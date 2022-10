Nemačka

Kancelar naložio: nuklearke ostaju do aprila

Olaf Šolc je presekao. U pismu upućenom ministrima kancelar je naložio da tri preostala nuklearna reaktora nastave da rade do sredine aprila. Da li to dovodi do sukoba u vladajućoj nemačkoj koaliciji?

I nukelarna elektrana Emsland nastavlja da radi do aprila