Ko bi mogao da preuzme nemačku fudbalsku reprezentaciju?

Nakon poraza od Japana (1:4) i uručivanja otkaza Hanziju Fliku, Nemački fudbalski savez (DFB) traži novog selektora reprezentacije. Ko su najizgledniji kandidati za to mesto?

Nije ostalo mnogo vremena: do početka Evropskog prvenstva u Nemačkoj ima još samo devet meseci, a reprezentacija je ostala bez trenera. DFB je, nakon debakla protiv Japana, povukao ručnu kočnicu i uručio otkaz Hanziju Fliku. Njegov mandat na klupi nacionalnog tima naprasno je okončan nakon serije loših rezultata.

Ranije, uprkos ranom ispadanju sa Svetskog prvenstva u Kataru već nakon grupne faze takmičenja, Savez nije želeo da se odrekne Flikovih usluga. Sad je međutim DFB pod pritiskom i u potrazi za njegovim naslednikom. Postoji doduše poduži spisak s imenima potencijalnih kandidata, ali u stvari zapravo i nema mnogo izbora.

Donosimo kratak pregled situacije i procenjujemo kakve su šanse ljudi čija se imena spominju u nemačkoj javnosti.

Julijan Nagelsman

Nagelsman je u martu ove godine dobio otkaz u minhenskom Bajernu, ali se još nalazi na platnom spisku bavarskog kluba. U brojnim nemačkim medijima on se spominje kao najizgledniji kandidata za Flikovog naslednika. Tome u prilog ide i činjenica da je on veliko trenersko ime, da raspolaže potrebnim stručnim znanjem, kao i to što je trenutno slobodan.

Problem je međutim to što je Nagelsman još uvek ugovorom vezan za Bajern, što znači da bi DFB morao da ga „otkupi“. Kako se procenjuje, Bajern ne bi pravio nikakve probleme Nagelsmanu u slučaju tog transfera, jer bi klub na kraju krajeva tako i uštedeo – više ne bi morao da mu isplaćuje platu.

Još jedna prednost za Bajer je to što eventualnim prelaskom Nagelsmana na klupu reprezentacije Bavarci ne bi ojačali nekog svog konkurenta iz Bundeslige. Za DFB bi to međutim bila najskuplja opcija, jer je za očekivati da bi Nagelsman mogao da traži i odgovarajuću platu – a to znači visoku.

Samo, da li Nagelsman uopšte želi da preuzme reprezentaciju? On ima samo 36 godina, na početku je svoje (možda) velike karijere, a s obzirom na to kako trenutno igra nemački tim – mnogi će reći katastrofalno – taj potez bi mogao da se pokaže kao riskantan. Tačnije, postoji mogućnost da Nagelsman, u slučaju da se kriza nastavi, s reprezentacijom uništi i deo svoje reputacije.

Julijan Nagelsman Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

U junu ove godine je, kako se može čuti iz Nagelsmanovog okruženja, on bio spreman za transfer u DFB, ali je u međuvremenu, navodno, izgubio interesovanje. Kako se se spekuliše po nemačkim medijima, njega u stvari čeka jedno atraktivnije radno mesto – u Borusiji iz Dortmunda. Klub je neuverljivo otvorio sezonu, zbog čega je porastao pritisak na trenera Edina Terzića.

A i nemački fudbalski savez sigurno zna da je Nagelsmanov autoritet narušen zbog načina na koji je dobio otkaz u Bajernu….

Verovatnoća: 40%

Matijas Zamer

Zamera bije glas da je nezgodan tip, čovek koji voli da stavlja so na ranu. Često je i kritikovao situaciju u DFB. Evropski prvak iz 1996. vrlo dobro poznaje stanje u Nemačkom fudbalskom savezu, tamo je od 2006. do 2012. obavljao dužnost sportskog direktora, a kasnije je bio sportski šef Bajerna. U poslednjih pet godina je savetnik Borusije iz Dortmunda, ali nije aktivan u operativnom poslu.

Matijas Zamer Foto: Ulmer/IMAGO

Zamer sigurno ne bi bio loše rešenje, ali sudeći po njegovim izjavama on više nema ambicija da se vrati na trenersku klupu. A kad to kaže, Zamer i zvuči prilično uverljivo.

Verovatnoća: 1%

Štefan Kunc

DFB voli interna rešenja. I Štefan Kunc je stari poznanik u Savezu, i on je 1996. s reprezentacijom osvojio titulu prvaka Evrope. Za razliku od Zamera, taj bivši golgeter je na glasu kao osoba spremna na kompromis, odnosno kao čovek koji forsira harmoniju. Pitanje je ipak da li su te karakteristike potrebne u sadašnjoj situaciji? Unutar DFB Kunc uživa veliki ugled, upravo je on s mladom reprezentacijom (U21) trijumfovao na Evropskom prvenstvu 2021.

Štefan Kunc Foto: Seskim Photo/IMAGO

Nakon toga je prešao u Tursku, gde od 2021. obavlja dužnost selektora A-reprezentacije. No, s obzirom na to da u Turskoj nije imao mnogo uspeha, postoje i određene sumnje oko toga da li je on dobro rešenje za Nemačku. Osim toga, teško je očekivati postizanje brzog rešenja u pregovorima s Kuncom, odnosno Turskim fudbalskim savezom.

Verovatnoća: 15%

Oliver Glazner

Glazner je trener koji je uspeo da ostvari (gotovo) nemoguću stvar s Ajntrahtom iz Frankfurta. S ekipom koja nije bila među favoritima, on je 2022. osvojio Ligu Evrope. Nakon tog uspeha postao je tražen trener i danas svi u Bundesligi veoma dobro znaju ko je taj 49-godišnjak. Pre Ajntrahte trenirao je inače Volfsburg.

Oliver Glazner Foto: Tom Weller/picture alliance/dpa

Ali, pitanje je da li će se DFB odvažiti da angažuje jednog Austrijanca na najvažniju trenersku dužnost u zemlji? To bi moglo da bude fatalan signal mlađoj generaciji nemačkih trenera, odnosno da bude svojevrsna objava bankrota sistemu obrazovanja trenera u Nemačkoj. Angažman stranca, pogotovo iz zemlje koju u Nemačkoj neki smatraju „malom fudbalskom nacijom“, stranca koji bi trebalo da „spasi“ nemačku reprezentaciju…

U prilog Glazneru ude međutim činjenica da je trenutno slobodan, i mogao bi odmah da stupi na dužnost.

Verovatnoća: 5%

Lotar Mateus

Svetski prvak iz 1990. i bivši najbolji fudbaler sveta, već je izjavio da je na raspolaganju. Pritom „Loddar“ (kako glasi njegov nadimak), sigurno ne bi bio najgore rešenje. On ima autoritet, iza sebe ima uspehe, a kao TV-stručnjak i kolumnista redovno isporučuje briljantne analize. Stručno znanje je neupitno.

Lotar Mateus Foto: Sven Simon/IMAGO

Ali, nespretan i nesrećan odnos sa medijima pre mnogo godina njega je koštao možda velike trenerske karijere. Sada, sa 62 godine, ništa neće biti od njegovog novog početka na trenerskoj klupi, jer bi i DFB, zbog nekih ranijih trzavica, u slučaju njegovog angažmana morao da proguta pokoju knedlu: „pa da pitamo Loddara“, to je u Nemačkoj postalo opšte mesto. Uvek kad se negde pojavi slobodan trenerski posao, mogle su se čuti i takve reči…

Verovatnoća: 1%

Rudi Feler

Mateusov kolega iz reprezentacije koja je 1990. pobedila na Mundijalu, već je jednom prilikom vadio kestenje iz vatre za DFB. Nakon razočaravajućeg nastupa na Evropskom prvenstvu 2000, Rudi Feler je „uskočio“ kao privremeno rešenje, ali je na klupi ostao četiri godine, pa je na Svetskom prvenstvu 2002. postao čak i viceprvak sveta.

Feler je početkom februara postao sportski direktor DFB, a sada, nakon otkaza Fliku, on će sedeti na klupi Nemačke na utakmici protiv Francuza. Asistenti će mu biti trener ekipe U20 Hanes Volf i njegov pomoćnik Sandro Vagner.

Rudi Feler (desno) i sada već bivši selektor Hanzi Flik Foto: Arne Dedert/picture alliance/dpa

U slučaju da Feler, uprkos svim (negativnim) očekivanjima, odjednom uspe da vrati nemačku reprezentaciju na staze uspeha, to provizorno rešenje moglo bi da dobije i trajniji karakter. Jer, sva trojica spomenutih stručnjaka potiču iz redova DFB, što bi bilo interno rešenje. A i nemaju nikakve druge ugovorne obveze.

Verovatnoća: 45%

Jirgen Klop

To bi bilo ostvarenje snova za mnoge fudbalske navijače u Nemačkoj: Klop kao savezni selektor! Gde god da je radio, zabeležio je uspeh – u Majncu, u Dortmundu, u Liverpulu. Pogotovo su njegove sposobnosti u ulozi motivatora nešto što bi u sadašnjoj situaciji itekako dobro došlo nemačkoj nacionalnoj selekciji.

Jirgen Klop Foto: Scott Heppell/AP Photo/picture alliance

Ali, Klop je pod ugovorom u Liverpulu, i tamo želi da dokaže da može klub da izvuče i iz teške situacije. Prošla sezona je, naime, bila jako slaba. Pitanje je i da li je Klop uopšte u ovom trenutku spreman da preuzme rizik mogućeg neuspeha s reprezentacijom. Teško…

On će verovatno kad-tad biti nemački selektor, ali ovo za njega nije pravi trenutak za preuzimanje reprezentacije. Još nije.

Verovatnoća: 0%

Luj van Gal

Holanđanin je stari znanac u Nemačkoj. Od 2009. do 2011. bio je trener Bajernai i s tim klubom je 2020. uspeo da osvojio Ligu šampiona. A inače je radio i u brojnim velikim klubovima: Ajaks Amsterdam, Barselona, Mančester junajted. U tri navrata je bio i selektor Holandije, poslednji mandat mu je okončan 2022.

Van Gal, danas 72-godišnjak, u stvari je okončao svoju trenersku karijeru. Ali, možda bi i razmislio o tome da se ponovo aktivira pod uslovom da mu se ponudi neka velika, i zanimljiva dužnost.

Luj van Gal Foto: OLAF KRAAK/ANP/AFP

Ni Van Gal doduše nije Nemac, ali ima ogroman renome. Na njegov autoritet nisu imuni ni najbolji igrači. Nadimak mu je „general“, što to nije slučajnost. Van Gaa dobro priča nemački, odmah bi bio na raspolaganju, i sigurno ne bi bio preterano tužan zbog činjenice da bi taj angažman bio okončan odmah nakon Evropskog prvenstva 2024. Za to vreme, DFB bi na miru mogao da planira novi početak, s novim selektorom.

Luj van Gal bi u stvari bio idealno rešenje.

Verovatnoća: 20%

