Fudbal i alkohol: šta navijači mogu da očekuju u Kataru?

Alkohol je deo fudbalske kulture u mnogim delovima sveta. Navijači se i pre početka utakmice sastaju i zajedno piju pivo, a nakon utakmice se slavi pobeda ili tuguje zbog poraza. Na Svetskom prvenstvu koje se od 20. novembra do 18. decembra održava u Kataru, prvom tako velikom takmičenju u nekoj muslimanskoj zemlji, takvih scena neće biti.

-pročitajte još: Srbija i Hrvatska pred Mundijal: Ma kakav bojkot

Konzumiranje alkohola u javnosti u Kataru je zabranjeno. Alkohol je dostupan samo onima koji nisu muslimani i to samo na odabranim mestima, recimo u hotelskim barovima. No, za mase fudbalskih navijača koji se očekuju tokom Svetskog prvenstva u toj ujedno najmanjoj zemlji domaćinu u istoriji, navodno važe nešto manje stroga pravila kada je u pitanju prodaja i konzumiranje piva.

Naravno, igra ulogu i to što je velika američka pivara jedan od glavnih sponzora turnira. Na primer, biće dozvoljena prodaja piva vlasnicima ulaznica na površinama oko stadiona. Ono se, međutim, ne sme unositi na stadion, odnosno iz zone oko stadiona. Pivo će se služiti i na zvaničnom okupljanju navijača FIFA u parku Al Bida u glavnom gradu Dohi – ali samo uveče.

Stadion na kojem će se 18. decembra igrati finale Svetskog prvenstva u Kataru

Iz organizacionog komiteta Svetskog prvenstva u Kataru za DW je saopšteno: „Alkohol nije deo katarske kulture, ali gostoprimstvo jeste. I zato će oni navijači koji žele da konzumiraju alkohol tokom Svetskog prvenstva, to i moći.“ Ipak, sve će biti veoma drugačija od prethodnih Svetskih prvenstava kada su hiljade navijača pevale i pile na javnim mestima.

Nagli prestanak konzumiranja alkohola

Za navijače koji vole da konzumiraju alkohol, ograničavanje konzumacije na prostor oko stadiona mogao bi da bude podsticaj da dođu ranije, kako bi, kao i na dosadašnjim prvenstvima, malo popravili svoje raspoloženje.

Bejli Braun, predsednik severnoameričkog udruženja navijača „Independent Supporters Council“, strahuje da će zabrana alkohola na stadionu dovesti do toga da navijači previše piju pre utakmica. „To je zabrinjavajuće“, rekao je Braun za DW. „Bojim se da će mnogi da pomisle: ’za ta tri sata dakle mogu da pijem.’ Baš tada se pije mnogo više alkohola nego da nema tog naglog prestanka konzumiranja.“

Slično misli i Marta Gens, članica odbora krovne evropske organizacije navijača „Football Supporters Europe“. Ona za DW kaže: „Alkohol je deo fudbalske kulture i to se mora prihvatiti. Takve zabrane su kontraproduktivne. Što više pokušavate da ih sprovedete, to one postaju sve veći problem.“

Čuvena pijaca Suk Vakif u Dohi: alkohol ni tu nije dozvoljen

Huliganski ekscesi povezani s alkoholom, kao na nekim prethodnim Svetskim prvenstvima, u Kataru se ne mogu očekivati. Prepreke za nabavku alkohola su velike. Osim toga, samo registrovanim vlasnicima ulaznica dozvoljen je ulazak u Katar tokom Svetskog prvenstva. Te dve mere trebalo bi značajno da smanje broj nasilnih „problematičnih navijača“.

Jasna pravila, nedostatak transparentnosti

Ipak, alkohola može da postane problem za navijače u Kataru – na primer ako budu pili na mestima na kojima to nije dozvoljeno. Englesko udruženje navijača „Football Supporters Association“ zato je objavilo detaljan vodič za navijače o konzumiranju alkohola u Kataru: „Ne unosite alkohol u zemlju i ne pijte na ulici! U suprotnom rizikujete da budete deportovani ili uhapšeni. U Kataru postoji samo jedna prodavnica alkoholnih pića i otvorena je samo za stanovnike ta zemlje.“

Predstavnik američkih navijača Bejli Braun kritikuje ujedno i „nedostatak transparentnosti“ u rešavanju problema konzumiranja alkohola: „Šta se događa ako vas u javnosti uhvate s alkoholom? Nisam veliki obožavalac sivih zona.“

Navijačima iz zemalja s kulturom konzumiranja alkohola, katarski organizacioni komitet Svetskog prvenstva apsolutno jasno stavlja do znanja: „Navijači bi trebalo da imaju na umu da je konzumacija alkohola van određenih područja zabranjena.“

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.