Juratović: Izetbegović ne predstavlja građansku državu

U rezoluciji o BiH, o kojoj Bundestag glasa u petak (8. jul) „ima dosta dobrih tačaka za razvoj BiH“, kaže za DW poslanik nemačkih Socijaldemokrata Josip Juratović. „Sa druge strane, plašim se da će to biti samo rezolucija koju će zloupotrebiti nacionalisti u izbornoj kampanji i to bi bilo kobno. To treba sprečiti.“

Rezolucija u kojoj se poziva na reforme u zemlji te osuđuju secesionizam i nacionalizam u BiH, imaće po svemu sudeći komotnu većinu među nemačkim poslanicima. Podržali su je poslanički klubovi vladajućih Socijaldemokrata, Zelenih i Liberala, a ni opozicioni Demohrišćani nemaju ništa protiv.

Ali sam Juratović, iskusni poslanik Socijaldemokrata rodom iz Hrvatske, kritikovao je rezoluciju smatrajući da „nije upotpunjena“.

„Na mestu gde se spominje da u BiH vladaju politički nepotizam i nacionalizam, piše 'u srpskim, hrvatskim i bošnjačkim redovima', a onda se poimenično pominju stranke i lideri tih stranaka. To su Čović i HDZ, pa Dodik i SNSD, a sve bošnjačke stranke, pošto i tamo ima nacionalizma, stavljaju se pod sumnju da nacionalističke što nije tačno“, kaže on.

„Ako se govori o nacionalizmu, onda treba da budu spomenuta sva tri nacionalizma sa njihovim strankama“, kaže Juratović, smatrajući da je oličenje bošnjačkog nacionalizma SDA i Bakir Izetbegović, dok ima drugih stranaka koje su stvarno za građansku BiH kakvu hoće i EU.

Napredak samo uz reforme

„Građanska država o kojoj govore SDA i Izetbegović nije građanska država, nego je on prisvojio jedan termin koji odgovara njemu kako bi sa Čovićem, sa kojim vodi istu politiku, praktično paralisao društvo što je katastrofalno za BiH. Niti Čović reprezenuje legitimnost svih Hrvata, niti Izetbegović građansku državu“, kaže Juratović.

On kaže da je sa Bošnjacima najlakše graditi jedinstvenu BiH, ali da se postavlja pitanje kako privući umerene Hrvate i Srbe, te da u tome veliki ulogu igraju upravo Bošnjaci kao najbrojniji. „Politika koja sada vlada koristi samo Izetbegoviću, Dodiku i Čoviću kako bi zadržali vlast“, kategoričan je Juratović.

On dodaje da će Nemačka podržavati evropski put BiH, ali da je iluzija da će zemlja napredovati bez reformi. „Mislim da je to zavaravanje i da je to politički apsolutno neodgovorno od svih aktera - i spolja i iznutra“, kaže Juratović.

„Srbija ne može sedeti na dve stolice“

Rezolucijom o BiH će Bundestag tražiti od nemačke Vlade i da zahteva distanciranje zvaničnog Zagreba i Beograda od „separatističkih politika“ u BiH.

Od nemačke vlade u rezoluciji se dalje traži da pruži snažnu podršku Visokom predstavniku, što uključuje i pojačanje resursa. Od zahteva je tu i državno kontrolisano vraćanje malokalibarskog oružja kako bi se sprečila ilegalna trgovina, kao i aktivna podrška približavanju Bosne i Hercegovine NATO.

Kada je reč o napretku Srbije na putu prema EU, Juratović kaže da „Srbija ne može sedeti na dve stolice“, te da Vučić „očigledno ne želi da se distancira od Rusije jasno i glasno“.

Zato, kaže Juratović, poruka Srbiji glasi: „Sve dok se ne odlučite, mi ćemo vas ostaviti u pretpristupnim pregovorima.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.