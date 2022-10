Kaufland na meti kritike jer je prodavao „Majn Kampf“

Trgovački lanac Kaufland optužen je za prodaju desno-ekstremističke literature u svojoj onlajn trgovini. Na Tviteru je kružilo nekoliko skrinšotova na kojima se u ponudi vidi knjiga Adolfa Hitlera „Majn Kampf". Tamo se mogu pronaći i knjige Dejvida Irvinga, poznatog britanskog negatora Holokausta. To je na Tviteru kritikovao Leo Šnajder, predsednik organizacije maldih socijaldemokrata (Juzosa) za sever Hamburga.

Optužbe protiv Kauflanda uglavnom su podstaknute činjenicom da je tamo zabranjena prodaja artikali koji su klasifikovani kao levičarsko-ekstremistički, poput majica Antifa, ali se i dalje prodaje desnoekstremistička literatura.

Kako u Kauflandu reaguju na optužbe?

Neke od publikacija koje je Šnajder osudio, u nedelju nisu bile dostpune u onlajn pondu Kauflanda - uključujući i „Majn Kampf" Očigledno su uklonjene.

Kaufland se na kritike osvrnuo u saopćenju za javnost, ali je ukazao i na problem s „ ekstremno desničarskim časopisima". Ekstremističke proizvode zabranjenujemo gde god je to moguće, napisali su iz Kauflanda na Tviteru navodeći da uprkos intenzivnim naporima do sada nisu imali uspeha kada je reč o navedenim časopisima. Kaufland također navodi da takve proizvode izbacuje kada je to zakonski moguće.

Ali ponekad zakonodavac jednostavno određuje da demokratija mora da izdrži određene proizvode (npr. časopise) jer je dobro slobode štampe veće. Mi osuđujemo ekstremne stavove i pokušavamo da izbegnemo da takve proizvode prodajemo kod nas.

Da li je prodaja zabranjena?

Suprotno uvreženom mišljenju, u Nemačkoj nije zabranjena knjiga Adolfa Hitlera „Majn Kampf". Međutim, u Nemačkoj nije dozvoljeno ponovno štampanje, prodaja i nabavka te kenjige. S druge strane, antikvarne, stare knjige se mogu i kupovati i distribuirati.

„Majn kampf“ ponovno u knjižarama

Verzije sa komentarima su takođe dozvoljene. Na primer, Institut za savremenu istoriju u Minhenu je 2016. godine objavio izdanje sa komentarima, koje se može naručiti i preko interneta. U drugim zemljama nisu zabranjene nove publikacije nekomentarisane verzije, zbog čega je „Majn kampf" naveden i na onlajn platformi Amazon. Međutim - isporuka u Nemačku nije dozvoljena.

zi,zdf

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.