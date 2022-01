Kardinal Marks: Nismo se interesovali za patnje žrtava

Minhenski kardinal Rajnhard Marks će, barem za prvo vreme, da ostane na funkciji. „Nisam se zalepio za fotelju“, rekao je na konferenciji za novinare u glavnom gradu Bavarske. „Ja sam ozbiljno mislio kada sam prošle godine ponudio ostavku, ali papa Franja je odlučio drugačije i od mene zahtevao da odgovorno nastavim svoju službu.“

Kao nadbiskup on snosi odgovornost za delovanje Nadbiskupije Minhen i Frajzing. Takođe i kada se radi o zakazivanju u postupanju sa slučajevima zlostavljanja, dodao je Marks u svojoj reakciji na izveštaj o seksualnom zlostavljanju u toj nadbiskupiji, koji je nedavno objavila minhenska advokatska kancelarija „Vestfal-Spilker-Vastl“. Marks je takođe najavio da bi, ukoliko bi neko stekao utisak da je on „više prepreka nego pomoć“, tražio razgovor s nadležnim savetodavnim telima i dozvolio da ga kritički ispitaju.

„Zlostavljanje i nasilje deo su istorije nadbiskupije“

Izveštaj koji je objavila minhenska advokatska kancelarija, Marks je okarakterisao kao težak udarac i prekretnicu za crkvu. „Zlostavljanje i nasilje su tamna strana i ostaće vidljivi kao deo istorije nadbiskupiije.“ On je takođe je najavio da će tešnje sarađivati sa žrtvama nadbiskupije i nezavisnom komisijom za rasvetljavanje slučajeva zlostavljanja.

Advokatska kancelarija „Vestfal-Spilker-Vastl“ istraživala je slučajeve seksualnog zlostavljanja u Nadbiskupiji Minhen i Frajzing u periodu od 1945. do 2019. Stručnjaci su pronašli dokaze o najmanje 437 žrtava seksualnog nasilja, kao i 235 počinilaca, među kojima 173 katolička sveštenika.

Kancelarija takođe prebacuje bivšem papi Benediktu 16. greške u postupanju sa počiniocima zločina u četiri slučaja, u vreme dok je bio nadbiskup minhenski i frajzinški od 1977. do 1982. I aktuelnom kardinalu Marksu prebacuje se loše postupanje u dva slučaja zlostavljanja. Navodi se da je tokom svog mandata prekršio svoju dužnost i nije prijavio slučajeve zlostavljanja Rimu.

„Bez istinskog interesovanja za patnje žrtava“

Marks je doduše više puta naglasio da je i on sam počinio greške. Najveća greška je, po njemu, to što su previđale žrtve. „To je neoprostivo. Kod nas nije bilo istinskog interesovanja za njihove patnje. I to, prema mom mišljenju, ima sistemske razloge, a ja kao nadležni nadbiskup snosim moralnu odgovornost.“

Kardinal istovremeno odbacuje optužbe da je temu previše prebacivao na druge. „Za mene je seksualno zlostavljanje u crkvi bilo i biće prioritet, i to nije u suprotnosti s propovedničkom misijom crkve. Nisam bio, niti ću biti ravnodušan. Jesam li mogao više i angažovanije da delujem? Naravno da jesam!“, naglasio je kardinal Marks.

Marks je ponovo „u svoje lično ime i u ime nadbiskupije“ uputio izvinjenje žrtvama. Još jednu sličnu molbu uputio je vernicima „koji sumnjaju u crkvu, koji više ne mogu da veruju sveštenicima i čijoj je veri naneta šteta“. Takođe smo „nedovoljno pažnje posvećivali župama u kojima su počinioci bili na službi“, rekao je.

Između ostalog, glavni minhenski sudija Crkvenog suda, Lorenc Volf (66), najavio je da se povlači sa svoje funkcije. Marks je o tome izjavio: „Slažem se s tim. On će u dogledno vreme izdati saopštenje.“

Sudija Crkvenog suda Lorenc Volf podneo je ostavku

Jedna od najuticajnijih crkvenih ličnosti

Volf se ubraja u najuticajnije crkvene ličnosti u Bavarskoj. Pored funkcije u Nadbiskupiji Minhen i Frajzing, on je i u Programskom savetu Bavarske radio-televizije (BR). A iz ovog tela su poslednjih dana sve glasnije pozivali da on podnese ostavku.

Taj stručnjak za kanonsko pravo je od 1997. zadužen za crkvenu jurisdikciju u nadbiskupiji. Često je bio uključen u slučajeve zlostavljanja kao druga instanca u ime Rimske kurije.

U izveštaju advokatske kancelarije „Vestfal-Spilker-Vastl“ o Volfu se navodi da u postupanju u 12 od 104 slučaja „ima povoda za kritiku“. On je odbio da komentariše pojedinačne slučajeve, ali je angažovao pravnog zastupnika koji je izrazio sumnju u legitimitet istraživanja. Glavna kritika advokata na Volfov račun glasi: u postupanju sa slučajevima seksualnog zlostavljanja stavio je interese optuženih iznad interesa žrtava.

