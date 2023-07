Francuska privlači najviše stranih investicija u Evropi

Francuska ostaje na prvom mestu u Evropi po obimu stranih investicija. To jača ugled ove zemlje. Ali, strane investicije nemaju veliki uticaj na privredni rast.

Na industrijskom području između opština Duvren i Bili-Berklau u pokrajini Ot de Frans na severu Francuske užurbano se radi. Čuje se udaranje čekića, bruje zavarivači, viljuškari prevoze teške metalne delove s jednog kraja na drugi. Oko hiljadu radnika privodi kraju radove na prvoj od tri gigantske fabričke hale u kojima će se uskoro proizvoditi baterije za električne automobile. To je prva gigantska fabrika u Francuskoj.

Projekat vredan tri milijarde evra, nazvan "Automotiv sel kompani" (ACC) zajednički sprovode evropski proizvođač automobila Stelantis (nastao udruživanjem Fijata, Krajslera, Pežoa, Sitroena i drugih), nemački automobilski koncern Mercedes i francuska naftna kompanija TotalEnerži. Tu bi trebalo da nastane do 2.000 radnih mesta. A to je samo jedan u nizu privrednih projekata u Francuskoj u kojem učestvuju strani investitori.

Komunikacioni direktor ACC Matje Iber Foto: Lisa Louis/DW

Prošle godine su strana preduzeća najavila 1.300 investicija u Francuskoj – između ostalog u farmaceutskoj industriji i sektoru telekomunikacija i informatike. Francuska tako jača svoju vodeću poziciju u Evropi kada je reč o stranim investicijama, poziciju koju je zauzela 2019. godine pretekavši Veliku Britaniju. Ta titula zvuči lepo, ali uticaj tih investicija na ukupnu privredu nije velik.

Na gradilištu je i Matje Iber, komunikacioni direktor ACC, rukuje se i razgovara sa zaposlenima o napretku radova. „Trenutno sve baterije uvozimo iz Azije – iz Kine, Južne Koreje i Japana. Sad želimo da izgradimo sopstvenu granu – i baterije kompletno koncipiramo, proizvodimo i prodajemo u Francuskoj", kaže Iber u razgovoru za DW.

Francuska industrijska kultura

I u Nemačkoj i Italiji su za naredne godine planirane takve fabrike. Investitori će dati ukupno sedam milijardi evra i za to dobiti evropske subvencije od milijardu i dvesta miliona evra.

Automobilski gigant Stelantis će koristiti baterije ACC Foto: Massimo Pinca/REUTERS

Ipak, ima razloga zašto se prva gigantska fabrika ovog konzorcijuma nalazi u Francuskoj, kaže Iber. „Ovde ima ekstremno dobro kvalifikovanih inženjera i tehničara – Francuska ima pravu industrijsku kulturu. Osim toga ta zemlja ima jasnu prednost, pogotovo u odnosu na Nemačku: jeftinu električnu energiju iz nuklearnih elektrana", kaže komunikacioni direktor ACC. U Francuskoj oko 70 odsto električne energije otpada na onu proizvedenu uz pomoć nuklearnih reaktora. Vlada i dalje nade polaže u tu tehnologiju i namerava da sagradi još šest nuklearnih elektrana.

Predusretljivost vlasti

Nil Bernar, direktor javnih poslova, tržišta i komunikacije u talijanskom farmaceutskom preduzeću Kjeza, dodaje još jedan argument: „Francuske vlasti su nas uvek vrlo potpomagale u našim projektima – imamo osećaj da smo ovde dobrodošli", kaže Bernar u za DW. Kjezi ima glavno sedište u Parmi, a van Italije u Evropi ima pogone samo u Francuskoj. Za to preduzeće je Francuska već 30 godina „strateška teritorija" – sa naučnim centrom kod Pariza i fabrikom u centalnoj Francuskoj.

Tu fabriku preduzeće trenutno proširuje. Do 2026. namerava da investira 60 miliona evra, a broj zaposlenih će se sa sadašnjih 170 povećati na 300. „Upravo državni programi pomoći, kao što je "Frans relans", koji između ostalog podstiče korišćenje energije iz obnovljivih izvora, pokazuju nam da vlada razmišlja slično kao i mi", naglašava Bernar. Kjezi želi da do 2035. postigne "klimatsku neutralnost", tj. da emituje onoliko ugljen-dioksida koliko i apsorbuje.

Gradiliše firme Kjeza u centralnoj Francuskoj Foto: Cyrille Dubreuil/Chiesi

Vladinu pomoć kao argument navodi i nemačka firma Forverk za svoje nove investicije u Francuskoj. Ovo preduzeće iz Vupertala koje proizvodi kuhinjsku mašinu Termomiks, već je 50 godina prisutno u Francuskoj, a sada tamo gradi novu fabriku vrednu 57 miliona evra. „Znamo da je vlada naklonjena privredu i da želi reindustrijalizaciju Francuske, i to pozdravljamo", kaže Sebastijan Veber, glavni menadžer firme Forverk-Semko, prve Forverkove fabrike u Francuskoj. „Uz to je važno da Francuska ima veoma dobru infrastrukturu i dobro obrazovane stručnjake." Forverkl želi da angažuje još 74 takva stručnjaka u fabrici koja bi trebalo da bude gotova do kraja 2024. godine.

Presudna je demografska struktura

Vlada predsednika Emanuela Makrona je zaista sprovela neke reforme koje idu na ruku privredi, kako naglašava Olivije Beht, zamenik ministra za spoljnu trgovinu, atraktivnost i Francuze u inostranstvu. „Porez za preduzeća smo smanjili s 33 na 25 posto, naše radno pravo smo učinili fleksibilnim, smanjili upravne odredbe za preduzeća koja ovde žele da otvore filijale i za njih na raspolaganje stavili više zemljišta", objašnjava Beht dodajući da je omiljenost Francuske kao privredne lokacije veoma dobra za privredu. „2022. su direktne strane investicije stvorile 58.000 radnih mesta. Naša privreda je porasla za 2,6 posto i dalje će rasti i ove godine, dok u drugim zemljama kao što je Nemačka vlada recesija", kaže Olivije Beht.

Olivije Beht, Francusko ministarstvo za spoljnu trgovinu Foto: Lisa Louis/DW

Ali, An-Sofi Alsif, glavna ekonomistkinja konsultantske firme BDO, smatra da za dobar privredni razvoj u Francuskoj nisu mnogo zaslužne strane investicije. „Nezaposlenost u Francuskoj, koja je još pre nekoliko godina bila iznad deset odsto, sad je pala na oko sedam odsto, ali razlog tome je pre svega činjenica da naše društvo stari i da imamo manje ljudi u dobu kada su sposobni za rad", kaže ona. Naša privreda raste pre svega zato što je država za vreme pandemije korone i od početka ruske invazije na Ukrajinu dodelila brojne subvencije preduzećima koja tako mogu da investiraju."

„Ekološki sistem za baterije"

An-Sofi Alsif, glavna ekonomistkinja konsaltinga BDO Foto: Lisa Louis/DW

U regionu Ot de Frans, nova radna mesta su više nego dobrodošla. Tradicionalni automobilski sektor tamo trenutno zapošljava više od 50.000 ljudi. Ali, mnogi od tih radnika će najkasnije 2035. morati da nađu novi posao, jer će Evropska unija tada zabraniti prodaju automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Komunikacioni direktor ACC Iber nada se da će neki od njih da pređu u njegovu fabriku. „Mi želimo da što je pre moguće ovde pokrenemo proizvodnju i izgradimo čitav ekološki sistem za baterije za električne automobile uključujući i lanac dobavljača", kaže Ibert. Taj ekološki sistem, u koji bi trebalo da budu uključene još najmanje tri velike fabrike baterija, trebalo bi prema prognozama da zapošljava 10.000 ljudi. Vlada već sad to područje naziva francuskom "baterijskom dolinom".

