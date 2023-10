Iran: kazne zatvora koje bi trebalo da zastraše novinare

U Iranu su dve nagrađivane novinarke osuđene na dugogodišnje kazne zatvora zbog izveštavanja o prošlogodišnjim protestima: Nilufar Hamedi i Elaheh Mohamadi. One su bile prve koje su u jesen 2022. izvestile o smrti Kurdkinje Jine Mahse Amini koja je izazvala masovne proteste u Iranu. Odmah su uhapšene i na višemesečnom suđenju zatvorenom za javnost proglašene krivim za kolaboraciju sa SAD, zaveru protiv bezbednosti države i propagandu protiv Islamske Republike Iran. Nilufar Hamedi osuđena je na sedam godina zatvora, a Elaheh Mohamadi na šest.

„Najpre su optužene za špijunažu, iako su njihovi poslodavci, dve iranske novine, više puta naglašavale da su novinarke dobile zadatak da izveste o tom slučaju“, kaže Moein Hazaeli u izjavio za DW.

Hazaeli, koji je studirao pravo i političke nauke na Univerzitetu u Teheranu i Univerzitetu u Malmeu u Švedskoj, a trenutno radi kao pravni stručnjak za medije. Naglašava da t presude nemaju pravnog osnova čak ni u iranskim zakonima: „Pre svega zato što protiv Hamedi i Mohamadi nisu izneti nikakvi dokazi. U njihovoj presudi se tvrdi da su one promenile način ponašanja društva iz pasivnog u aktivizam. Prema iranskim zakonima, to nije krivično delo. Ali, apsurdno je da ta formulacija stoji u presudi. To jasno pokazuje da iransko pravosuđe i bezbednosne vlasti smatraju kriminalcima one ljude koji zahtevaju svoja građanska prava.“

Ruže za Jinu Mahsu Amini na protestu u Hamburgu u septembru 2022. Foto: picture alliance

Bezobziran politički sistem

Nilufar Hamedi izveštavala je iz bolnice u kojoj je Jina Mahsa Amini ležala u komi za „Shargh“, jedne od najvećih iranskih dnevnih novina. Elaheh Mohamadi je kao reporterka novina „Ham-Mihan“ putovala u rodno mesto Jine Mahse Amini Sekez u regionu Kurdistan na severozapadu Irana, kako bi izvestila o sahrani koja je dovela do jedne od prvih protestnih akcija. Dok su Hamedi i Mohamadi bile u zatvoru, UNESKO im je u maju u odsustvu dodelio svoju Nagradu za slobodu medija.

„Nije slučajno što je presuda protiv mojih koleginica objavljena upravo u nedelju, istovremeno sa vešću o kliničkoj smrti Armite“, kaže novinarka Molud Hadžisadeh za DW. „To je upozorenje svima koji rade u medijima, koji uprkos represalijama traže istinu i bave se svojim poslom.“ Hadžisadeh je u više navrata hapšena zbog svoga izveštavanja o protestima u Iranu. U januaru 2021. osuđena je na godinu dana zatvora. Pre nego što je trebalo da počne da izdržava kaznu, pobegla je iz Irana i sada živi u Norveškoj. Ona dodaje: „Politički sistem pokazuje kako bezobzirno postupa prema novinarima i kako lako može da uništi njihov život iza rešetaka.“

Opet jedna devojka u komi

Slučaj 16-godišnje učenice koja leži u komi, ponovo je uzbudio iransko društvo. Ona se zove Armita Garavand. Prema jednom izvoru, koji je 5. oktobra kao očevidac razgovarao s britanskim novinama „Garidijan“, Armitu je 2. oktobra u podzemnoj železnici napala policajka koja se brine za sprovođenje odredbe o nošenju muslimanske marame. Armita je išla u školu i nije nosila maramu. Iranske vlasti to opovrgavaju i tvrde da se Armita onesvestila zbog niskog pritiska.

Armita Garavand, iranska tinejdžerka, u komi je od početka oktobra Foto: picture alliance/abaca

Iranske vlasti tvrde da su podzemne železnice potpuno pokrivene nadzornim kamerama, ali vlasti tvrde da upravo vagon u kojem je Armita povređena nije imao nadzornu kameru. Umesto toga objavili su snimke nadzornih kamera na železničkoj stanici, iz kojih se ništa ne može zaključiti o onome šta se dogodilo u vagonu.

Stanje Armite Garavand „nije ohrabrujuće, i uprkos nastojanjima lekara izgleda da je klinički mrtva“, objavila je u nedelju agencija Borna, koja je povezana s iranskim Ministarstvom za omladinu i sport.

Taj slučaj podseća na tragični slučaj Jine Mahse Amini. Ona je neposredno nakon što ju je uhapsila „moralna policija“, jer navodno nije nosila maramu kako je propisano, dovezena u bolnicu bez znakova života. Njena smrt je izazvala višemesečne proteste protiv političkog sistema u Iranu, pri čemu su poginule stotine ljudi, a hiljade su uhapšene. Među uhapšenima su bile i Nilufar Hamedi i Elaheh Mohamad, koje su izveštavale o tom slučaju.

