Gde je zapelo s nemačko-francuskim tenkom nove generacije?

Pre šest godina svi mediji su pisali o dogovoru tadašnje kancelarke Merkel i francuskog predsednika Makrona. Trebalo je konačno da se prestane s tim da svaka zemlja Evropske unije ulaže ogroman novac u razvoj novog oružja. Nemačka i Francuska trebalo je da budu primer za čitavu EU: dogovorena su dva ogromna projekta, svaki vredan više milijardi evra u okviru kojih će se zajednički razvijati sledeća generacija tenkova „Main Ground Combat System“ (MGCS) i borbenih aviona „Future Combat Air System“ (FCAS).

Takvih nemačko-francuskih dogovora bilo je i ranije, još šezdesetih. Pa onda i sedamdesetih sa „Alfa-džetom“. Pa osamdesetih, kada se više zemalja Evrope udružilo da napravi „Jurofajter“ – a i kada je Francuska izgubila strpljenje, pa se ipak okrenula svom „Rafalu“.

Zato su Merkel i Makron hteli da budu pametniji: za avion će glavnu reč da vodi Francuska, a za tenk Nemačka. Ali da da svako bude zadovoljan, jer je trebalo da se sastavni delovi proizvode pola u Francuskoj, a pola u Nemačkoj.

Pre šest godina Angela Merkel i Emanuel Makron najavili su francusko-nemačku saradnju u oblasti razvoja naoružanja Foto: Christian Liewig/abaca/picture alliance

Nisu počeli ozbiljno ni da razmišljaju

Teško je reći da li će nečega biti od zajedničkog borbenog aviona, ali kada je reč o tenku, sve je postalo izuzetno komplikovano. U početku je izgledalo da neće biti problema: nemački proizvođač oklopnih vozila „Kraus-Mafaj-Vegman“ i francuski državni koncern „Nekster“ osnovali su još 2015. zajednički holding, ali nakon dogovora o evropskom tenku nove generacije, tom projektu se 2019. priključio i drugi nemački koncern, „Rajnmetal“. To se Francuzima uopšte nije dopalo, jer im se učinilo da sada Nemci tu imaju preveliku težinu.

Pritom su upravo Francuskoj hitno potrebni novi tenkovi. Doduše, bilo je predviđeno da prvi MGCS bude napravljen tek 2035, ali dok je Nemačkoj potreban naslednik Leoparda 2, Francuska u svom sastavu ima tenkove Lekler, koji se u stvari ne proizvode već 17 godina. A baš kao Nemačka, ali i mnoge druge države Evrope, i Francuska je gomilu svojih tenkova poslala u staro gvožđe u vreme kada se činilo da sa Istoka više ne preti vojna opasnost.

U stvari, čini se da se uopšte ne vode ozbiljni razgovori o tom tenku, recimo da li će uopšte biti sa posadom ili će se njime upravljati iz daljine? Pa onda, čime bi trebalo da bude naoružan i šta bi mu bila najveća pretnja? Da li će on biti svojevrsna „oklopna matica“ za čitav niz drugih bespilotnih oružanih sistema na zemlji i u vazduhu?

Proizvodnja obustavljena još 2006: francuski tenk Lekler Foto: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Nemci imaju Leopard, a Francuzi...

Velika je muka i za vladu, ali i za opoziciju u Parizu to što se čini da Nemačku sve to i ne interesuje previše. Ona ne samo da i dalje proizvodi Leopard 2, već se upravo radi najnovija verzija 2A8, s najvećim promenama u poslednjih 15 godina. Fabrika ne uspeva čak ni da napravi onoliko tenkova koliko se traži, kako za Ukrajinu, tako i za nemačku vojsku, ali i za vojske čitavog niza zemalja.

Stručnjak za tenkove i direktor tenkovskog muzeja u Minsteru, Ralf Rats, za Leopard 2 kaže da je „nešto kao Golf među savremenim tenkovima“. On ima običan dizel-motor, klasičan i savremeni top, manje-više normalan oklop po današnjoj tehnologiji. „On ni po čemu nije nešto posebno, ali paket je odličan“. Još gore: nemački proizvođač najavio je da upravo ocenjuje saznanja iz rata u Ukrajini i da će za dve-tri godine tržištu biti ponuđena nova verzija tog nemačkog „oklopnog Golfa“ od sedamdesetak tona. U toj novoj verziji će tenk „znati“ da se brani od projektila ručnog bacača još dok on leti ka njemu – i to nisu jedine promene.

Isto tako, koncern „Rajnmetal“ već je predstavio svoj novi tenk Panter KF51 i predlaže Francuzima da to bude taj zajednički MGCS. Pariz je, međutim, to drugačije zamišljao. „Glavna sporna tačka je podela posla za različite komponente projekta MGCS, dakle za tenk nove generacije“, objašnjava Jakob Ros iz nemačkog Društva za spoljnu politiku (DGAP). „Reč je npr. o tome ko će da razvija top za taj tenk i to se nije razjasnilo niti nakon više meseci pregovora.“ Istraživanje i razvoj podrazumevaju milione evra, a Francuska bi tu svakako htela deo kolača.

Šta znači to „faktor vreme“?

O novom tenku se ovog ponedeljka (12. juna) raspravljalo i na ministarskom nivou, prilikom posete francuskog ministra odbrane Sebastijena Lekorna Berlinu. Najvažnije pitanje za Francuza verovatno je bilo ono šta je njegov nemački kolega Boris Pistorijusu mislio kada je nedavno izjavio da bi „trebalo da dođe do promene paradigme“ u nabavci vojne opreme i da bi se „načelno trebalo okrenuti onome što već postoji na tržištu“, jer je sada najviši prioritet: „faktor vreme“. To je izazvalo buru u političkom Parizu: da li to znači da je došao kraj zajedničkom projektu?

U svakom slučaju Francuskoj je izgleda jasno da od novog zajedničkog tenka u doglednoj budućnosti neće biti ništa: nedavno je parlament u Parizu usvojio zakon o vojnom budžetu za iduće godine i u njemu je predviđen izdatak za modernizaciju njihovih tenkova Lekler. O MGCS nema ni reči.

