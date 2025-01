Građevinski bum u Maroku: „Fudbal je ovde religija“ 

Već decenijama Maroko radi na tome da postane domaćin Svetskog prvenstva u fudbalu. Godine 2030, deo utakmica će biti igran u Maroku. Zato su tamo već pokrenuti pozamašni građevinski projekti.

Često su upravo stvari koje još ne postoje one o kojima se najviše priča. U Maroku je to Veliki stadion u Kazablanki. To je jedan od projekata o kojima se još uvek ne zna mnogo – koliko će tačno koštati ili kako će izgledati.

Čak ni stručnjaci ne mogu da daju konkretne odgovore. Ono što je sigurno jeste da Maroko trenutno planira najveći fudbalski stadion na svetu sa 115.000 mesta. Nalaziće se nedaleko od metropole Kazablanke, i nosiće ime Hasan II.

Projekat za novi stadion, Hasan II Foto: Populous/Getty Images

Duh veličine

Sa 115.000 mesta, stadion će premašiti kapacitete velikih fudbalskih zdanja poput Santjago Bernabeua u Španiji ili Marakane u Brazilu, čija je trenutna kapacitet manji od 80.000 mesta nakon renoviranja prema FIFA standardima. Zašto se Maroko odlučuje za ovakvu veličinu?

Muher Lahsen, savetnik za sportsku infrastrukturu u Maroku, kaže: „Zašto da ne? Zašto Maroko ne bi imao najveći fudbalski stadion na svetu?“ Maroko ima dugu tradiciju pompeznih građevina. „Još je kralj Hasan II u Kazablanki izgradio džamiju ogromnih razmera,“ podseća Lahsen.

Ta džamija je donedavno bila najveća na svetu. Maroko je već poznat po svojim superlativima – ovde se nalazi najbrži voz u Africi, toranj Mohamed VI, najviša zgrada na kontinentu, i trenutno se gradi najveći postrojenje za desalinizaciju morske vode u Africi.

Mundijal 2022 u Kataru: Maroko protiv Španije Foto: Xia Yifang/Xinhua/dpa/picture alliance

Očekivanja od turnira

U Kazablanki su već počeli pripremni radovi za izgradnju stadiona – krčenje terena, priključenje struje i vode, te izgradnja puteva. Sa Svetskim prvenstvom 2030. godine povezana su velika očekivanja, kako za turizam tako i za celokupnu ekonomiju Maroka.

Lahsen ističe: „Ova Svetska prvenstva učiniće Maroko još poznatijim, što će koristiti ne samo turizmu, već celom društvu.“

Šta posle Svetskog prvenstva?

Pitanje koje se često postavlja jeste šta će biti sa ovim ogromnim stadionom nakon 2030. godine. Abderahim El-Jadini, arhitekta iz marokanskog ministarstva planiranja, uverava:

„Ovo nije kao Katar, gde nema fudbalske kulture i gde su stadioni morali biti demontirani. U Maroku je fudbal religija.“

Marokanski reprezentativci slave 2:1 protiv Brazila Foto: Mosa'ab Elshamy/AP/picture alliance

Pored sportskih događaja, stadion će moći da ugosti koncerte i festivale, što će ga činiti održivim na duži period. Gradnja bi trebalo da bude završena do kraja 2028. kako bi stadion bio spreman za Svetsko prvenstvo.