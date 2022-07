Košarkašica u velikoj političkoj igri

„Dok sedim u ruskom pritvoru, sama, bez podrške moje žene, porodice, prijatelja, olimpijskog dresa i svih mojih dostignuća, plašim se da ću ovde ostati zauvek“, stoji u ručno napisanom pismu koje je od košarkašice primio američki predsednik Džo Bajden.

Grajner (31) je u pismu zamolila vlasti da učine sve kako bi je vratili kući. „Još uvek imam toliko stvari koje želim da uradim na slobodi i vi možete da mi pomognete da je vratim.“

Ova košarkašica tima „Feniks Merkjuri“ iz Arizone uhapšena je na moskovskom aerodromu Šeremetjevo u februaru, kada su psi onjušili njenu torbu, nakon čega je carinska policija pronašla dve patrone za elektronske cigarete, odnosno vejpa, u kojima je bilo kanabisovog ulja.

Grajner, koja je sa 206 cm jedna od najviših igračica u istoriji WNBA sa reprezentacijom SAD osvojila je dva puta zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Ali u zatvor je na neki način stigla zbog dodatnog posla koji ima – van američke sezone igra za ruski Jekaterinburg, i upravo to je bio razlog dolaska u Rusiju.

Za ličnu upotrebu se ne ide u zatvor

Kanabis i kanabisovo ulje zabranjeni su u Rusiji. Najveći broj zatvorenika koji su u Rusiji na služenju kazne su tu upravo zbog prodaje narkotika.

Iako je bilo pokušaja da se dozvoli uzgoj i korišćenje marihuane u medicinske svrhe, do danas ne postoji regulativa koja tu praksu dozvoljava, te se čak i u ovom slučaju smatra ilegalnim.

Međutim, Rusija je 2004. godina liberalizovala stroge sovjetske zakone o narkoticima, prema kojima je čak i posedovanje džointa bilo kriminalno delo. Tako je Rusija donela novu regulativu, prema kojoj se posedovanje do šest grama marihuane i do dva grama hašiša smatra samo prekršajem i za to se izriče novčana kazna od 5.000 rubalja (oko 80 evra), društveno-koristan rad ili pritvor od 15 dana. Tek je posedovanje velike količine, iznad 6, ali pogotovo iznad 100 grama krivično delo.

U članu 228 krivičnog zakona Ruske Federacije stoji da se za distribuciju velikih količina narkotika može izreći kazna od 3 do 10 godina zatvora sa ili bez novčane kazne od 500.000 rubalja (7.770 evra).

Količina kanabisovog ulja koju je Grajner posedovala kod sebe je ispod jednog grama, odnosno u dva vejpa se ukupno nalazilo 0,7 grama ulja.

Ruski zvaničnici su najpre izjavili da je Grajner krijumčarila velike količine narkotika za šta joj preti do deset godina robije.

Ona se, nakon četiri meseca provedena u pritvoru, prošle nedelje prvi put pojavila pred moskovskim sudom u lisicama i majici sa likom Džimija Hendriksa. Sedela je u kavezu sa flašicom vode i keksom, dok je slušala čitanje optužnice.

Ovog četvrtka (7. jul) ponovo izlazi pred sud, gde bi trebalo da se izjasni o krivici.

Politički pijun

Američki zvaničnici tvrde da je Grajner nepravedno u pritvoru i da se koristi u političke svrhe. Njen slučaj je u maju predat specijalnom izaslaniku Sjedinjenih Država zaduženom za talačka pitanja.

Skoro 1.200 poznatih Afroamerikanki potpisalo je otvoreno pismo predsedniku Bajdenu i potpredsednici Kamali Haris, pozivajući njihovu administraciju da obezbedi puštanje košarkašice.

Pismo su potpisale poznate žene iz oblasti sporta, zabave, biznisa, politike i religije, koje tvrde da Grajner „trpi nehumane uslove“ i da je „imperativ da se predsednik Bajden pozabavi ovom krizom ljudskih prava i da se Britni brzo i bezbedno vrati kući“.

Protest u Los Anđelesu

Grajner je uhapšena samo sedam dana pre početka rata u Ukrajini, koji je zatim dramatično pogoršao odnose Moskve i Vašingtona.

Na društvenoj mreži Tviter fanovi ove košarkaše zvezde vode kampanju podrške pod heštegom #WeAreBG (#MiSmoBritniGrajner). Oko heštega se povela velika debata tviteraša, među kojima neki ističu da je Rusija s pravom uhapsila Grajner, jer je prekršila zakon.

Međutim, neki ukazuju na činjenicu da su američke vlasti upozoravale svoje državljane da ne putuju u Rusiju dvadeset dana pre početka rata, zbog opasnosti da bi ruske vlasti mogle nasumično da ih progone i ističu da je više nego očigledno da je Grajner politički talac kog će koristiti za neki oblik ucene.

Portparol Kremlja, Dimitrij Peskov, negirao je optužbe da Rusi drže američku košarkašku zvezdu iz političkih razloga. „Ne možemo je nazvati taocem. Zašto bi ona bila talac?“, izjavio je Peskov i dodao da je posedovanje narkotika kažnjivo prema ruskom zakonu.

Moguća razmena zatvorenika

Ruski državni mediji pišu da bi Grajner mogla da se iskoristi za razmenu zatvorenika i to za ruskog trgovca oružjem Viktora Buta, koga zovu i „trgovcem smrću“. But trenutno služi kaznu zatvora od 25 godina zbog udruživanja s ciljem ubijanja američkih državljana i pružanja pomoći teroristima.

Međutim, američki državni sekretar Entoni Blinken, odbio je da odgovori na pitanje novinara da li se razmatra ova opcija.

Suđenje se nastavlja i trajaće do kraja decembra, kada bi trebalo da bude izrečena presuda. Grajner do tada ostaje u pritvoru.

Vašington kaže da „agresivno i svim raspoloživim sredstvima radi na tome da se Grajner vrati kući“.

Njena advokatica izjavila je za mrežu NPR da je Grajner „malo zabrinuta“ zbog kazne koja joj preti. „Ali ona je snažna dama i mislim da će izdržati.“

