Francuske trupe napuštaju Niger

Vojna hunta u Nigeru jasno je stavila do znanja da tamo više ne želi francuske vojnike, koji su ranije došli u misiju protiv džihadista. Sada je predsednik Emanuel Makron najavio mirno povlačenje do kraja godine.

Francuski vojnici koji su stacionirani u Nigeru trebalo bi da se kompletno povuku do kraja ove godine, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron u intervjuu za televizijske kuće TF1 i Frans 2.

Makron je posle vojnog udara u Nigeru najavio da će Pariz okončati vojnu saradnju s tom zemljom, odnosno da će povući svog ambasadora iz Nijameja, glavnog grada Nigera.

Francuska u ovom trenutku ima oko 1.500 vojnika u Nigeru. Pariz je do sada u više navrata odbacivao zahteve vojne hunte da povuče svoje vojne snage, odnosno ambasadora.

Pri tom su francuske vlasti taj potez opravdavale činjenicom da Pariz zvanično ne priznaje pučiste kao legitimnu vlast.

Težak udarac politici prema Africi

Najavljeno povlačenje je težak udarac za francusku politiku u Africi. Ovaj potez se događa nakon što su već prošle godine Francuzi povukli trupe iz susednih zemalja Malija i Burkine Faso, posle tamošnjih pučeva.

Francuska je ranije zbog na osnovu zahteva nekoliko država stacionirala nekoliko hiljada svojih vojnika u pojasu Sahelu. Cilj te misije je bila borba protiv džihadističkih grupa.

Makron na televiziji najavio povlačenje Foto: Geoffroy van der Hasselt/AFP

Napetosti između Francuske i Nigera, bivše francuske kolonije, proteklih su nedelja primetno porasle. U intervjuu je Makron rekao da je razgovarao sa svrgnutim predsednikom Mohamedom Bazumom, te da mu je poručio kako je Francuska odlučila da povuče svog ambasadora.

U Francusku će se s njim vratiti i nekoliko diplomata, dodao je Makron.

„Mi ćemo okončati vojnu saradnju s nigerskim vlastima, zato što one više ne žele da se bore protiv terorizma“, saopštio je francuski predsednik.

Vojne snage će se postupno povući verovatno do kraja ove godine, u koordinaciji s pučistima, i to zato „što mi želimo da se to odvija na miran način“, dodao je Makron.

Blokada vazdušnog prostora

Tokom vikenda je vojna hunta intenzivirala pritisak na Pariz, te je najavila da će zatvoriti vazdušni prostor za francuske avione.

Nigerski vazduhoplovni prostor je otvoren za sve nacionalne i internacionalne komercijalne letove „s izuzetkom francuskih aviona ili čarter-letova koje je organizovala Francuska, uključujući i avione kompanije Er Frans“, stoji u saopštenju koje je objavljeno na veb-stranici Agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja za Afriku i Madagaskar.

General Mohamed Tumba na skupu podrške pučistima Foto: Balima Boureima/AA/picture alliance

Vazdušni prostor je blokiran za sve vojne i posebne letove, osim ako oni ne poseduju dozvolu aktuelnih vlasti, tvrdi se.

Er Frans je na upit agencije AFP saopštio da ta kompanija trenutno ne koristi vazdušni prostor Nigera. Najvažnija avio-kompanija za vazdušni saobraćaj između Evrope i Afrike je već početkom avgusta obustavila letove prema Nijameju.

Nigerski vazdušni prostor je posle jednomesečne blokade ponovo otvoren početkom septembra. Vojna hunta je naime početkom avgusta zatvorila vazdušni prostor zbog „opasnosti od intervencije“.

Ekonomska zajednica država zapadne Afrike (ECOWAS) tada je hunti pretila vojnom intervencijom, kako bi na vlast vratila državnog predsednika Bazuma, svrgnutog u vojnom udaru krajem jula.

