu kako bi ucenio Bajern i izvukao još više novca.

Više od golgetera

Levandovski je najbolji golgeter lige, a u vrhu je i po nekoliko drugih kategorija. On je uz to i mnogo više od golgetera. Tokom karijere naučio je da se prilagođava različitim ulogama, u zavisnosti od toga šta se zahteva pod različitim trenerima i u različitim sistemima igre. To ga čini jednim od najkompletnijih napadača u fudbalu danas.

Veština baratanja loptom Levandovskom omogućava da učestvuje u izgradnji Bajernove igre i u veznom redu. Njegova fizička snaga i ravnoteža omogućavaju mu da primi loptu i dok je pod pritiskom protivnika.

Mešavina različitih sposobnosti otežava definisanje onoga što bi bio njegov „zaštitni znak“. Njegov set veština pomaže mu da zatrese mrežu na različite načine, koristeći i noge i glavu. Sposoban je da postigne gol iz kaznenog prostora, na obe stative, kao i šutom sa distance.

Opseg kretanja dozvoljava mu da prima loptu i u poslednjoj liniji odbrane, iz centaršuta ili posle ubacivanja. Levandovski je zaista svestrana golgeterska pojava.

Vredan i bez lopte

Vredan je i bez lopte, može da igra intenzivan presing i brzo menja linije kretanja. To je nešto što je naučio od Jirgena Klopa, kada su obojica bili u Borusiji iz Dortmunda, i to omogućava Bajernu da pritisne protivnika i osvoji loptu.

Svestranost Levandovskog je ono što ga je učinilo tako uspešnim pod različitim trenerima i sa različitim filozofijama igre. Osvojio je dve titule u Bundesligi sa Borusijom i lako je prešao na pristup Pepa Gvardiole zasnovan na posedu lopte, osvojivši opet brojne trofeje.

Nije imao ni problema sa vertikalnijom i direktnijom taktikom koju je favorizovao Hansi Flik. Čak i sada pod Julijanom Nagelsmanom, sa više igrača koji su pozicionirani unutar kaznenog prostora, Levandovski i dalje pronalazi potencijalno opasne pozicije i, što je još važnije, poentira iz njih.

Posle četiri gola Realu 2013. godine

Zdrav san, zdrava ishrana

Njegov način života van terena takođe je ključan za konstantnu igru na tako visokom nivou, uprkos tome što je relativno star za napadača. Pored uobičajenih kondicionih režima profesionalnog fudbalera, Levandovski je radio i na tome da obezbedi što bolji san. Njegova spavaća soba je optimizovana, bez tehničkih uređaja u prostoriji. Noću je mrkli mrak i održava se na konstantnoj temperaturi od 21 stepen Celzijusa.

Levandovski je učinio više da optimizuje svoju ishranu od mnogih drugih igrača – uz pomoć svoje supruge nutricionistkinje Ane Levandovske, karatistkinje koja je osvojila brojne medalje na svetskim i evropskim prvenstvima.

Posvećenost tome da unapredi fizičku spremnost možda mu je i donela nadimak „Telo“ za vreme njegovog igračkog staža u Dortmundu. Gvardiola je kao trener Bajerna otišao toliko daleko da je rekao da su ga njegove navike van terena učinile najprofesionalnijim fudbalerom kojeg je ikada sreo.

Zaista, rutina i posvećivanje pažnje detaljima pokazuju koliko je Robert Levandovski fokusiran na profesionalni odnos prema fudbalu. Njegova svestranost na terenu čini ga jednim od najkompletnijih fudbalera i jednim od najboljih napadača svih vremena.

Zato Bajern iz Minhena toliko želi da ga zadrži u bavarskoj prestonici i posle juna 2023. Ukoliko dogovor ne bude postignut uskoro, priča se, Bajern će ipak sada unovčiti Levandovskog pre nego da rizikuje da ovaj narednog leta ode bez odštete.

