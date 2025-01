Kontroverzni tvit o putovanju Šolca u Moskvu: „Kleveta“

Obično veoma uzdržan, kancelar Olaf Šolc (SPD) u nedelju je bio vidno uznemiren kada je stao pred mikrofone u Kući Vilija Branta u Berlinu, partijskoj centrali njegovih Socijaldemokrata. Obratio se povodom jednog posta na platformi Iks u kojem se tvrdi Šolc planira sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi pre izbora za Bundestag 23. februara.

„To je lažna objava. To je krajnje nepristojno“, rekao je. Kasnije se oglasio i njegov portparol Štefen Hebeštrajt i zapretio autoru posta da će protiv njega biti pokrenut pravni postupak, spomenuvši pritom i reč „kleveta“.

Tvit poslanika CDU

Autor posta koji je toliko žestoko kritikovan bio je niko drugi do Roderih Kizeveter, bivši pukovnik Bundesvera, a danas poslanik opozicionih Demohrišćana (CDU) u Bundestagu i njihov priznati stručnjak za spoljnu politiku.

Kizeveter je u subotu u odgovoru na tvit jednog naučnika napisao: „Postoji sve više dokaza da će kancelar Olaf Šolc pre 23. februara otputovati u Moskvu, odnosno sastati se sa Putinom.“ Kizeveter je još dodao da Ukrajina ne bi trebalo da bude „objekat i žrtva“ u bilo kakvim pregovorima o okončanju ruskog agresorskog rata.

Mnogo buke oko kratkog tvita: poslanik CDU Roderih Kizeveter Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Šolcov hod po žici

Sukob između vladajuće SPD i Kizevetera oko pitanja Rusije i Ukrajine ima duboku istoriju. Kizeveter je u Bundestagu poznat kao jedan od najodlučnijih pristalica Ukrajine. On od početka rata zahteva nove isporuke oružja i upozorava na Rusiju i njenog vladara Putina. Šolc sa svoje strane neumorno naglašava da je Nemačka zemlja koja, posle SAD, najviše podržava Ukrajinu, ali i dodaje da će kao kancelar učiniti sve da Nemačku zadrži van sukoba. On je, između ostalog, oštro protiv snabdevanja Ukrajine krstarećim raketama dugog dometa Taurus, koje mogu da dobace do ciljeva duboko u teritoriji Rusije.

Prema nedavnim istraživanjima, većina Nemaca smatra da je to ispravno, što pokazuju i rezultati ankete „Nemački trend“ (Deutschlandtrend) objavljeni krajem oktobra 2024. Šolc zna da je, pored ekonomije i radnih mesta, želja Nemaca za mirom i bezbednošću izuzetno važna tema u predizbornoj kampanji. On zato želi da sebe predstavi kao čuvara mira – ali ne i kao nekog ko se ne suprotstavlja Putinu.

Kizeveteru to nije prvi put

Kizeveter u suštini nije pružio nikakve dokaze za svoju tvrdnju. Kontroverzni tvit u međuvremenu je obrisan. Kako je za DW potvrđeno iz kancelarije tog poslanika, CDU i SPD u ponedeljak su se složile da se to izbriše. „Gospodin Kizeveter neće to dalje da komentariše“, saopšteno je. Očigledno je da je na Kizevetera izvršen jak pritisak.

Portparol vlade Hebeštrajt rekao je u ponedeljak na redovnoj konferenciji za novinare savezne vlade da je Kizeveter pre izvesnog vremena dostavio novinskom magazinu „Špigel“ informacije o navodno planiranom putu kancelara u Moskvu, uz uslov da se on sam ne imenuje. Hebeštrajt je govorio i o reakcijama: „Dobili smo pozive iz Moskve, dobili smo pozive iz (javnih servisa) ARD i ZDF. U Kijevu su bili veoma besni zbog najave da bi savezni kancelar mogao da otputuje (u Moskvu).“

A govorio je i o tvitu koji je izazvao tako žestoke reakcije: „Poslanik Kizeveter je još jednom izneo tvrdnju koja nema nikakvog osnova. Ona ne može biti istinita, jer nije postojala nigde u saveznoj vladi, niti je razmatrana u kabinetu kancelara.“

Nema lepih uspomena na poslednju posetu Moskvi

Brisanje tvita znak je da je stvar za sada okončana, rekao je Hebeštrajt. Istovremeno je upozorio Kizevetera da to više ne radi. U svakom slučaju, ovaj sukob pokazuje koliko će se žestoko raspravljati o ratu u Ukrajini tokom predizborne kampanje koja tek sada zaista počinje.

Šolc zna koliko mu je teško da hoda po žici po pitanju suprotstavljanja Rusiji. Stranka Sara Vagenkneht (BSW), kao i delimično desničarsko-ekstremistička Alternativa za Nemačku (AfD), mnogo više su naklonjene Moskvi od etabliranih, konzervativnih stranaka CDU i CSU, ili Socijaldemokrata. A čak i u samoj SPD ima mnogo pristalica ideje da se, uprkos svemu, pokuša da se razgovara sa Putinom.

Najveća moguća udaljenost od gosta iz Berlina: Putin i Šolc u Kremlju u februaru 2022. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

S druge strane, Šolc mora da izbegava slike poput onih koje su se pojavile tokom njegove poslednje posete Putinu, neposredno uoči početka rata 2022: Putin je tada svog posetioca iz Berlina postavio s jedne strane ogromnog, dugačkog stola, a sam je seo na drugu stranu. Time je očigledno želeo da pokaže najveću moguću udaljenost od Šolca.

Poslednji telefonski razgovor u novembru 2024.

Gotovo sigurno bi nekakav spontani Šolcov odlazak u Moskvu u nemačkoj javnosti bio protumačen kao manevar u izbornoj kampanji. Kancelar je poslednji put razgovarao s ruskim vladarom telefonom sredinom novembra – bez rezultata. Čak naprotiv, u danima koji su usledili Rusija je pojačala napade na Ukrajinu. To je svakako jedan od razloga za tako osetljivu reakciju iz nemačke vlade na tvit jednog poslanika opozicije.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku