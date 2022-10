Kraće radno vreme prodavnica štedi energiju?

Lanac diskonta „Aldi Nord“ skraćuje radno vreme brojnih svojih filijala kako bi „dao aktivan doprinos uštedi energije“, objavila je ta kompanija. Umesto u 21 ili 22 sata, određene filijale će od novembra biti zatvorene od 20 časova. Ta mera bi za sada trebalo da bude ograničena na predstojeću zimu.

Međutim, određene filijale koje imaju duže radno vreme trebalo bi da budu izuzete: „To se, na primer, odnosi na supermarkete u tržnim centrima i filijale, tamo gde je frekvencija kupaca posebno velika između 20 i 21 čas“, objasnio je portparol kompanije.

Grupa „Švarc“, koja je vlasnik lanaca „Lidl“ i „Kaufland“, ne želi da sledi primer svog direktnog konkurenta „Aldija“. Filijale ostaju na raspolaganju kupcima tokom uobičajenog radnog vremena, navodi ta grupa.

A šta je s konkurencijom?

Energija je glavna stavka troškova u maloprodaji. Struja se pre svega koristi za rashlađivanje robe i osvetljenje. Eksplozija rasta cena troškova zato negativno utiče na poslovanje brojnih trgovaca.

Izvršni direktor lanca „Tegut“ Tomas Gutberlet još u septembru se, u pismu upućenom vladi u Berlinu, založio za kraće radno vreme – do 20 časova. Takvo radno vreme već sada je normalno u Bavarskoj i Sarskoj oblasti. U nekim drugim nemačkim pokrajinama prodavnice „Teguta“ mogu da rade do 22 sata, u ostalima je tokom nedelje predviđeno radno vreme do ponoći.

„Skraćenje radnog vremena pomoglo bi u uštedi energije. S naše tačke gledišta, to je opcija o kojoj bi trebalo razgovarati“, rekao je direktor firme Gutberlet.

On ujedno ukazuje i na problem konkurencije. „Imamo tržišni udeo od samo jedan odsto. Da bismo bili uspešni s takvom merom, smatramo da svi trgovci moraju da se udruže i krenu tim putem“, kaže Tegut.

Postoje i drugi načini uštede

Nisu međutim svi za tu ideju. Portparol grupe Reve isključuje mogućnost ranijeg zatvaranja njihovih prodavnica iz lanaca „Reve“ i „Peni“. Kaže da do sada nije bilo razloga za skraćivanje radnog vremena i tvrdi da bi „ušteda energije bile marginalna“.

Na tehniku, uključujući hlađenje, otpada više od polovine energetskih potreba prodavnica – a to, objašnjava, ne zavisi od radnog vremena.

U Reveu smatraju da svaka kompanija mora sama da odluči kako će s tim da se nosi i ujedno ukazuju da postoje i neke druge mere uštede energije – moderni rashladni ormari i vitrine, LED-svetla ili energetski efikasna tehnologija grejanja i klimatizacije.

U većini filijala postoje i službenici zaduženi za energetiku koji u redovnim intervalima proveravaju opcije uštede energije. U pojedinim supermarketima postavljeni su recimo detektori pokreta za osvetljenje u nusprostorijama. Pored toga, vreme osvetljenja na otvorenom prostoru već je skraćeno, a postavljeni su i tajmeri za grejanje.

Za sada samo pratimo šta rade drugi

Iz mreže supermarekta Edeka, u koju je uključeno oko 3.500 nezavisnih trgovaca i sedam regionalnih veletrgovaca, nema jedinstvenog odgovora na pitanje da li je ranije zatvaranje prodavnica neizbežno.

„Naši trgovci samostalno odlučuju o svim poslovnim pitanjima, uključujući i brojne mere za uštedu energije“, kažu iz „Edeka-grupe“. „Većina energije u našim prodavnicama ne koristi se za osvetljenje, već za hlađenje proizvoda. Iz tog razloga, Udruženje trenutno ne vidi razlog da skrati radno vreme. Istovremeno, pomno pratimo šta rade drugi.“

Udruženje bez jasnog stava

Prema istraživanju maloprodajnog udruženja HDE koje je u 900 kompanija sprovedeno u septembru, više od polovine maloprodajnih firmi u Nemačkoj procenjuje da im je ekonomska egzistencija ugrožena zbog visokih troškova energije.

Ipak, u HDE ne zauzimaju jasan stav za ili protiv ranijeg zatvaranja prodavnica. „Naravno da se sa skraćenim radnim vremenom mogu uštedeti troškovi osoblja i energije, ali se s druge strane može smanjiti i prodaja.“

am/rd (Tagesschau)

