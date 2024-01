Frank Farijan je preminuo, ali Daddy Cool – sigurno neće

She’s crazy like a fool – od 1976. do danas su te reči neka vrsta lozinke koju izgovara veseo muški glas. Odziv – iz ženskih grla – je glasio: Wild about Daddy Cool! Bio je to znak da kreće jedan od najpoznatijih bas-rifova u pop-muzici, onaj oko kojeg je ispleten mega-hit Daddy Cool grupe Boney M, star već gotovo pola veka.

Na bas su se uz ritam-sekciju nadovezivali gudači – a to je bila specijalnost Boney M i glavno obeležje čitavog žanra zvanog „Minhenski disko“, ili Munich Sound, koji su sredinom sedamdesetih proslavili i Silver konvenšn (Fly Robin Fly), Dona Samer (Love To Love You Baby), i mnogi drugi. I naravno: Đorđo Moroder, kao producent i kompozitor.

Inače, Daddy Cool je počinjala za to vreme prilično začudnim vokalnim bitom koji se sastojao od nekakvog coktanja, čć-kanja i udaranja hemijskom olovkom po zubima. Tako je u svom studiju sebe snimio Frank Farijan, tvorac i producent grupe Boney M i autor ili koautor gotovo svih njihovih pesama.

Ne pokazuje se

Farijan je rastao u Sarbrikenu, gde je počeo da zarađuje kao kuvar. Svoj prvi mali studio uređuje u potkrovlju kuće u obližnjem Elversbergu, a nešto kasnije otvara nov studio u Ofenbahu, još ne znajući da time počinje jednu od najvažnijih etapa u istoriji nemačke muzičke industrije.

Nikako nije hteo da se pokazuje, „slika“, da bude frontmen ili solo-pevač. Od početka je video sebe samo kao producenta. Svoj prvi hit, Do You Wanna Bump, napravio je sam u svom studiju, snimivši sebe kao pevača s dubokim glasom, ali i nekoliko falset-deonica. Čak nije hteo ni da objavi tu pesmu pod sopstvenim imenom – već je izabrao ime Boney M (po jednoj krimi-seriji). Na omotu singl-ploče nije bilo nikakve slike.

I dok se ploča prodavala sasvim solidno, on je tražio ljude koji bi mogli da pevaju tu pesmu na bini – uživo ili „na plej-bek“. Kada ih je napokon našao, posle prvobitnih fluktuacija koje su trajale oko pola godine, u bendu su se ustalili Roberto „Bobi“ Farel kao jedini muškarac, te Mezi Vilijams, Marša Baret i Liz Mičel – tamnoputa četvorka poreklom s karipskog arhipelaga.

Munjevit uspeh

Bobi Farel nikada nije pevao uživo, ali je proslavio bend kao plesač divljih pokreta, neumoran, najčešće go do pojasa, sa afro-frizurom i, za to vreme – zavidnom telesnom dlakavošću. Iako su se njegovi plesovi već posle petnaestak minuta pretvarali u „šlajfne“ s istim varijacijama okreta, čučnjeva i cupkanja u mestu, Farel je odlučujuće doprineo vizuelnom imidžu benda.

Frank Farijan i Boney M u Sarbrikenu 1977. Foto: Hans Dürrwald/dpa/picture-alliance

Frank Farijan nikada nije imao problem s plej-bek nastupima svojih muzičara. On je u studiju jednostavno pozajmljivao svoj glas Farelu. Sedamdesetih godina je moglo da se živi od uspešne prodaje nosača zvuka, tako da su koncerti benda za njega bili u velikoj meri promotivne manifestacije, zgodne za prikazivanje na televizijama - u vreme daleko pre interneta.

S druge strane, u mnogim prilikama su Marša Baret i Liz Mičel – više nego pristojno – pevale uživo. Čak su se i prilagodile milionima ljudi koji su početni tekst ženskih vokala u Daddy Cool pogrešno čuli i pevali kao What about Daddy Cool (umesto: wild about...) pevajući je s tako izmenjenim rečima.

Hit za hitom

Pesma je postala hit svetskih razmera, a usledili su ne manje uspešni hitovi Sunny (obrada soul-pesme Bobija Heba iz 1965), Ma Baker i Belfast, da bi u aprilu 1978. objavili Reke Vavilona – Rivers of Babylon, najveći hit grupe, tada širom sveta prodat u više od 20 miliona primeraka.

Bila je to Farijanova verzija jedne stare pesme grupe The Melodians. Farijan je postao poznat kao majstor muzičke reciklaže i s tom pesmom je prvi put osvojio publiku na svim kontinentima, posebno u Africi.

Nastavili su da ređaju svetske uspehe i sa Brown Girl in the Ring, Rasputin, Marys Boy Child, El, Lute, Gotta Go Home.

Vrloglava karijera grupe je jenjala 1981. kada je Farijan morao da otkaže saradnju Bobiju Farelu – zbog radne nediscipline. Farel je pokušao da sredi svoj život i u Skoplju se oženio makedonskom Romkinjom Jasminom Šaban, što je na Balkanu izazvalo veću euforiju od priče o princu Čarlsu i ledi Dajani – koji su se venčali ranije iste godine.

Milli Vanilli – uspeh i fijasko

No, ta euforija je kratko trajala, ponajviše zato što je se klonio sam mladoženja, koji je svoju suprugu odmah odveo na Jamajku. Boney M su postojali još godinama, ali su živeli više od starih hitova nego od novih pesama. Farel je potom nestao sa scene, da bi se mnogo godina kasnije ponovo pojavio u pokušaju da oživi staru slavu, bez dogovora sa Farijanom, i uz to prilično neuspešno. Od Jasmine Šaban se razveo 1995. Umro je 2010.

Frank Farijan je, krajem sedamdesetih imao veliki uspeh i sa svojim drugim bendom Eruption (najveći hit: I Can’t Stand the Rain), a krajem osamdesetih – sa duetom Milli Vanilli. I starom formulom: atraktivni tamnoputi zabavljači puni energije. U ovom slučaju: Feb Morvan i Rob Pilatus.

Milli Vanilli su bili vrlo atraktivni za gledanje, ali je otkriveno – da uopšte ne pevaju uživo. To je dovelo do skandala zbog kojeg im je oduzeta Gremi-nagrada i oni su ubrzo pali u zaborav. Ako se plej-bek pevanje tolerisalo, onda samo „na sopstveni glas“, to jest, ukoliko je pevač na bini isti onaj koji peva i u studiju. Ali, Morvan i Pilatus nisu ni ulazili u studio, već su umesto njih na albumima pevala čak petorica pevača – a to je bila prevara.

Farijan je kasnije mnogo puta ponovio da se stidi svega toga. Da su momci mogli da pevaju, ali da to nisu činili jer nisu dovoljno vežbali nastupe uživo. Bio je to veliki udarac za producenta kojeg su u Nemačkoj ubrzo nazvali „opsenarom“ – ne samo zbog talenta za reciklažu pesama, već i zato što je evropskoj publici uspešno „prodavao“ karipsku egzotiku s primesama nemačkog estradnog cirkusa, stvarajući svet kakav ne postoji ni na Karibima, ni u Nemačkoj, već ponajviše u njegovoj registar-kasi koja je neprestano zvečala pune dve decenije.

I posle „Milli Vanilli“-skandala, svi su ga i dalje cenili. Njegove obrade tuđih pesama bile su autentične i legitimne, baš kao i njegove originalne stvari. U tome nije bilo ničeg spornog.

Daddy Cool - jedna od najuspešnijih pesama Franka Farijana Foto: Eventpress Herrmann/IMAGO

„Uspeh ne može da se isplanira“

Estradna eksploatacija karipske kulture, bolje reći: maglovitih predstava evropskih disko-frikova o njoj, nije ni izdaleka bila jedini vid Farijanovog rada. Kao autor ili producent bio je prisutan na albumima dugog niza muzičara, kao što su Meat Loaf, Precious Wilson ili Terence Trent D’Arby, kao i mnogih drugih – kako u Evropi tako i u SAD, gde je takođe živeo. Imao je svoje muzičke studije u Briselu, na Ibici i u Majamiju – gde je i preminuo.

U javnosti uvek nasmejan i prijatnog ponašanja, Farijan je često govorio da nikada nije mogao da nađe neki glavni razlog zbog kojeg je imao toliko uspeha. Govorio je da „uspeh ne može da se isplanira“ i da je imao mnogo sreće.

Daddy Cool, Sunny, Gotta Go Home, uz još neke pesme Boney M, i danas su sastavni deo mnogih javnih žurki u Nemačkoj, i danas su prisutne u muzičkim radio-programima, i kao evergreen disko-ere sigurno neće skoro pasti u zaborav. Što znači da će za mnogo godina nadživeti samog Farijana, nek mu je laka zemlja.