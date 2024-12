Gruzija: eskalacija nasilja uoči predsedničkih izbora

U Gruziji se ove subote (14. decembar) održavaju predsednički izbori, ali ovoga puta u vanrednim okolnostima. Situacija u zemlji je napeta. Već otprilike dve nedelje svakodnevno se održavaju masovni protesti, a vlasti odgovaraju nasiljem.

Pozadina krize leži u sukobu između opozicije i vladajuće stranke Gruzijski san. Sve je počelo s parlamentarnim izborima u oktobru, a eskaliralo kada je vlada najavila odlaganje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji do 2028. godine.

Predsednička dužnost s ograničenim ovlašćenjima

Ustavna reforma dodatno je pogoršala krizu. Parlament je 2017. godine glasovima stranke Gruzijski san usvojio reforme kojima je promenjen način izbora predsednika i zemlja transformisana u parlamentarnu republiku, gde predsednik ima samo ograničena ovlašćenja.

Poslednji direktni predsednički izbori održani su 2018, kada je predsednica postala Salome Zurabišvili, čiju je kandidaturu podržala vladajuća stranka. Međutim, odnosi između proruske stranke Gruzijski san i proevropske predsednice Zurabišvili kasnije su se pogoršali.

Predsednica Salome Zurabišvili na mitingu opozicije Foto: Irakli Gedenidze/REUTERS

Predstojeći predsednički izbori biće prvi po novim pravilima, prema kojima će predsednika ili predsednicu birati izborni kolegijum od 300 članova – 150 poslanika u parlamentu i 150 delegata iz gruzijskih regiona. S obzirom na većinu koju stranka Gruzijski san ima u parlamentu, ali i njen snažan uticaj u regionim, kandidat opozicije nema šanse da pobedi.

Opozicija bojkotuje izbore

Opozicija bojkotuje i novoizabrani parlament i predsedničke izbore, a vladajuća stranka Gruzijski san je jedina koja je predložila predsedničkog kandidata. Prema rezultatima zadnjih parlamentarnih izbora, ta stranka osvojila je 89 od 150 mesta u parlamentu.

Ali, na izborima su zabeležene brojne nepravilnosti, zbog kojih je Evropska unija zatražila da se glasanje ponovi. Opozicija tvrdi da je bilo masovne izborne krađe i odbija da učestvuje u radu parlamenta. Predsednica Salome Zurabišvili takođe ne priznaje rezultate izbora, ističe da je ona predstavnica jedine legitimne državne institucije u Gruziji i kaže da neće napustiti dužnost sve dok se ne održe novi parlamentarni izbori.

I gruzijski politikolog Geli Vasadže smatra da predstojeći predsednički izbori nisu legitimni. „Kako mogu da se održe (predsednički) izbori ako je parlament nelegitiman“, pita on i dodaje da je došlo do masovne izborne krađe na parlamentarnim izborima koje „društvo u Gruziji ne priznaje“. On takođe ukazuje na kršenje Ustava, jer prvu sednicu parlamenta nije sazvala predsednica države. Naime, ona i deo opozicije podneli su žalbu Ustavnom sudu zbog izborne krađe.

Kandidat vladajuće stranke

Gruzijski san je kao predsedničkog kandidata predložio Miheila Kavelašvilija, bivšeg fudbalera i poslanika stranke Narodna moć, koja je lojalna vladajućoj partiji Gruzijski san. Predstavnici civilnog društva u Gruziji smatraju ga jednim od tvoraca Zakona o stranom uticaju, koji je izazvao velike proteste i pogoršanje odnosa Gruzije sa zapadnim zemljama. Njegova kandidatura izaziva kritike i zbog njegovog niskog obrazovanja.

Bivši profesionalni fudbaler i preduzetnik Mihail Kavelašvili (u sredini) želi da postane predsednik Gruzije, a oligarh i osnivač partije „Gruzijski san“ (levo) Bidžina Ivanišvili mu aplaudira Foto: Georgian Dream Party/AP/picture alliance

Kavelašvili optužuje opoziciju da je pod kontrolom „američkih kongresmena“, koji navodno žele da izazovu „revoluciju“ i stanje poput onog u Ukrajini.

Novi protesti na vidiku

U međuvremenu je Gruzijski san upozorio predsednicu Salome Zurabišvili da mora da napusti predsedničku palaču u Tbilisiju do 29. decembra, kada će biti održana inauguracija novog predsednika. Pred palatom Orbeliani, zvaničnim sedištem predsednika, postavljen je voz s ukrašenim vagonima, što je predsednica Zurabišvili prokomentarisala ovako: „Postavili su voz ispred palate Orbeliani, videćemo ko će njime da se odveze.“

Vlada se očigledno boji novih prosvjeda. Državna služba bezbednosti 10. decembra je saopštila da „organizatori kriminalnih aktivnosti“ žele da onemoguće održavanje predsedničkih izbora 14. decembra 2024. i da spreče izbor novog predsednika. Prema njihovim tvrdnjama, plan je „maksimalno zaoštravanje situacije“, što bi rezultiralo s „dva do tri smrtna slučaja“, kako bi se vlastima pripisala „ubistva“ i dodatno „podstakla atmosfera protesta“.

*ovaj članak je najpre objavljen na ruskom, a preuzet je s nemačkog jezika