Haos u Braziliji: Bolsonarove pristalice upale u Kongres

Snimci pokazuju vandalizam u zgradi Kongresa, kao i Bolsonarove pristalice, mahom odevene u žuto, na krovu parlamenta. Policija je upotrebila suzavac, javlja AFP. Drugi mediji prenose da je bilo napada na policiju i novinare.

Posle udara na Kongres, nezadovoljnici su naneli štetu i zgradi Vrhovnog suda. Kako javlja portal G1, oni su razbijali stakla i prodrli u hol, uništavajući nameštaj.

Grupe demonstranata su ipale i u sedište Vlade i predsednika. Lokalni mediji procenjuju da oko tri hiljade ljudi učestvuje u neredima.

Podrška za Da Silvu

Levičarski šef države Lula da Silva trenutno nije u Braziliji već na zvaničnom putovanju u državi Sao Paolo.

On je odande osudio „fašističke fanatike“, kako je nazvao demonstrante. „Saznaćemo ko su ovi vandali, i biće suočeni sa punom silom zakona“, poručio je predsednik. On je dao nalog da se otpočne sa federalnom intervencijom policije u Braziliji, koja će biti na snazi do kraja januara.

Demonstranti na zgradi Kongresa

Lula da Silva je u prvim reakcijama na nasilje u Braziliji dobio podršku iz EU, SAD, Francuske, Meksika, Čilea i drugih zemalja.

Guverner federalnog distrikta, u kojem je glavni grad Brazilija, otpustio je smesta senatora za unutrašnje poslove jer neredi nisu predupređeni. Inače, vlast u distriktu i dalje drže Bolsonarovi ljudi.

Bolsonaro pozvao na borbu i zbrisao

Bolsonarove pristalice nisu se pomirile sa porazom njihovog pulena u drugom krugu izbora u oktobru. I sam Bolsonaro nije priznao Da Silvinu pobedu, već je, napuštajući zemlju i odlazeći na Floridu, pozvao pristalice na borbu.

Odlazeći iz Brazila 48 sati pre isteka mandata, Bolsonaro tako nije prisustvovao inauguraciji svog naslednika prvog dana nove godine.

„Nasilne scene u Braziliji mogle bi da nose pravne rizike po Bolsonara“, ocenjuje agencija Rojters. Više medija navelo je da scene podsećaju na upad pristalica Donalda Trampa na Kapitol u januaru 2021. godine.

Jaz između dva tabora u Brazilu nije nikada bio veći od povratka Brazila demokratiji 1985. godine. Tokom kampanje su se dvojica političara žestoko optuživala za korupciju i druga nepočinstva.

nr (rtr, afp, ap)

