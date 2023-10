Hamasov napad na Izrael koristi propagandi Kremlja?

Ruska zastava je na pola koplja, buket cveća je u beloj i plavoj boji, bojama izraelske zastave. Ruskinje i Rusi dolaze pred izraelsku ambasadu u Moskvi kako bi izrazili saučešće sa žrtvama Hamasovog napada na Izrael. Policajci proveravaju njihova dokumenta. Nema incidenata, sve je mirno. Slično kao što je mirno i pred palestinskim predstavništvom u glavnom gradu Rusije.

Rusija tradicionalne neguje dobre odnose da obema stranama, i da Izraelom i da Palestincima, ali je istovremeno i distancirana od obeju strana, konstatuje za DW ruski stručnjak za Bliski istok Ruslan Sulejmanov, koji živi u Azerbejdžanu. „Ti odnosi još uvek delimično počivaju na poverenju, čak i nakon što je Rusija napala Ukrajinu, a odnos prema Izraelu delimično se pogoršao.“

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov Foto: AP Photo/picture alliance

U vezi s tim, Sulejmanov podseća na izjavu ruskog ministra spoljnih poslova iz maja 2022. Sergeja Lavrova je tada, misleći na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavio da su „najrevnosnije antisemite“ sami jevreji. Izraelska vlada je osudila Lavrovljevu izjavu, a tadašnji ministar spoljnih poslova Jair Lapid ocenio je da je to „neoprostiva, skandalozna izjava“ i „strašna istorijska greška“. Ali, nakon toga se nije dogodilo ništa „nepopravljivo“, zaključuje Sulejmanov.

Intenzivirani kontakti s Hamasom

Isto važi i za odnos Kremlja da Hamasom koji EU, SAD i Izrael smatraju terorističkom organizacijom. „Ti kontakti su se u posljednje vreme dodatno intenzivirali. Predstavnici Hamasa su sve češće dolazili u Moskvu, poslednji put u martu ove godine, kaže Sulejmanov. Taj stručnjak ne veruje da je Kremlj bio obavešten o planiranom velikom napadu radikalno-islamskog Hamasa na Izrael. „Čak je i izraelska vojna obaveštajna služba bila potpuno iznenađena.“ Mogućnost takvog scenarija se, istina, nije načelno isključivao ni u Moskvi, ali niko nije očekivao ovakve razmere, kaže ruski stručnjak za Bliski istok.

Slično stvari vidi i moskovska politikološkinja Jelena Suponina. Rukovodstvo u Kremlju ništa nije znalo, sigurna je. U razgovoru za DW ona kaže da sumnja da je Rusija mogla išta bitno da doprinese da se tak napad spreči.

Razlog za to je činjenica da Kremlj trenutno ima druge prioritete – Ukrajinu, naime. Osim toga, Saponina pretpostavlja da se Moskva trenutno trudi da se po tom pitanju koordinira sa svojim arapskim partnerima, pre svih sa Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Katarom i Iranom. Pritom Rusija neće stati ni na jednu stranu i založiće se protiv „terorističkih aktivnosti“.

Zvanična Moskva je zaista osudila aktuelnu eskalaciju u sukobu između Palestinaca i Izraelaca. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova ocenilo je da je to „rezultat vrzinog kola nasilja“ i zahtevalo uzdržanost. Ruski propagandisti, koji o tomu raspravljaju u medijima odanim Kremlju, u suštini zastupaju tri glavne teze: da su do eskalacije dovele greške Zapada, da su ratovi postali normalnost, kao i da će se Rusi, koji su (zbog rata protiv Ukrajine) otišli u Izrael, sada vratiti u Rusiju.

Pripisivanje krivice „ludacima“ na Zapadu

Tezu da je Zapad, a pre svega SAD, krive za napade Hamasa, pre svih rado koristi bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, danas šef ruskog Saveta za nacionalnu bezbednost. Na svom profilu na Telegramu on je SAD označio kao „ključnog igrača“. Pritom Medvedev pravi geopolitičku vezu s ruskim ratom protiv Ukrajine. Sukob na Bliskom istoku je, kaže, upravo ono „čime bi Vašington i njegovi saveznici trebalo više da se bave“. Umesto toga „ludaci“ iz Vašingtona su se „umešali kod nas tako što pomažu neonacistima i izazivaju sukob dva naroda (Rusa i Ukrajinaca, prim.ur.) koji su bliski jedan drugom“, kaže Medvedev.

Dmitrij Medvedev, predsednik Saveta za nacionalnu bezbednost Rusije Foto: Yekaterina Shtukina/dpa/picture alliance

Stručnjak za Bliski istok Ruslan Sulejmanov reči Medvedeva ne uzima ozbiljno. „On je tako daleko od stvarnosti, on već odavno nema nikakvog uticaja“, kaže Sulejmanov. Ipak, Medvedev zastupa mišljenje Kremlja da je Zapad isprovocirao takve konflikte. Ali, to je čista teorija zavere, jer palestinsko-izraelski sukob ima u stvarnosti potpuno druge razloge, kaže on.

Sulejmanov smatra da Kremlj profitira od eskalacije nasilja na Bliskom istoku. „Napad u najmanju ruku skreće pažnju s onoga što ruska vojska radi u Ukrajini.“ Sve drugo je za njega propaganda za unutrašnju rusku upotrebu. Pritom većinu Rusa sukob Palestinaca i Izraelaca ne interesuje. On je predaleko od njih i previše je komplikovan, smatra stručnjak za Bliski istok.

To možda važi za većinu, ali ne za sve. Inače ne bi pred izraelskom ambasadom u Moskvi ljudi polagali cveće, niti bi tamo stajala žena s plakatom na kojem piše „Ne teroru“. Ali, prema navodima medija, ona tamo nije dugo bila. Policija ju je uhapsila.

