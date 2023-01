Isporuka „Leoparda“ pod jednim uslovom

Prema pisanju više medija, nemački kancelar Olaf Šolc je sada navodno spreman da odobri isporuku tenkova „Leopard 2“ Ukrajini. Ali, on očigledno za to postavlja jedan uslov. Prema informacijama lista „Zidojče cajtung“, Šolc je u telefonskom razgovoru s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom dao do znanja da Nemačka može da isporuči tenkove „Leopard 2“ ako i Sjedinjene Države stave Ukrajini na raspolaganje svoje tenkove tipa „Abrams“. U razgovoru vođenom ovog utorka Bajden se navodno nije jasno izjasnio kakav je stav Amerike.

I nemačke novine „Bild“ javljaju, pozivajući se na vladine krugove, da je Šolc spreman da odobri i nemačke isporuke „Leoparda 2“ i da dozvoli da partneri unutar NATO Ukrajini pošalju te tenkove proizvedene u Nemačkoj, ako SAD ispuni navedeni uslov.

Prema tom izveštaju, Šolcu je stalo do toga da Evropa i SAD samo zajedno isporučuju Ukrajini borbene tenkove, kako ruski predsednik Vladimir Putin ne bi mogao da pravi razdor unutar NATO. Taj argument kancelar je već ranije naveo kao obrazloženje za svoje odugovlačenje.

Pentagon: Do sada nije predviđena isporuka „Abramsa“

Iz Pentagona je sinoć stigla uzdržana reakcija. Rečeno je da oni još nisu spremni da Ukrajini pošalju tenkove tipa „Abrams“. Državni sekretar u američkom Ministarstvu odbrane Kolin Kal izjavio je da je tenk „Abrams“ veoma komplicirano oružje, da je ono skupo i zahteva tešku obuku, kao i da zbog svog turbo-pogona troši veoma mnogo goriva. „To nije najjednostavniji sistem za održavanje.“

Američki ministar odbrane Lojd Ostin ne želi da isporuči Ukrajincima oružje „koje oni ne mogu da poprave, koje ne mogu da održavaju i koje oni sebi dugoročno ne mogu da priušte, jer to nije korisno“, rekao je dalje Kal. „Ne radi se o ciklusu vesti ili o toma šta je simbolički vredno, već o tome šta Ukrajini zaista pomaže na bojnom polju.“

Istovremeno, Kal nije potpuno isključio mogućnost da SAD u budućnosti Ukrajini i isporuče tenkove „Abrams“.

Iz kabineta kancelara nisu se oglasili

Kancelarov kabinet nije hteo da komentariše vesti iz mediji. Kancelar Šolc u raspravama o isporukama oružja još od početka rata stalno naglašava da Nemačka neće praviti nikakve solo-akcije, već da će kod važnih koraka uvek svoje odluke prisno da dogovara s partnerima, naročito sa SAD i Francuskom. Govoreći u Davosu, Šolc se nije izjasnio o mogućoj isporuci tenkova „Leopard 2“.

Nemačka odlučuje o isporuci

U svetu ima 20 zemalja koje poseduju moderne tenkove „Leopard 2“ proizvedene u Nemačkoj. Svaku prodaju ili poklanjanje nekoj trećoj zemlji mora da odobri Nemačka, to je po pravilu tako predviđeno kupoprodajnim ugovorima. „Leopard 2“ se smatra jednim od najboljih tenkova na svetu. Ukrajinci bi njime hteli da probijaju neprijateljske linije koje se u poslednje vreme uglavnom ne pomeraju.

Stoltenberg obećao Ukrajini teško naoružanje

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg ranije je najavio da će Ukrajina za borbu protiv Rusije dobiti teško naoružanje. To bi trebalo da bude objavljeno tokom susreta Kontakt-grupe za Ukrajinu koji se ovog petka održava u američkoj vojnoj bazi Ramštajn na jugozapadu Nemačke. Poruka je da će biti „više dalekosežne podrške, teškog naoružanja i više modernog naoružanja“, rekao je Stoltenberg na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Stoltenberg međutim nije rekao da li će biti objavljeno i to da će se isporučiti tenkovi „Leopard 2“. Moguće je da generalni sekretar pre svega misli na činjenicu da Velika Britanija namerava da Ukrajini isporuči 14 borbenih tenkova tipa „Čelendžer 2“.

Isporuka naoružanja kao „put prema miru“

Stoltenberg je ukazao na to da bi i za NATO bilo opasno da Putin pobedi u ovom ratu. Onda bi drugi autoritarni vladari dobili poruku da brutalnom silom mogu da dobiju ono što žele. „Time bi svet postao opasniji, a mi ranjiviji.“

Isporuke oružja su u ovom slučaju „put prema miru“, rekao je Stoltenberg. Jedini put prema mirovnom sporazumu jeste da se Putin uveri da na bojnom polju ne može da pobedi, rekao je generalni sekretar zapadne vojne alijanse Stoltenberg.

