„Golmančina“ Livaković: Dugo miruje, onda poleti

Na Svetskom prvenstvu Livaković izaziva senzaciju, piše nemački sportski portal Kiker: „S već četiri obranjena jedanaesterca (!) ovaj 27-godišnjak se pokazao kao pravi ubica penala, ali on zna i više od toga, što je impresivno pokazao prelepim paradama u četvrtfinalu protiv rekordnog svetskog prvaka Brazila.“

Portal napominje da ga je i sam ocenio najvišom ocenom na toj utakmici te da je odličan nastup hrvatskog golmana svakako primetio i funkcioner Bajerna Oliver Kan.

Kan je, doduše, u Katar otišao na sastanak udruženja vodećih klubova Evrope, ali je baš primio vest da je njegov golman Manuel Nojer polomio nogu na skijanju i da neće braniti više ove sezone. Po nemačkim medijima se Livaković pominje kao moguća zamena.

Kiker naglašava da i Zagrebu mnogi veruju da golman neće dugo ostati u Dinamu. Njegov kolega iz tima Mislav Oršić je rekao: „Ja ću sigurno ostati u Dinamu, ali Livakovića ćemo prodati. Ako ga sad ne prodamo, nećemo nikada.“

Livaković brani penal Vinisijusu Žunioru

Frankfurter algemajne cajtung je Livakoviću posvetio duži članak dopisnika iz Katara u kojem se navodi da je golman izazvao zanimanje vodećih evropskih klubova. List upoređuje put hrvatske reprezentacije do polufinala u Rusiji s ovim u Kataru i uočava sličnosti, ali kaže da one Livakovića ne zanimaju:

„Jedine statistike koje njega zanimaju su one koje stoje na njegovoj cedulji, koju proučava pre pucanja jedanaesteraca, kao protiv Brazilaca. Livaković nije od onih koji pokušavaju da uznemire strelce trikovima. On čuva svoj mir“, piše list.

„Livaković miruje upadljivo dugo. U poslednjem trenutku se snažno odrazi jednom nogom, skoči relativno visoko i leti u jedan ugao. Izvođači penala znaju da ga teško mogu pročitati i moraju da budu posebno precizni. To dovodi recimo do toga da je Markinjos uputio loptu u stativu, iako je Livaković skočio u suprotni ugao, ali to je vrlo kasno bilo uočljivo. Svojim receptom za uspeh kod jedanaesteraca on smatra 'instinkt i znanje o sklonosti strelaca'“, dodaje frankfurtski list.

Važnu ulogu u razvitku Livakovića u vrhunskog golmana list pripisuje i kapitenu hrvatske reprezentacije Luki Modriću citirajući iz razgovora koji je objavila FIFA u seriji „Kapiteni“ kad Modrić objašnjava Livakoviću da se ne sme bojati greške i jača njegovo samopouzdanje govoreći mu: „Ti si golmančina.“

Istu scenu opisuje i list Rajniše post: „Ove iskrene reči možda su doprinele da ovaj ne posebno visoki golman (1,87) igra tako važnu ulogu za Hrvatsku na Svetskom prvenstvu. A to bi se već uskoro moglo odraziti i na druge načine. Jer, uspehe na turniru u Kataru svakako su primetili i skauti vodećih klubova.“

A. Janković

