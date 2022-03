Habek – zaštitnik klime i menadžer fosilnog goriva

Nemački ministar privrede i vicekancelar Robert Habek ovog ponedeljka je po velikoj vrućini obišao gigantsko polje solarnih modula u blizini Abu Dabija, glavnoga grada Ujedinjenih Arapskih Emirata. I pritom mislio na rat u Evropi. U Ukrajini.

„To nije jednostavno uskladiti. (…) To da je čovek u mislima s ljudima koji upravo ginu, dok mi ovde razgovaramo“, kaže Habek.

Izbeći novu zavisnost

Ujedinjeni Arapski Emirati su, nakon Katara, bili druga stanica na putovanju ministra iz stranke Zelenih po arapskim državama. Putovanje s velikom privrednom delegacijom planirano je spontano, nakon ruskog napada na Ukrajinu. Cilj je pronaći alternative ruskom gasu kako bi se došlo do održivog snabdevanja energentima, ali i izbegla zavisnost – kao što je Nemačka trenutno zavisna od Rusije. I kako bi se poslovalo sa što je moguće više partnera.

U Emiratima se radilo i o planovima za budućnost, kao što je npr. kupovina vodonika proizvedenog uz pomoć struje dobijene iz obnovljivih izvora. Vodonik bi jednog dana trebalo da u nemačkoj industriji zameni ugalj. Abu Dabi već odavno svoje milijarde zarađene od nafte investira u obnovljive izvore. Tamo se nalaze već dve od nekoliko najvećih solarnih elektrana na svetu. Habek je ovog ponedeljka potpisao pet sporazuma o boljoj saradnji na tom području u idućim godinama.

Zeleni vodonik – ogroman izazov

Vodonik u tečnom stanju i u ogromnim količinama dovesti iz Emirata u Nemačku – to je projekat za koji bi trebalo rešiti brojne probleme i to u obe zemlje, priznao je Habek prilikom susreta s ministarkom zaštite životne sredine Emirata Marijamom Al Meiri. Ali, izgleda da je on odlučan da taj izazov prihvati.

Predstavnici nemačke privrede pozdravljaju Habekov angažman. Šefica uprave „Tisen Krupa“ Martina Merc za DW kaže: „Gospodin Habek ovde radi dobru stvar za Nemačku. (…) Na korist zelenoj transformaciji i za saradnju između dveju zemalja.“

Dan ranije, u katarskom glavnom gradu Dohi, tema nije bila samo održiva budućnost, već i aktuelna kriza u Evropi. U razgovorima s katarskim emirom Taminom bin Hamadom Al Tanijem, kao i ministrima privrede, trgovine i spoljnih poslova, bilo je reči o gasu. O velikim količinama gasa. Emir i Habek sklopili su sporazum o dugoročnoj energetskoj saradnji.

Katar je bogat gasom

Nakon Rusije i Irana, Katar je na trećem mestu na svetu po zalihama zemnog gasa. Ta zemlja raspolaže i infrastrukturom potrebnom za njegovo pretvaranje u tečni gasa (LNG) kako bi mogao lakše da bude transportovan. U 2019. Katar je izvezao gotovo 107 milijardi kubnih metara tečnog gasa. To je količina dovoljna za pokrivanje svih nemačkih potreba. Oko 30 odsto svog tečnog gasa Katar izvozi u EU. Ništa od toga nije išlo u Nemačku, jer Nemačka nema nijedan terminal za tečni (ukapljeni) gas. Ona se orijentisala na uvoz zemnog gasa gasovodima iz Rusije.

Nemačka bi sada morala da tečni gas uvozi preko susednih zemalja. Ali, sad bi ubrzano trebalo da budu izgrađena i dva terminala za ukapljeni gas u samoj Nemačkoj, verovatno u Vilhelmshafenu i Brunsbitelu. Habek se nada da bi ti terminali trebalo da budu spremni za korišćenje u roku od pet godina. Ministar iz stranke Zelenih, koji se zapravo zalaže za napuštanje korišćenja fosilnih izvora energije, sada pravi pritisak da se brzo izgrade terminali za ukapljeni zemni gas.

Moguće lokacije terminala za ukapljeni gas u Nemačkoj

Poverenje, poštovanje, ljudska prava

Habek u Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima želi pre svega da izgradi međusobno poverenje. Naročito su Katarci bili ti koji su imali u poslednje vreme utisak da se ne cene dovoljno. Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer dva puta je otkazao planiranu posetu, najpre zbog korone, a onda zbog rata u Ukrajini.

U privrednoj delegaciji koja prati Habeka bio je i predsednik Uprave energetskog koncerna RWE Markus Kreber. Za njega ta poseta dolazi u pravom trenutku: „Važno je, nakon tako dugo vremena pandemije, i lično se sresti, ponovo uspostaviti kontakt“, kaže Kreber. On podržava nastojanja ministra Habeka da Nemačku postane manje zavisna od ruskih isporuka energenata. Iako to neće ići od danas do sutra.

Za Habeka ovo nije nimalo jednostavno putovanje. Vlada panično traži nove isporučioce gasa i nafte kako se Nemci ne bi smrzavali ako ruski predsednik Vladimir Putin zavrne gasnu slavinu. Ali, Katar je na meti kritika zbog kršenja ljudskih prava i loših uslova rada. Gas bi sada, umesto iz zemlje agresora Rusije, trebalo da stiže iz jednog autokratskog emirata? I to na podsticaj ministra iz stranke Zelenih? Habek je nakon susreta s katarskom vladom izjavio: „Govorio sam ovde i o lošim uslovima rada za hiljade stranih radnika – i niko nije napustio prostoriju.“

Habek kaže da je u Kataru ukazivao i na loše uslove rada za strane radnike i da „niko nije napustio prostoriju“

Katar želi dugoročne ugovore

Vlastodršci u Dohi su, kada je reč o gasu, pre svega zainteresovani za dugoročne ugovore. Takve do sada imaju uglavnom sa azijskim zemljama. A Nemačka bi htela da bude klimatski neutralna do 2045. godine. Ona gas vidi kao prelaznu tehnologiju. Tek će se videti da li je taj vremenski period za Katarce dovoljno dugoročan. Ali, iz nemačkog Ministarstva privrede, kao i od predstavnika firmi koji su u delegaciji, može se čuti da je Katar zainteresovan za povećanje izvoza i da je atmosfera dobra. Ipak, još nisu sklopljeni nikakvi ugovori o isporuci gasa.

Tankerima za tečni gas trebalo bi da se iz Katara snabdeva i Nemačka

Habek se pre nekoliko dana i u Norveškoj zalagao za povećanje isporuke gasa. A što se tiče tečnog gasa, i Habek je svestan da će to biti moguće tek srednjoročno. I da će svoju ulogu u vezi s uvozom gasa morati da objasni i svojoj stranci. Jer, Zeleni žele što je pre moguće da napuste korišćenje svih fosilnih izvora energije. Ali, rat Rusije protiv Ukrajine promenio je mnogima način razmišljanja. Tako je i kod Habeka.

