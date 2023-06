Još jedna osuda Poljske Evropskog suda zbog njenog pravosuđa

Evropski sud doneo je još jednu odluku protiv Poljske zbog njene reforme pravosuđa. To će Varšavu koštati pola miliona evra na dan, ali tu nije kraj tužbama protiv Poljske.

Teško je pobrojati sve tužbe koje se protiv Poljske vode pred Evropskim sudom pravde, ali u centru pažnje je svakako spor oko nezavisnosti pravosuđa u toj zemlji. Poljska vlada stranke Pravo i pravda (PiS) uporno pokušava da tamošnje sudove stavi pod politički nadzor, a najnovija presuda Evropskog suda ovog ponedeljka (5. juna) pokazala je da ni određene promene izvorne reforme poljskog pravosuđa nipošto nisu dovoljne da bi tamošnji sudovi bili slobodni od otvorenog političkog pritiska.

Naime, još 2018. poljski parlament je tamošnje pravosuđe stavio pod nadzor takozvane Disciplinske komore Vrhovnog suda Poljske. Komori su data široka ovlašćenja kada je reč o imenovanjima, ali i otpuštanjima sudija. Članove te Komore bira parlament – drugim rečima poslanici vladajuće stranke.

Nakon upozorenja Evropske komisije da je to u suprotnosti s osnovnim načelima nezavisnosti pravosuđa u EU, nije bilo druge osim da se obrate Evropskom sudu. A on jee, još u julu 2021. dono odluku da je ta Komora u suprotnosti s načelima prava.

Nema pristupa nezavisnom sudu

Poljska vlada je nakon te odluke najavila određene promene u svojoj reformi i ovlašćenjima Komore, ali Evropski sud je i ovom najnovijom odlukom procenio da Varšava još uvek „ne ispunjava načelo nezavisnosti i nadstranačja“ tela koje odlučuje o sudbini sudija.

Naime, uprkos kozmetičkim promenama, Vrhovi sud Poljske je nakon toga doneo i veoma spornu odluku po kojoj nacionalno pravosuđe nije obavezno da sledi odluke evropskih sudova, već jedino one koje su jasno određene ugovorom o pristupanju Uniji. U najnovijoj odluci Evropskog suda zato se ujedno konstatuje da Poljska ne radi čak ni to, jer „ne ispunjava garancije u pogledu nezavisnog, nadstranačkog i po zakonu uređenog suda“. Trenutno je tako da poljske sudije moraju da strahuju od posledica ako se u odluci pozovu na evropske propise i odluke ili na odluku nekog poljskog suda koji je uvažio i ta načela.

Nezakonit sistem? Zgrada poljskog Vrhovnog suda u Varšavi Foto: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Evropski sud se osvrnuo na još jednu odluku poljske vlade koja je donesena i pre nego što se krenulo s reformom pravosuđa: poljske sudije su prema njoj obavezni ne samo da javno i na internetu objave pripadnost nekoj političkoj stranci, već i bilo kojem udruženju ili fondaciji. Prema mišljenju Evropskog suda, to otvara mogućnost „nedozvoljive stigmatizacije“ pojedinih sudija, tim pre što je poljska vlada nedavno čak i proširila takav „lov na veštice“.

Nove tužbe tek još čekaju odluku

Naime, osnovano je posebno povereništvo koje bi trebalo da proverava „ruski uticaj““ na ljude u javnom životu. U Poljskoj to zovu Lex Tusk, jer njime vladajuća stranka želi da sprečiti da Donald Tusk opet „stekne politički uticaj“ u Poljskoj. A šta bi taj „uticaj“ trebalo da bude – to ostaje na slobodnoj proceni povereništva. Ipak, o toj najnovijoj odluci Varšave, Evropski sud će tek doneti svoju odluku, jer je i to samo još jedna u nizu tužbi koje se vode protiv Poljske.

I kao što se ređaju odluke koje osuđuju ponašanje Poljske, tako nisu iznenađenje ni reakcije: evropski komesar za pravosuđe Didijer Rejnders je na društvenim mrežama ovog ponedeljka napisao da je „danas važan dan za obnovu nezavisnog pravosuđa u Poljskoj“. A poljski ministar pravosuđa Zbignjec Ziobro je, kako prenosi agencija AFT; Evropski sud optužio za „korupciju“ i ocenio da taj sud zapravo donosi političke odluke. Evropski sud inače čine sudije koje imenuju i po jednog tamo šalju, sve članice Unije.

Već milioni evra...

Bes Varšave lako se može razumeti, jer odluke Evropskog suda nisu samo parče papira. Već nakon prošle odluke u oktobru 2021. Poljska je kažnjena globom od milion evra za svaki dan u kojem još nije udovoljila odluci Evropskog suda – ta kazna je ipak ovog aprila smanjena na „samo“ 500.000 evra na dan. Ukupno je Poljska tako već dužna Evropskoj uniji više od 560 miliona evra.

Ako Varšava ne bude promenila svoje zakone i ne bude plaćala kaznu, Evropska komisija onda je ovlašćena da zapleni sredstva koja su toj zemlji namenjene kao evropska podrška. Ne samo da se to već događa, već su zamrznuta još veća sredstva za Poljsku, ona iz programa obnove nakon korone – sve dok se ne okončaju svi procesi koji se vode protiv te zemlje.

