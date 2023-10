Kune prave veliku štetu na električnim automobilaima

Udruženje nemačkih osiguravajućih društava (GDV) navodi da kune proizvode štetu na automobilima u 200 000 slučajeva. Šteta se procenjuje na 90 miliona evra. Poseno velika šteta može da nastane na električnim automobilima. U porodicu kuna spadaju lasice, vidre, jazavci I tvorovi.

Skupa opravka

Posetili smo Loshajm am Ze u Sarlandu. Tamo nam auto-mehaničar Markus Šuligen kaže da u njegovu radionicu prosečno dovezu dva automobila nedeljno ispod čije haube je neka lasica napravila štetu. Kod električnih automobila često strada „obimno izolovan glavni kablovski vod.

Šuligen objašnjava da se kod te vrste automobila kablovska tehnika ne popravlja, već se sve mora promeniti, od utikača za struju do kabla i svih instalacija koje vode do baterije u podu. On kaže da se to radi „i onda kada su vodovi samo neznatno načeti na jednom mestu“.

Opravka je skupa, delovi koštaju 2500 evra, a ugradnja još 1000 evra. To je otprilike deset puta više u odnosu na opravku automobila sa motorima na unutrašnje sagorevanje.

Moguće je da poskupi osiguranje

Troškove uglavnom preuzima osiguravajuća kuća. Direktor sarskog Automobilskog saveza Niklas Burmajster računa da će srednjoročno osigursanje da poskupi. On objašnjava da trenutno šteta na električnim automobilima ne predstavlja glavninu štete, ali će se povećavati sa rastom broja električnih automobila.

On objašnjava da poskupljenje osiguranja nije ni u čijem interesu, problem je krupan, pa smatra da će biti pronađeno tehničko rešenje, na primer, bolje zaštićeni kablovi.

Kako se zaštititi?

Ali šta u međuvremenu uraditi na zaštiti? Za sada su najbolji sprejevi protiv kuna, koji koštaju između 15 i 20 evra. Oni razvijaju neprijatan miris za životinje. To je prema Šuligenu dobra zaštita samo ako se sprej redovno upotrebljava.

Ispod 100 evra koštaju aparati koji mogu da se montiraju ispod haube i emituju ultrazvučne signale koji su životinjama neugodni.

Za potpuno izvesno odbijanje štetočina Šuligen preporučuje kombinaciju ultrazvučnih aparata i malih električnih kontaktnih ploča, koje se plasiraju duž kabla i pri dodiru proizvode elektrošokove. Oni ne mogu nauditi životinji, ali su joj dovoljno neugodni da će uljez pobeći. Taj zaštitni sistem košta oko 400 evra.

Oprez – kada je životinja već jednom vršljala po motoru, zacelo je označila to mesto kao svoju teritoriju. To bi moglo da privuče druge životinje. Dakle, bilo bi pametno da se uklone mirisi koje je ostavila životinja. Sprejevi koji to garantuju koštaju između 10 i 15 evra. Šuligen savetuje da se tek posle upotrebe takvog spreja ugradi odbrambeni sistem.

