Gerhard Šreder i dalje bez besplatnog kabineta

Bivši nemački kancelar Gerhard Šreder i dalje nama pravo na državno finansirani kabinet i osoblje, odlučio je Upravni sud u Berlinu. To mu je oduzete prošle godine zbog prisnosti s ruskim predsednikom Putinom.

Veze bivšeg nemačkog kancelara Gerharda Šredera i Kremlja su duboke. Nemački socijaldemokratski političar i kancelar u periodu od 1998. do 2005. i u prošlosti je u mnogo navrata branio svog prijatelja Vladimira Putina tvrdeći da se radi o „stopostotnom demokrati“.

Vernost Putinu na zgražavanje nemačke javnosti

Svoju vernost taj pravnik iz Hanovera naplatio je nizom veoma unosnih položaja u ruskim državnim energetskim kompanijama poput Gasproma ili Rosnjefta. Nemačka javnost je godinama samo usputno pratila te Šrederova aktivnosti, ali sve je ostajalo na pojedinačnoj kritici.

Javnost je s vremena na vreme kritikovala aktivnosti pojedinih političara nakon silaska s funkcija, ali tu Šreder nije izuzetak. Uzbuna je nastala nakon 24. februara prošle godine i ruskog napada na Ukrajinu, kada je bivši socijaldemokratski kancelar, na zgražavanje javnosti, ali i sopstvene stranke SPD, odbijao da osudi taj napad i stalno uzimao svog prijatelja iz Kremlja u odbranu. On to radi sve do danas.

Gerhard Šreder i Vladimir Putin 2018. u Moskvi Foto: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Oduzeto pravo na kabinet i službenike

Zbog toga je Odbor za budžet Bundestaga u maju prošle godine doneo odluku o oduzimanju prava bivšem kancelaru na finansiranje kabineta i petoro zaposlenih. Odluka doduše nije obrazložena Šrederovim aktivnostima vezanim za Kremlj, već se oslanjala na ranije donesenu odluku po kojoj bivši kancelari (i kancelarka) imaju pravo na finansirani kabinet samo ako su njihove aktivnosti povezane s bivšom funkcijom – recimo kada je u pitanju pokroviteljstvo nad nekom manifestacijom ili udruženjem ili kada bivši kancelar/kancelarka u tom svojstvu drži govore.

U slučaju Gerharda Šredera to se nije moglo razaznati. Tome bi trebalo dodati i da su Šredera, nakon njegove podrške Putinu i nakon napada na Ukrajinu, svojevoljno napustili svi zaposleni u kabinetu, koji su zatim vraćeni na stara radna mesta.

Bundestag sme sam da odluči

79-godišnji političar uložio je žalbu na tu odluku, a Upravni sud u Berlinu je sada tu žalbu odbacio. „Bundestag sme sam da odluči na šta će da potroši novac“, navodi se u obrazloženju sudske odluke. U njoj takođe piše da, doduše postoji pedesetogodišnja praksa stavljanja kabineta i osoblja na raspolaganje za bivše predsednike vlada, ali da iz toga ne proizlazi pravo koje se može izboriti sudskim putem.

Bivši kancelar sada može da se žali i na tu odluku. Njegovi advokati su objasnili da njihov klijent nije hteo da izlazi pred sud, ali i da mu je onemogućeno da kroz razgovor reši problem.

Sadašnji i bivši kancelar: Olaf Šolc i Gerhard Šreder (fotografija iz 2015.) Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Skupi bivši kancelari i kancelarke

Gerhard Šreder iza sebe ima i postupak za izbacivanje iz stranke koji je pokrenuo njegov lokalni odbor SPD-a. Stranačko povereništvo je međutim odlučilo da bivši kancelar i bivši predsednik nemačkih socijaldemokrata sme da ostane u stranci uz obrazloženje da joj „nije naštetio“.

Rasprava oko oduzimanja prava na kabinet Gerhardu Šrederu ponovo je podstakla raspravu o tom pravilu. Kabinet Gerharda Šredera je, uprkos njegovim milionskim prihodima od ruskih državni koncerna, poreske obveznike Nemačke u 2021. koštao 419.000 evra, kako proizlazi iz odgovora na jedan upit poslaničke grupe opozicione Alternative za Nemačku (AfD).

Međutim, skuplja od Šredera je njegova naslednica Angela Merkel. Njen kabinet s devet zaposlenih godišnje košta 648.000 evra.

