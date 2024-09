Iris-T SLM: nemačka reakcija na Putina

Nemačka ima novi PVO-sistem. U prisustvu kancelara Olafa Šolca i ministra odbrane Borisa Pistorijusa, jedinica Bundesvera u Todendorfu na severu zemlje preuzela je prvu jedinicu sistema Iris-T SLM. Kako je predviđeno, uskoro bi nemačka vojska trebalo da dobije još pet jedinica tog sistema.

Todendorf će, kao lokacija prve jedinice, i ubuduće da igra važnu ulogu u izgradnji zajedničke evropske protivvazdušne odbrane. Na toj lokaciji bi, naime trebalo da se obučavaju vojnikinje i vojnici iz ćitave Evrope – to bi trebalo da bude deo evropskog sistema protivvazdušne i protivraketne odbrane (European Sky Shield), u koji je uključena 21 zemlja.

Počela obuka ukrajinskih vojnika

U Todendorfu zato nastaje centar za obuku u kojem se već sada obučavaju ukrajinski vojnici. Nemački ministar Pistorijus koristi izraz „prekretnica“ u praksi. Pojam „prekretnica“ (Zeitenwende) koristio je kancelar Šolc nekoliko dana nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, najavljujući tako radikalnu promenu nemačke spoljne i bezbednosne politike.

Kancelar Šolc i ministar Pistorijus u bazi u Todendorfu Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Todendorf se nalazi na obali Baltičkog mora. To mesto je odabrano kao lokacija na kojem će se nalaziti protivraketna jedinica budućeg evropskog sistema. „Vi svakodnevno pokazujete da možemo da se oslonimo na naš Bundesver“, rekao je ministar Pistorijus prilikom predaje sistema Iris-R SLM pripadnicima nemačke vojske.

Šta je Iris-T SLM?

Iris-T SLM je sistem koji proizvodi nemački koncern „Dil“ (Diehl) u Iberlingenu. On se koristi za zaštitu naseljenih područja, zgrada i postrojenja. Iris-T SLM može da se upotrebi u borbi protiv dronova, aviona, helikoptera i krstarećih projektila – na udaljenosti do 40 kilometara i na visini do 20 kilometara.

Borbena jedinica sistema Iris-T SLM sastoji se od komandnog mesta, radarskog uređaja, kao i nekoliko uređaja za ispaljivanje navođenih projektila.

Važnost projekta

Novi sistemi su, kako je rekao Pistorijus, dokaz nove nemačke sposobnosti delovanja: „Mi ovim pokazujemo kako funkcioniše proces nabavke kada industrija i vojska deluju koordinisano“, rekao je. „S našim nemačkim sistemom mi naglašavamo sveukupni performans Nemačke kao visokotehnološke zemlje“, dodao je ministar odbrane.

Važnost projekta naglasio je i Olaf Šolc. On je u Todendorfu još jednom podsetio zbog čega Nemačka nabavlja ukupno šest novih jedinica protivvazdušne odbrane Iris-T SLM. „Ovo nije bilo kakav projekat“, rekao je kancelar. „Ovde se, bez ikakvog preterivanja, radi o očuvanju bezbednosti i mira u Evropi.“

„Bilo bi neodgovorno ne reagovati“ na Putina

„Ruski predsednik Vladimir Putin već godinama se naoružava, a pre svega kada je reč o raketama i krstarećim projektila, prekršio je sporazume o razoružanju“, ukazao je Šolc: „On je stacionirao rakete sve do Kalinjingrada, a to je 530 kilometara vazdušne linije do Berlina. Bilo bi neodgovorno na to ne reagovati“, dodao je kancelar.

Olaf Šolc: Ovde se, bez ikakvog preterivanja, radi o očuvanju bezbednosti i mira u Evropi Foto: Chris Emil Janssen/dpa/picture alliance

Nemačka vlada već je isporučila Ukrajini četiri jedinice sistema Iris-T SLM, kao i tri jedinice srodnog sistema Iris-T SLS koje proizvodi firma „Dil“ iz pokrajine Baden-Virtemberg. I tamo su se dokazali u odbrani od ruskih napada, rekao je Šolc i ujedno naveo da su Ukrajinci uz pomoć sistema Iris-T oborili 250 krstarećih projektila, dronova i raketa.

„Nemačka podrška Ukrajini ne posustaje. Mi smo na vreme delovali, pravovremeno rešili ugovore i finansiranje, tako da Ukrajina i ubuduće može da se osloni na nas“, poručio je Šolc. To je ujedno bila i njegova reakcije na zahtevestranke Savez Sara Vagenkneht (BSW), koja je od savezne vlade u Berlinu zatražila da se više fokusira na diplomatiju, umesto na isporuku oružja Kijevu.