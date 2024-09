Ključ za formiranje vlada u rukama Sare Vagenkneht

Nakon uspeha na pokrajinskim izborima, levičarski Savez Sara Vagenkneht želi da uđe u vlade u Saksoniji i Tiringiji, ali pod uslovima koje potencijalni koalicioni partneri odbijaju. Da li to može da se prevaziđe?

„Postali smo faktor moći u Nemačkoj“, rekla je Sara Vagenkneht na prvoj konferenciji za novinare nakon izbora u Sakoniji i Tiringiji. U te dve nemačke pokrajine Savez Sara Vagenkneht (BSW), koji je osnovan tek u januaru 2024, postao je treća stranka po snazi. A da bi se u tim pokrajinama formirale vlade bez Alternative za Nemačku (AfD), njena stranka bi mogla da bude jezičak na vagi.

„Ljudi polažu velike nade u nas, a to sam osetila i tokom predizborne kampanje“, rekla je Vagenkneht i naglasila da je uspeh BSW odraz raspoloženja u Nemačkoj. To takođe ima veze s tim koliko malo ljudi još uvek veruje etabliranim strankama i koliko njih se oseća politički izneverenim, dodala je. Od toga je, kako ocenjuje, profitirala i AfD, stranka koju su Službe za zaštitu ustavnog poretka Saksonije i Tiringije svrstale u „sigurno desničarske ekstremiste“.

Tema predizborne kampanje BSW: Rat i mir

A onda je Sara Vagenkneht, ta bivša političarka Levice, a sada na čelu BSW, došla do teme koja je odigrala jednu od najvažnijih uloga u predizbornoj kampanji njene nove stranke: rat i mir. Na njenim plakatima je ta tema definisana kao alternativa: „Rat ili mir“. To je aluzija na rat Rusije protiv Ukrajine, u kojem Nemačka oružjem pomaže napadnutoj Ukrajini. Stranka Sare Vagenkneht to želi da promeni.

Problem je samo što o isporukama oružja ili o stacioniranju novih američkih projektila srednjeg dometa u Nemačkoj, što BSW takođe odbacuje, ne odlučuju pokrajinske vlade Saksonije i Tiringije, već savezna vlada i Bundestag u Berlinu. Ipak, Vagenkneht kaže: „Ljudi očekuju da pokrajinske vlade odražavaju njihov stav, njihovo većinsko mišljenje i po tom pitanju.“

Wagenknecht poziva na diplomatske inicijative za mir

Ankete su po tom pitanju jasne: „Polovina ljudi u Nemačkoj se boji uvlačenja u veliki rat, a na istoku zemlje čak većina“, naglašava Vagenkneht. Pokrajinska vlada u kojoj bi učestvovao BSW zato bi, kaže, morala jasno da se postavi u skladu s interesima tih ljudi. Vagenkneht smatra da to uključuje i više diplomatskih inicijativa savezne vlade, „a naravno, očekujemo od (pokrajinskih) premijera da to javno izraze.“

Vodeće kandidatkinje BSW u Saksoniji Sabine Cimerman i u Tiringiji Katja Volf, koje su takođe ranije bile u Levici, razmišljaju isto tako: „Naravno da će po pitanju rata i mira i svega što se tiče pitanja koja se odnose na saveznu vladu, Sara Vagenkneht viti blisko povezana s pokrajinskim nivoima“, kaže Volf.

A Sabine Cimerman objašnjava da je spremna da u ime BSW preuzme odgovornost za svoju pokrajinu, „ali ako CDU i Socijaldemokrate (SPD) iz temelja ne promene svoju politiku, tu nećemo učestvovati u vladinoj koaliciji“.

Prva na listi BSW u Saksoniji je bila Sabine Cimerman (levo) a u Tiringiji Katja Volf (desno) Foto: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Premijer Saksonije iz CDU otvoren za razgovore sa BSW

Aktualni premijer Saksonije Mihael Krečmer (CDU) ne isključuje mogućnost koalicije sa BSW: „Nisam to želeo, ali moram da uzmem u obzir realnost“, rekao je.

Politikolog Antonios Suris sa Slobodnog univerziteta u Berlinu smatra da bi mogao da bude postignut kompromis kojim bi se prevladala oprečna gledišta o isporukama oružja Ukrajini i raspoređivanju američkih raketa, i to tako što bi u koalicionom sporazumu bila i izjava u kojoj se navodi da se pokrajina zalaže za mir – ili nešto slično.

Neobvezujuća izjava ili deklaracija te vrste možda bi mogla da da bude prihvatljiva svim stranama, a i njihovom biračkom telu. „CDU bi mogla da nauči da se kao savezna stranka ne meša previše u pokrajinska pitanja“, kaže Suris za DW. Istovremeno, Vagenkneht želi da njena reč ima težinu u mogućim koalicionim pregovorima, „a pitanje je kako će na to reagirati CDU, jer to je na kraju krajeva bitno“.

Šta sa Levicom?

Nakon pokrajinskih izbora još je teža situacija u Tiringiji, gde od 2019. postoji manjinska vlada koju predvodi Levica. Ta stranka je sada izgubila izbore, a budućeg premijera mogla bi da imenuje CDU. Teoretski bi bila zamisliva koalicija s BSW i Levicom, ali problem je u tome što je CDU na svom kongresu na saveznom nivou 2018. odbacila mogućnost bilo kakve koalicije sa AfD i Levicom. Toga želi da se pridržava i aktuelni predsednik CDU Fridrih Merc.

Uprkos tome, glavna kandidatkinja BSW u Tiringiji Katja Volf nada se da će pokrajinska CDU po tom pitanju biti fleksibilnija: „Pokušaćemo da vodimo razgovore o novoj političkoj kulturi u Tiringiji“, najavila je.

Savez Sara Vagenkneht je u svakom pogledu samouveren. „Nas niko ne može da zaobiđe“, smatra glavna kandidatkinja za Saksoniju Sabine Cimerman. Politikolog Antonios Suris slaže se da nova stranka ima veliki potencijal. Ocenjuje da je tajming osnivanja BSW i njeno prvo učešće na pokrajinskim izborima strateški uspešno i zbog predstojećih saveznih izbora sledeće godine: „Privlačnost novog će i tada da postoji“, smatra Suris.

Sara Vagenkneht (desno) sa poznatom nemačkom aktivistkinjom za ženska prava Alis Švarcer ma jednom skupu u februaru 2023. u Berlinu Foto: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Mali timovi, veliki uticaj

On ujedno dodaje i da je to što se BSW fokusirao na samu Saru Vagenkneht „neverovatno pametno“, jer je u vreme društvenih mreža, moguće voditi izbornu kampanju čak i s tako malim timovima kao što je BSW. Pored toga, smatra Suris, stranka ima vrhunske i veoma angažovane kandidatkinje u Saksoniji i Tiringiji. BSW je, kaže uspeo da sprovede klasičnu izbornu kampanju uprkos manje razvijenim stranačkim strukturama. A često je u fokusu kampanje bila – Sara Vagenkneht.

A šta će sada biti s Levicom u kojoj su tri uspešne političarke BSW godinama bile aktivne? Suris je skeptičan: to će, kaže, da zavisi od sledećih nekoliko meseci. On čak veruje da će i neki drugi da promene tabor, odnosno da će preći iz Levice u BSW. Zato zaključuje: „Verovatno će biti znakova raspada.“

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku