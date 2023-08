Gejmskom 2023: još veći, još globalniji

Za „Gejmskom“ (Gamescom) se tvrdi da je najveći sajam kompjuterskih igara na svetu. On otvara svoja vrata u Kelnu u sredu 23. avgusta i to pod sloganom: „Igre svetske klase“.

Više od 1.220 izlagača iz 63 zemlje prikazaće svoje nove proizvode na 230.000 kvadratnih metara sajamskog prostora. Stotine hiljada igrača strpljivo će čekati u dugim redovima da provedu petnaestak minuta igrajući igricu koja će biti objavljena narednih meseci. Biće glasno i biće gomila sveta kada se međunarodna industrija igara sastane u sajamskim halama.

E3 nije preživeo koronu

„Ove godine ’Gejmskom’ je više nego ikada odraz globalne kulture igara: dinamičan, internacionalan, kreativan, raznolik i ogroman“, oduševljen je Feliks Falk, generalni direktor Udruženja nemačke industrije igara koje je jedan od organizatora sajma u Kelnu.

Pa i to što se „Gejmskom“ još uvek održava nije nešto što se samo po sebi podrazumeva. Naime, „E3“ (Electronic Entertainment Expo) u Los Anđelesu, koji je decenijama bio najvažniji sajam video-igara, nije ponovo počeo s radom nakon pauze zbog pandemije korone.

„Gejmskom“ 2022, prvi nakon pauze zbog pandemije, privukao je 256.000 posetilaca Foto: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Naime, tokom pandemije mnoge kompanije za igrice okrenule su se lajv strimovima za predstavljanje svojih novih naslova. U međuvremenu su se uspostavili i formati za strimovanje kao što su „Nintendo Direct“, „State of Play“, „Xbox Games Showcase“, „State of Unreal“ ili „Ubisoft Forward“.

Proizvođači i izdavači više ne moraju po svaku cenu da budu prisutni na javnim sajmovima da bi ostali u priči. Radeći sa strimerima, takođe možete direktno da dođete do svoje ciljne grupe – i to mnogo jeftinije nego ako velika delegacija putuje po sajmovima širom sveta sa specijalno proizvedenom demo-verzijom igrice. To objašnjava zašto se velika imena poput Sony Interactive Entertainment (Playstation), Electronic Arts (EA Sports FC 24), Epic Games (Fortnite), Take Two (Grand Theft Auto) ili Activision Blizzard (Call of Duty“) ne predstavljaju na ovogodišnjem „Gejmskomu“.

Partnersku zemlju Brazil predstavlja skoro 60 studija

Po prvi put, zvanični partner ovogodišnjeg „Gejmskoma“ je jedna zemlja iz Latinske Amerike. Brazilska industrija igara posljednjih godina brzo je rasla i prvenstveno je fokusirana na tržište PC i mobilnih igara. Više od 1.000 studija sada ima sedište u Brazilu – 2014. godine bilo ih je samo 133. Trenutno oko 13.200 ljudi radi u brazilskoj industriji igrica. Oni sve više proizvode za međunarodno tržište i to o niskim cenama, zahvaljujući kanalima digitalne distribucije.

Brazilska delegacija na „Gejmskomu“, u kojoj je skoro 60 studija, donosi igrice širokog spektra žanrova, uključujući i horor, 2D jump&runs, ali i simpatičnu igru „Gaucho and the Grassland“, odnosno svojevrsni poljoprivredni simulator.

Nemačka publika bi trebalo da bude zbog toga veoma zadovoljna. Simulacije, naime, u toj zemlji imaju veoma lojalnu zajednicu igrača.

Nezavisni izdavači nude iznenađenja

Tu su i nezavisni izdavači, mali studiji koji ne zavise od velikih kompanija. Na njihovim štandovima posetioci mogu da isprobaju igre i razgovaraju direktno s programerima. Atmosfera je drugarska, a mali studiji za igre često uspevaju da iznenade igrače svojim kreativnim idejama.

Deo „Gejmskoma“ je i retro-segment, a zainteresovani tu mogu da se udube u istoriju video-igara, pa i da zaigraju neke od njih, recimo „Pac-Man“.

Uoči početka sajma tradicionalno se održava Opening Night Live (ONL). Ove godine voditelj je Džef Kitlaj, kanadski novinar specijalizovan za igrice i osnivač „Game Awards“. Biće prikazani trejleri novih igrica, neke od njih će se i predstaviti, a Kitlaj će i razgovarati sa nekim od programera.

Nemački vicekancelar na „Gejmskomu“

„Gejmskom“ će zvanično otvoriti nemački vicekancelar i ministar privrede Robert Habek (Zeleni). Uostalom, njegovo Ministarstvo je zaduženo za državno finansiranje digitalnih igara, a ono je i pokrovitelj Nemačke nagrade za računarske igre.

Promocija računarskih igara velika je tema u Nemačkoj, jer nemačka industrija igara zaostaje u odnosu na SAD, Kanadu ili Francusku. Nije slučajno što AAA-igre ne dolaze iz Nemačke. Od 2020. godine, branša se podržava sa 50 miliona evra godišnje, ali taj iznos nije dovoljan (iako je jednokratno povećan sa 70 miliona), jer studiji teško drže korak s globalnom konkurencijom.

Berlinski studio „Paintbucket Games“ stoji iza detektivske igrice „The Darkest Files“ zasnovana na stvarnim slučajevima Foto: Paintbucket Games

Bilo kako bilo, „Gejmskom“ nudi nemačkim studijima dobru priliku da predstave svoje igre međunarodnoj publici. Uprkos nedostatku zaista velikih igara iz Nemačke, još uvek postoje značajni manji naslovi koji su cenjeni u svetu. Piratska avantura „Shadow Gambit: The Cursed Crew“ od kreatora „Desperadosa 3“ ili „The Darkest Files“, detektivska igrica u kojoj nacistički zločini moraju da se reše.

