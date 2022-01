„Gde deca spavaju“ ili kako širom sveta živi generacija koja stasava

Molisonova serija fotografija pokazuje da udobno, čisto mesto za spavanje, čak i sopstveni krevet, nije nešto što se podrazumeva za mnogo dece na svetu. Nejednakosti sa kojima se deca širom sveta suočavaju posebno su očigledne u seriji „Gde deca spavaju". Ali Džejms Molison kaže da ne želi da izaziva sažaljenje, već pre svega da ukaže na izuzetno različite materijalne i kulturne uslove generacije koja stasava.

Na portretima u ovoj seriji on jednostavno pušta decu da gledaju u kameru – i želi da se prema svima odnosi sa istim dostojanstvom. Rezultat je zadivljujući.

Gde deca spavaju Ovde spava Dong Devetogodišnji Dong živi u provinciji Junan na jugozapadu Kine. Svoju sobu deli sa sestrom, roditeljima i dedom. Porodica je siromašna i ima zemlje tek toliko da uzgaja malo pirinača i šećerne trske. Kada poraste, Dong želi da postane policajac jer tako može da „lovi lopove i trčkara naokolo”.

Gde deca spavaju Harison iz Njudžerzija Osmogodišnji Harison živi u vili u Njudžerziju blizu Njujorka. On sam ima veliki TV, sopstveno kupatilo i dve velike sobe za igru. Nema braće i sestara i pohađa privatnu školu. Vožnja do njegove škole traje dva sata, ali Harisonova majka i dalje uživa da provodi vreme sa sinom u kolima. Harison želi da postane veterinar.

Gde deca spavaju Kajina soba prepuna igračaka Kaja ima četiri godine i živi sa roditeljima u malom stanu u Tokiju. Njena soba je puna lutaka i plišanih igračaka. Kajinu odeću šije njena majka - i do tri komada mesečno. Ali u školi Kaja mora da nosi uniformu. Kada poraste, želi da crta japanske stripove, anime.

Gde deca spavaju Inidira nema svoj krevet Indirina kuća u Katmanduu u Nepalu sastoji se od samo jedne sobe. Noću spava sa svojom braćom i sestrama na dušeku na podu. Sedmogodišnja Indira - već četiri godine radi - u kamenolomu granita zajedno sa drugom decom. To može da bude veoma opasno jer mnoga deca nemaju zaštitne naočare. Indira bi želela da postane plesačica.

Gde deca spavaju Šerap u manastiru Desetoogodišnji Šerap živi u manastiru u Nepalu i deli prenoćište sa još 79 dečaka koji se školuju za monahe. Spavaju u krevetima na sprat i imaju malo ličnih stvari. Šerapovi roditelji su ga poslali jer veruju da će porodica imati sreće ako neki od sinova ode u manastir.

Gde deca spavaju Kraljica lepote Sedmogodišnja Džasmin živi sa svojom porodicom u velikoj kući u Kentakiju u SAD. U njenoj sobi visi nekoliko kruna i ešarpi koje je osvojila na dečijim takmičenjima lepote. Ona svakodnevno trenira za učešće na sličnim takmičenjima i manifestacijama. To je veoma skup hobi koji njene roditelje košta i do nekoliko hiljada dolara po takmičenju.

Gde deca spavaju Na tvrdoj podlozi od pruća spava Akokset koji ima osam godina. Pripada plemenu Kraho u regionu Amazona u Brazilu. Kraho veruju da su zemlju stvorili Sunce i Mesec. Crvena boja na Ahkohketovim grudima potiče od jednog rituala njegovog plemena. Obližnja reka ih snabdeva vodom. Polovinu svoje hrane uzgajaju sami.

Gde deca spavaju Soba u Brazilu puna postera i snova Taj (11) živi sa sestrama i roditeljima na trećem spratu stambene zgrade u Rio de Žaneiru. Roditelji nisu baš bogati, ali mogu lepo da izdržavaju svoju porodicu. Zid u Tajinoj sobi prekriven je posterima njenog idola, pop zvezde Felipea Dilona.

Gde deca spavaju Irkena, budući Moran Irkena spava na zemlji, pod verdim nebom. Pripada polunomadskom plemenu Rendille u oblasti pustinje Kaisut u keniji. Živi sa svojom majkom. Pre nego što napusti to svoje bukvalno rodno mesto, mora biti javno obrezan. Tako postaje Morani, mladi ratnik, i živeće sa ostalim ratnicima. Autor: Sofija Princen



Molison kaže da pre mnogo godina od UNICEFA dobio zadatak da izradi koncept za slike na temu prava deteta. Kaže da je analizirajući fotografije dece na sajtu UNICEFA shvatio da želi da uradi nešto drugo. Setio se koliko mu je njegova soba bila važna u detinjstvu i da je odražavala deo njegovog identiteta. Do saradnje sa UNICEFOM na kraju nije došlo i on je počeo svoj projekat, prvo usput, boraveći u zemljam širom sveta nekim drugim poslom, slikao je i decu i pričao sa njima. Taj projekt je još u toku.

Autor fotografija, Džejms Molison, rođen je u Keniji 1973. godine, a odrastao je u Engleskoj. Nakon studija umetnosti i dizajna na Univerzitetu Oksford Bruks i studija filma i fotografije na Njuport školi za umetnost i dizajn, preselio se u Italiju. Njegove fotografije objavljuju se u novinama i časopisima širom sveta, uključujući The New York Times Magazine, Guardian, Paris Review, The New Yorker , Le Monde.

Izložba „Gde deca spavaju” može se videti do 6. februara 2022. u Muzeju Edvina Šarfa u Noj-Ulmu u Nemačkoj.

