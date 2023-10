Frankfurtski sajam knjiga u senci napada na Izrael

Ove godine je u Frankfurt, na jubilarni 75. Sajam knjiga došlo 4.200 izlagača iz 95 zemalja. Nova izdanja već su na policama, a doputovalo je preko 6.000 predstavnika medija. Sajam će trajati do 22. oktobra. Glavni gost je Slovenija.

Svečanom otvaranju nije prisustvovao nemački kancelar Olaf Šolc, kao što je bilo planirano. On je morao da otputuje u Izrael, pa ga je zamenila državna sekretarka za kulturu Klaudija Rot. Sajam će kao i obično najpre biti samo za stručnu publiku, a kapije će otvoriti i za sve ostale sledećeg vikenda.

Značajne nagrade

Tokom sajma se dodeljuje čitav niz nagrada. Na početku će biti dodeljena Nemačka nagrada za knjigu za ovu godinu. Ona se dodeljuje za najbolji roman na nemačkom jeziku i ove godine će je dobiti austrijski pisac Tonio Šahinger. U njegovom romanu „Uzrast realnog vremena“ (Echtzeitalter) reč je o bečkom tinejdžeru koji kompjuterskim igricama osvaja svet. Nagrada je teška 25.000 evra. Prošle godine tu nagradu je dobio švajcarski debitant Kim de l’Horizon za „Krvavu knjigu“ (Blutbuch).

Nemačka književna nagradu biće uručena austrijskom piscu Toniju Šahingeru Foto: Oliver Mueller /Funke Foto Services/IMAGO IMAGES

Na Frankfurtskom sajmu tradicionalno se dodeljuje i Nagrada za književnost za mlade. Predviđeno je da se ona dodeli u petak. A najznačajnija nagrada Sajma dodeljuje se pred zatvaranje – Mirovna nagrada nemačkog knjižarstva biće dodeljena u Pavlovoj crkvi. Ove godine dobitnik je Salman Rušdi. Britansko-indijski pisac je pre godinu dana bio žrtva atentata u kojem je teško povređen. Autor Danijel Kelman održaće počasnu besedu u čast Rušdija. Prošle godine nagradu je dobio ukrajinski pisac Sergij Žadan.

„Reči saća“

Slovenija, koja je počasni gost i tematsko težište Frankfurtskog sajma, ima izuzetnu književnu, ali i pčelarsku tradiciju. Zato je moto slovenačkog nastupa u Frankfurtu „Reči saća“. Među 70 pisaca koji će iz Slovenije doći u Frankfurt je i Drago Jančar. Upravo se kod minhenskog izdavača „Hanzer“ pojavio njegov roman koji je u Sloveniji izašao pod naslovom „Ob nastanku sveta“, a na nemačkom „Als die Welt entstand“.

U intervjuu za DW rekao je: „Ne mogu da ćutim kada vidim da je nešto krenulo naopako“. Kaže da „nikada nije bio srećan“ sa svojim iskustvima u bivšem sistemu. „Poznajem razliku između autoritarnog, totalitarnog i nedemokratskog sistema i demokratije“, rekao je Jančar. Mala Slovenija s dva miliona stanovnika ranije je bila deo socijalističke Jugoslavije, a danas je zemlja-članica Evropske unije i NATO.

Slovenija je ove godine zemlja gost na Frankfurtskom sajmu knjiga Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Sajam se odvija u senci krvavog napada Hamasa na Izrael i događaja koji su usledili. Izrael, SAD, Nemačka i druge zemlje smatraju Hamas terorističkom organizacijom. Jirgen Bos, prvi čovek Sajma, najavio je da će pisci iz Izraela biti intenzivnije uključeni u program. Udruženje „Litprom“ je zbog bliskoistočnog rata odgodio dodelu nagrade LiBeraturpreis 2023 palestinskoj književnici Adaniji Šibli. Neki arapski izdavači najavili su da neće doći u Frankfurt. Među njima su „Sharjah Book Authority“ iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i Udruženje egipatskih izdavača.

Prvi Frankfurtski sajam održan 1949.

U jubilarnoj godini Sajam se osvrće na burnu istoriju. Četiri godine posle Drugog svetskog rata prvi Frankfurtski sajam knjige označio je 1949. obnavljanje kulturnog života u zemlji. Tada je organizator okupio 204 nemačka izdavača, a danas je Frankfurtski sajam najveći na svetu.

Jirgen Bos, direktor Frankfurtskog sajma knjiga Foto: Tim Wegner/epd-bild/picture alliance

Sajam je oduvek bio velika bina i prostor za debatu. Ginter Gras je 1959. debitantskim romanom „Limeni doboš“ napravio pravu književnu senzaciju. Bokser Muhamed Ali je 1975. predstavio svoje memoare. Jedan novinar je njegovu knjigu nazvao „udarcem ispod pojasa za književnost“. Ali, otada sportisti redovno predstavljaju svoje knjige na Frankfurtskom sajmu. Među njima su bili fudbalska legenda Franc Bekenbauer, teniser Boris Beker, košarkaš Dirk Novicki.

Skandalozan govor Martina Valzera

Nakon što je primio Mirovnu nagradu 1998, nemački pisac Martin Valzer je svojim govorom izazvao skandal. On je tada rekao da se Nemcima stalno prebacuje njihova nacistička prošlost, što na dužu stazu neće biti od pomoći da se to vreme zadrži u kritičkom sećanju. Prema Valzeru, to će pre terati ljude da okreću glavu, pri čemu postoji opasnost da se Aušvic svede na „moralnu toljagu“.

Valzer je pretrpeo oštru kritiku. Ignac Bubis, tada predsednik Centralnog saveta Jevreja Nemačke prebacio mu je „duhovnu piromaniju“. Naposletku su se kontrahenti ipak sporazumeli.

U sećanju je i Frankfurtski sajam iz 1989. kada je Iran zbog poziva na ubistvo britansko-indijskog pisaca Salmana Rušdija izbačen sa sajma. Pre toga su objavljeni Rušdijevi „Satanski stihovi“ koji su delom inspirisani životom islamskog proroka Muhameda. Fanatici okupljeni oko verskog vođe Homeinija videli su u knjizi uvredu za svog proroka i nad Rušdijem od tada lebdi fetva – smrtna presuda.

Salmanu Rušdiju biće dodeljena Mirovna nagrada nemačkog knjižarstva Foto: Jamie McCarth/Getty Images via AFP

Debata o desničarskim izdavačima

U istoriju Frankfurtskog sajma spada i debata koja se rasplamsala 2017. godine oko učešća desničarskih izdavačkih kuća. Godine 2021. više crnih autora otkazalo je učešće na Sajmu zbog straha za ličnu bezbednost. Pandemija korone je 2020. prinudila Frankfurtski sajam da se odrekne okupljanja u halama, umesto toga predstavnici branše su se sastali u virtuelnom prostoru. Od 2021. sajamski pogon opet je otpočeo s normalnom delatnošću, mada je broj posetilaca na početku bio mali zbog antipandemijskih mera.

U velike teme ovogodišnjeg Frankfurtskog sajma knjige spadaju veštačka inteligencija, klimatske promene, borba protiv populizma i ekstremizma. Osim toga, jačanje desničarske Alternative za Nemačku, ukrajinski i bliskoistočni rat sigurno će biti tematizovani na različitim podijumima.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.