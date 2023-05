Konferencija CPAC u Budimpešti: okupljanje desničara

Objava rata „progresivnom-liberalnom virusu“. To je obeležilo najveći međunarodni skup konzervativaca održan krajem prošle nedelje u Budimpešti. Video-porukom pridružio im se i Donald Tramp.

Hans-Georg Masen, bivši predsednik Službe za zaštitu ustavnog poretka Nemačke, veruje da postoji neki veliki plan. I pita se: „Zašto dozvoljavamo ilegalnu migraciju?“

Masen je to pitanje postavio na diskusiji održanoj u okviru konferencije „Konzervativni odbor za političku akciju (Conservative Political Action Committee, CPAC) prošlog petka u Budimpešti.

„Zašto političari žele ilegalne migracije u Nemačku i Evropu“, zapitao je dalje Masen.

To su retorička pitanja, jer Masen svoj odgovor daje odmah nakon toga. A on glasi: „Oni žele da destabilizuju i Nemačku i Evropsku uniju“.

Masen, bivši Službe za zaštitu ustavnog poretka Nemačke sedeo je na pozornici u Budimpešti i širio teorije zavere. Bio je jedini nemački govornik ove godine na toj konferenciji, mestu okupljanja mreže međunarodne religiozne desnice.

Pod prigušenim plavim svetlom pevale su se nacionalne himne, sveštenici su izgovarali molitve. Konferencija je započela poput crkvene službe. Stotine ljudi su se okupile u četvrtak i petak (4-5. maj) u Budimpešti. Prema rečima organizatora, bilo ih je iz više od 20 zemalja sa pet kontinenata.

Mnogi od njih govorili su protiv liberalne demokratije. Ljudska prava, feminizam, kvir-osobe i izbeglice za njih su pretnja civilizaciji, a sumnjaju da iza toga stoje marksisti, globalisti i jevrejski milijarder Džordž Soroš. Na konferenciji su korišćene uobičajene antisemitske i zavereničke ideološke predstave.

Borba protiv „varvara“

Video-poruku skupu poslao je i bivši američki predsednik Donald Tramp. U njoj se on predstavio kao spasilac svoje zemlje. Tvrdio je da se nalazi u istorijskoj, globalnoj bitki. Reč je, kaže Tramp, o sukobu kultura. „Mi se borimo protiv varvara“, poručio je.

Među govornicima je bio i mađarski predsednik Viktor Orban. Njegova poruka su bila tri „Ne“ – „Ne migracije, ne džender, ne rat!“ On je osudio navodni napad onoga što je opisao kao „antinacionalni virus“.

„To je biološko oružje koje je okrenuto protiv nas“, poručio je Orban. Taj „virus“ je razvijen u „progresivnim, liberalnim laboratorijima“ kao što je Brisel.

„Razgovaram sa svima bez izuzetka“

Masen je oduševljeno na Tviteru pisao o „sjajnom početku“ konferencije. Sebe i ostale „konzervativce“ opisao je kao „borce za slobodu, porodicu, vrednosti i našu civilizaciju“. Zajedno ćemo, rekao je, to sasvim sigurno održati.

Dan ranije, na večeri u Budimpešti, susreo se s desničarskim političarima, aktivistima i novinarima iz Nemačke. Masen piše za razne „alternativne medije“.

Politički TV-magazin „Kontrast“ nemačkog javnog servisa ARD u posedu je u međuvremenu izbrisanih fotografija susreta koje je poslanik stranke Alternativa za Nemačku (AfD) Štefan Kojter objavio na Fejsbuku. Kojter je o tome i govorio na pitanje novinara. Osim njega, na fotografijama se može videti i David Bendels, glavni urednik lista „Nemački kurir“ (Deutschlandkurier), koji je povezan s AfD-om.

Upadljiv je i saradnik „Nemački kurir“ koji je sedeo odmah do Masena: Johanes Šiler. Šiler ima bogatu prošlost na desničarsko-ekstremističkoj sceni. On važi kao jedan od osnivača „Identitarnog pokreta“, a pojavljivao se i u krugovima „Instituta za državnu politiku“. Nemački Savezni ured za zaštitu ustava sada te dve organizacije smatra „sigurnim desničarskim ekstremistima“.

Na pitanje novinara magazina „Kontrast“, bivši šef Službe za zaštitu ustavnog poretka Masen je preko svog advokata odgovorio da Šilera ne poznaje. „Koncept krivice zbog kontakta odbacujem kao nedemokratski. Razgovaram sa svima bez izuzetka, uključujući i radikale, jer demokrata mora da teži tome da uveri radikale, pa čak i ekstremiste u slobodnu demokratiju i naše osnovne vrednosti“, napisao je Masenov advokat u njegovo ime.

Sloboda štampe samo za desničare

Na konferenciji koja je bila prenošena na internetu Masen se kretao u okruženju ljudi koji nipošto ne žele da razgovaraju sa svima. Odmah iznad ulaza na engleskom je pisalo „Woke-free zone“. Onaj ko se nije dopao organizatorima, morao je da ostane napolju. Organizatori nisu prodavali ulaznice i dozvoljavali su pristup samo odabranom krugu. Ni mediji nisu mogli jednostavno da se akredituju. Nekoliko novinara koji su ipak pokušali da prate konferenciju, na Tviteru su opisali da su bili izbačeni.

Predsednik organizacije CPAC Mat Šlap u svom govoru je iskazao oduševljenje za restriktivne postupke na konferenciji u Budinpešti prema kritički orijentisanom novinarstvu. „U Mađarskoj smo naučili da novinari moraju da se pridržavaju određenih pravila. Moraju da budu pošteni, da pišu istinu i da zastupaju obe strane“, rekao je Šlap.

Organizatori su izveštavanje sa lica mesta na nemačkom jeziku poverili medijima kao što su „Nemački kurir“ i novi desničarski nedeljnik „Mlada sloboda“ (Junge Freiheit).

Međunarodno umrežavanje

Budimpešta je po drugi put bila domaćin konferencije CPAC. Prvi put je to bilo u maju prošle godine. To je najveća mreža na svetu koja okuplja desničare iz brojnih zemalja sveta – od Australije, Brazila, Japana, pa sve do Izraela, Meksika i Južne Koreje.

Konferenciju u Budimpešti zajednički su organizovali američka organizacija CPAC koja okuplja Trampove pristalice i mađarski provladin „Centar za temeljna prava“ (Alapjogokért Központ). Proklamovani cilj tog mađarskog instituta jeste da bude antiteza „fundamentalizmu ljudskih prava“. Centar veći kao propagandna organizacija vladajuće stranke Fides.

Konferencije CPAC služe kao sastanci za umrežavanje istomišljenika. U SAD je u poslednje vreme opala njena važnost za Republikansku stranku, a važni konkurenti Donalda Trampa za predsedničku kandidaturu 2024. nisu se pojavili na poslednjoj konferenciji.

