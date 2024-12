Izrael: pad Asada i preventivni napadi na Siriju

Izraelsko vazduhoplovstvo izvršilo je u nedelju napade u blizini Damaska i vojnog aerodroma, izvestila je Sirijska opservatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji.

Izraelske vazdušne snage su prethodno napale fabriku hemijskog oružja u istočnoj Siriji. Pozadina je zabrinutost da bi oružje razvijeno tokom vladavinesvrgnutog predsednika Bašara el Asada moglo pasti u ruke pobunjenicima, javili su mediji u Izraelu. Izraelsko vazduhoplovstvo izvršilo je napade „na skladišta oružja i položaje svrgnutog režima" i na proiranske grupe u provinciji Deir Esor, rekao je za AFP šef Sirijske opservatorije za ljudska prava Rami Abdel Rahman.

To je u međuvremenu potvrdio i izraelski ministr spoljnih poslova Gideon Sar. On je na konferenciji za štampu u, i naglasio da je vojska Izraela samo privremeno u Siriji.

Izraelska haubica M109 na Golanskoj visoravni (2023.) Foto: JALAA MAREY/AFP/Getty Images

A SAD su izvele desetine napada na položaje džihadista Islamske države (IS) u Siriji. Ratni avioni napali su u nedelju više od 75 ciljeva IS u centralnoj Siriji, objavila je američka Centralna komanda (Centcom) na portalu X. Cilj napada bio je da se spreči IS da iskoristi trenutni preokret u Siriji.

Izrael se suočava sa još jednim frontom na Golanskoj visoravni sa Sirijom

„Kopnene trupe se bore na četiri fronta: protiv terorizma u Judeji i Samariji, u Pojasu Gaze, u Libanu, a sinoć smo prebacili trupe na teritoriju Sirije, rekao je načelnik Generalštaba Herci Halevi Regruti u nedelju uveče.

Judeja i Samarija su izraelski nazivi za Zapadnu obalu, koja je okupirana kršeći međunarodno pravo.

Izrael je, međutim, naglasio da se vojska neće mešati u unutrašnje događaje u Siriji. Ranije je Izrael premestio svoje snage, uključujući tenkove, u tampon zonu na okupiranoj Golanskoj visoravni. Trupe su pozicionirane „u tampon zoni i na nekoliko drugih lokacija neophodnih za odbranu", uključujući i sirijsku stranu planine Hermon.

Teško proceniti situaciju

Izraelska vlada još uvek ne može da proceni kakve će posledice pad Asadovog režima imati po Izrael, javlja ARD.

„Kod Asada ste znali na čemu ste", izveštava u nedelju dopisnik ARD-a Bjern Dake iz Tel Aviva. Kod islamističkih pobunjenika situacija je drugačija.

Vođa džihadista u Siriji Abu Mohamed al Džolani Foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

Zbog toga izraelska vlada preduzima bezbednosne mere. Kako je izjavio premijer Benjamin Netanjahu, izraelske trupe su preuzele kontrolu nad tampon-zonom na Golanskim visoravnima, koja je uspostavljena 1974.

Netanjahu je rekao da sada postoje „važne prilike" za Izrael, ali i potencijalne opasnosti. „Nećemo dozvoliti nijednoj neprijateljskoj sili da se pozicionira na našoj granici", naglasio je on.

Izrael: okončan sporazum sa Sirijom o razdvajanju trupa

Benjamin Netanjahu proglasio je vojni sporazum o razdvajanju trupa između Sirije i Izraela faktički završenim.

Dogovor postignut nakon Jom Kipur rata je propao, nakon što je sirijska vojska napustila svoje položaje, rekao je Netanjahu.

„Izraelskoj vojsci smo izdali naređenje da preuzme te položaje kako bismo osigurali da se nijedna neprijateljska sila ne učvrsti direktno na granici Izraela", dodao je premijer ,kao i da je ta mera privremena, dok se ne pronađe odgovarajuće rešenje.

Sporazumom iz 1974. uspostavljena je, između ostalog, tampon-zona duž granice, koju su od tada kontrolisale mirovne snage UNDOF misije.

Izrael i Sirija se već više od pet decenija spore oko Golanskih visoravni. Izrael je osvojio to područje od 1.150 kvadratnih kilometara tokom Šestodnevnog rata 1967. godine i anektirao ga krajem 1981, što međunarodno pravo ne priznaje. Ova teritorija je strateški važna, kako vojno, tako i zbog pristupa izvorima vode.

Kunetira: Pogled sa Golanske visoravni na Siriju Foto: Tania Kraemer/DW

Netanjahu: Istorijski dan za Bliski istok

Netanjahu je nazvao pad sirijskog lidera Bašara al-Asada „istorijskim danom u istoriji Bliskog istoka". Tokom posete okupiraoj Golanskoj visoravni u nedelju, Netanjahu je izjavio:

„Asadov režim je ključni deo iranske osovine zla – taj režim je pao." Netanjahu je bio u pratnji ministra odbrane Izraela, Izraela Kaca.

Netanjahu je rekao da je pad Asada „direktan rezultat udaraca koje smo zadali Iranu i Hezbolahu." To je, prema njegovim rečima, izazvalo „lančanu reakciju" na Bliskom istoku.

Istovremeno je istakao da je Izrael zainteresovan za „dobrosusedske odnose" sa Sirijom. Podsetio je na lečenje brojnih sirijskih ratnih ranjenika u izraelskim bolnicama i poručio da Izrael pruža ruku svima koji su zainteresovani za mir sa tom zemljom.