Grčka: Vrućina i smrt

Beživotno telo šezdesetsedmogodišnjeg turiste iz Nemačke pronađeno je u ponedeljak (24. jun) u nepristupačnom području, u klancu blizu Hanje, na Kritu. Reč je o čoveku koji je sa suprugom provodio odmor na najvećem grčkom ostrvu. Nameravao je da obavi pešačenje brdskom turom sa visoravni Omalos do Sugije na Libijskom moru. Udaljenost je ukupno 24,5 kilometara i za nju je potrebno otprilike osam sati hoda. To nije posebno teška tura ako se za nju dobro pripremi i ako je vreme povoljno.

U ovom slučaju izgleda nije bio ispunjen nijedan od ta dva uslova. Pretpostavlja se da je turista zbog velike vrućine izgubio orijentaciju i pošao u pogrešnom pravcu, prema nepristupačnom terenu. Verovatno nije imao ni dovoljno vode. Kada se u nedelju (23. jun) nije javio ženi, prijavila je njegov nestanak. Odmah je pokrenuta spasilačka akcija sa učešćem vatrogasaca i spasilačkih ekipa. Posle više sati spasioci su uspeli da lokalizuju signal njegovog mobilnog telefona i pronašli su njegovo telo.

Ovo je šesti turista koji je u junu 2024. nastradao za vreme pešačenja u Grčkoj. A najmanje tri osobe se vode kao nestale – pedesetdevetogodišnji penzionisani američki policajac na ostrvu kao i dve Francuskinje kojima je 64 i 73 godine na ostrvu Sikinos.

Rekordne temperature

Ovako nešto nije zapamćeno u šestom mesecu u Grčkoj. Obično je to letnji mesec sa najnižim temperaturama. Upravo zato u to vreme dolaze stariji strani turisti. U junu je čak moguće da se pešači i planinari na golim Kikladima, kasnije je to nemoguće.

Ovog juna su temperature rekordno visoke. Neki turisti to ignorišu i to plaćaju glavom. A talas vrućine ne prestaje. U nekim područjima, kao na Samosu, temperature se popela do 40 stepeni. U Hanji, na Kritu, izmereno je čak 44,5 stepeni.

Hristos Janaros, je u Atini glavni koordinator istraživačkog projekta „Alarm za vrućinu“. On objašnjava da su žrtve bile izložene toplotnom stresu, koji je izazvan neobično visokim temperaturama početkom juna i telesnim naporom prilikom hodanja. Pritom je činjenica da se radi o starijim osobama bila odlučujuća: „Stariji ljudi lakše akumuliraju toplotu u telu i teže je ispuštaju. Zato lakše razvijaju simptome toplotnog udara“. A u tom slučaju lakše se izgubi orijentacija i osećaj za vreme pa se brže izlaže opasnosti.

Rashlađivanje na plaži kod Atine Foto: Petros Giannakouris/AP Photo/picture alliance

Osim toga, najveći broj turista dolazi iz zemalja sa hladnijom klimom. Po dolasku u Grčku odmah se izlažu visokim temperaturama, bez vremena za aklimatizaciju. A ona je čak i za domaće stanovništvo potrebna, upozoravaju lekari. Obično ljudsko telo ima vremena da se tokom proleća postepeno navikne na sve toplije dane. Ali kada talas vrućine dođe tako rano i sa takvom snagom, on je opasan po ljudsko zdravlje.

Smrtonosna nepažnja

Neobjašnjivo je ponašanje nekih odraslih turista koji ignorišu upozorenja prkoseći vrućini. Brojni turisti su se žalili na odluku atinskih vlasti da zatvore Akropolj na nekoliko najvrelijih sati, kako ljudi ne bi padali u nesvest od vrućine.

Ovog vrelog juna neki turisti nisu bili spremni za izlete na koje su pošli. Prema navodima grčkih medija, neki od turista uopšte nisu znali da li je put strm i koliko je dug. Drugi su pošli na pešačenje odmah posle ručka, sa punim stomakom, alkoholom u krvi i po nesnošljivoj vrućini. Neki nisu poneli mobilni telefon. Drugi su mislili da signal ne može da se izgubi, oslanjali su se na mape u internetu i zalutali su.

Smrt novinara

Posebno tragičan bio je slučaj poznatog britanskog lekara i novinara Majkla Moslija. Šezdesetsedmogodišnji Mosli bio i moderator za BBC. Provodio je odmor na istočnoegejskom ostrvu Simi. On je 5. juna 2024. Krenuo peške iz mesta Agios Nikolaos prema selu Pedi. Imao je samo flašicu vode i nije imao mobilni. Nestao je. Zvanično je kasnije rečeno da je „pošao pogrešnim putem“ i da se srušio na teško pristupačnom mestu.

Spasilački timovi, vatrogasci, policija i civilna zaštita tražili su ga četiri dana. Angažovani su i psi tragači, dronovi, pa i jedan helikopter. Na kraju je pronađen mrtav samo nekoliko metara od omiljene plaže sa mnogo ljudi i lokala. Na nesreću, bio je sakriven visokim zidom.

Dve državljanke Izraela su imale više sreće. Zalutale su na planini Mainalo u Arkadiji, na Pelaponezu. Pronađeni su daleko od njihovog cilja, sela Vitine. Na sreću, bile su žive i zdrave.