Kako pomoći žrtvama napada u Magdeburgu

Nakon napada na božićni vašar u nemačkom gradu Magdeburgu, šok je još uvek veliki. Ovog ponedeljka broj žrtava popeo se šest. Od zadobijenih povreda 52-godišnja žena preminula je u bolnici.

Neposredno uoči Božića, 50-godišnji lekar iz Saudijske Arabije uleteo je automobilom na božićni vašar. Pet osoba je poginulo tog 20. decembra – devetogodišnje dete i četiri žene. Vlasti procenjuju da je povređeno gotovo 300 ljudi.

Magdeburg se mora suočiti s užasom

Podrška žrtvama pritom postaje sve važnija. Za mnoge od pogođenih nije reč samo o fizičkim povredama, već i o dubokim, psihičkim ranama. Terapija traume, prilike za raspravu i grupe za samopomoć trebalo bi da im pruže siguran prostor da se nose s onim što su doživeli. U gradu kao što je Magdeburg, u pokrajini Saksonija-Anhalt, koji još nije bio suočen s takvim događajem, kvalifikovano osoblje suočava se s posebnim izazovima. Ti ljudi moraju da pomognu da se kanališu različiti utisci žrtava, poput šoka.

Bezbroj plišanih igračaka, sveća i cveća ispred crkve Svetog Jovana u Magdeburgu u znak sećanja na žrtve napada Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

„Tu su slike koje smo videli. Zvuk automobila koji vozi prema vama. Mirisi. Ne možete da spavate. Pitate se kako klasifikovati ono što ste doživeli. Uglavnom, sve je to nekome u početku nemoguće da definiše. Prilikom pružanja pomoći žrtvama, morate da pokušate da shvatite ta osećanja“, objašnjava za DW Marko Fogler, sveštenik koji radi pri pokrajinskoj policiji Saksonije-Anhalt. To je veliki izazov, pogotovo zato što se za svaku osobu treba pobrinuti drugačije. I za to je potrebna prava osoba. Na kraju, kaže Fogler, reč je o izražavanju svojih osećanja, dozvoljavanju da ih osetite kako biste ih obradili – tuga, bes, ogorčenje, strahovi.

„Beli prsten“ ne želi nikoga da ostavi samog

Ogranizacija „Beli prsten“ (Weisser Ring) jedna je od onih koji podržavaju žrtve Magdeburga. To neprofitno udruženje je najveća nemačka organizacija za pomoć žrtvama kriminala i nasilja. „Ljudi su izgubili rođake. Ljudi su videli strašne stvari. Niko ne bi trebalo s tim da se nosi sam“, kaže Kerstin Godenrat, predsednica organizacije „Beli prsten“ u Saksoniji-Anhalt.

Uteha i zagrljaj bili su potrebni i pripadnicima hitne službe na mestu napada Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Na upit DW, ona je govorila o svojim iskustvima sa žrtvama: „Ljudi su trenutno još u stanju šoka i očaja. Oni samo ’funkcionišu’ u svakodnevnom životu. Pate zbog bola i mnogih povreda i naravno, u strahu su od trajne štete, od toga da li će moći da nastave da rade svoj posao i kakav će uticaj to strašno iskustvo da ima na njihovu budućnost.“ Pogođeni često osećaju da su prepušteni sami sebi. „Beli prsten“ često je prvi pomoćni kontakt. Jedan od najvećih izazova je suočavanje s traumom. „U ovom trenutku se nadamo da će ljudi dobiti psihoterapijsku pomoć, koju sam ’Beli prsten’ ne može da pruži. Ipak, mi takođe vodimo ljude kroz sistem pomoći“, kaže Godenrat.

Rad na pružanju podrške žrtvama nije važan samo u prvih nekoliko dana ili nedelja. Za procesuiranje posledica potrebni su meseci, ako ne i godine. Osim toga, obim psihološke podrške još uvek nije sasvim jasan. Božićni vašar u Magdeburgu bio je veoma dobro posećen u vreme napada i zločinu je svedočio veliki broj ljudi kojima bi kasnije mogla da zatreba pomoć.

Potraga za svim žrtvama

„Ono što je sada važno jeste, naravno, pronaći sve žrtve – ili da se one same jave“, objašnjava sveštenik Marko Fogler. Čest je slučaj, kaže, da u ovako lošoj situaciji prvo poželite da pobegnete s lica mesta. „Možda imate samo ogrebotinu i tek kasnije shvatite da je to nešto više od te ogrebotine. To iskustvo oštetilo je nešto iznutra. Ali vi ste bili toliko u filmu da osećanja nisu mogli da izbiju na videlo“, kaže Fogler.

Marko Fogler: To iskustvo oštetilo je nešto iznutra, ali vi ste bili toliko u filmu da osećanja nisu mogli da izbiju na videlo Foto: privat

On pokušava da vodi razgovore u neutralnom okruženju. Ipak, ponekad ima smisla i posetiti mesto užasa zajedno sa žrtvom. „Na primer, ako ponovo prođete trgom na kojem je bio božićni vašar kako biste to demistifikovali tako da se mesto vrati u normalu. Ono tada gubi svoju auru, iako će nad njim uvek da visi senka.“

Poverenik za pitanja žrtava daje glas pogođenima

Savezni poverenik za pitanja žrtava Roland Veber koordinira nacionalnu pomoć žrtvama napada u Magdeburgu. Podržava ga nemačko Ministarstvo pravde. Savezni poverenik za žrtve je glavna kontakt-osoba za sve one koji su pogođeni ekstremističkim ili terorističkim napadima u Nemačkoj. To mogu biti preživeli, povređeni, svedoci, osobe koje su prve reagovale i vlasnici firmi ili objekata koji su postali mesta zločina.

Savezni zastupnik za žrtve brine o problemima svih pogođenih i, u saradnji s nadležnim organima, pruža praktičnu, finansijsku i psihosocijalnu pomoć. On je takođe i „politički glas“ žrtava i njihov zagovornik u politici i javnosti.

Veber je na drugom programu javnog servisa ZDF rekao da procenjuje da je više od 500 ljudi pogođeno napadom u Magdeburgu. Kao i sveštenik Fogler, i Veber očekuje da će se mnogi od pogođenih javiti vlastima ili službi za podršku žrtvama tek nekoliko dana ili sedmica kasnije, onda kad primete da su mentalno bolesni. „Druga grupa su ožalošćene porodice, koje su ozbiljno pogođene. Međutim, rodbina teško povređenih ljudi često se javlja mnogo kasnije – ali i njima je potrebna pomoć“, kaže Veber.

Lekcije naučene iz napada u Berlinu 2016.

Veber je za ZDF istakao da pogođeni imaju pravo na brzu pomoć kako bi mogli da koriste traumatološke klinike i „da bi sprečili ozbiljne posttraumatske stresne poremećaje“. Vlasti su izvukle pouke iz islamistički motivisanog napada kamionom na božićni vašar na berlinskom trgu Brajtšajdplacu 2016. godine.

Tada su žrtve zbrinute izuzetno prekasno. Osim toga, bilo je „premalo isplata odštete. Neke strane žrtve nisu imale nikakvo pravo na to. Kao rezultat toga, zakoni su promenjeni retroaktivno. Mnogo toga je učinjeno“, kaže Veber. Ipak, on želi da analizira i to šta je pošlo po zlu u zbrinjavanju žrtava nakon napada u Magdeburgu.

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku