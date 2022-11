Firmama sve teže da dobiju kredite

Inflacija, stagflacija i uskoro recesija. U Nemačkoj više niko ne sumnja da recesija dolazi, pitanje je samo koliko će biti teška.

Nesigurnost i strah od talasa bankrota postaju sve jači, a to znaju i banke, pa nemačke firme sve teže dobijaju nove kredite: u 24,3 odsto preduzeća koja trenutno pregovaraju o kreditima kažu da nailaze na veliki otpor banaka. To je rezultat istraživanja koje je objavio minhenski ifo institut i to je najveća vrednost od 2017.

„Trenutni nepovoljan ekonomski razvoj čini banke opreznijim“, kaže Klaus Volrabe, šef istraživačkog tima instituta i dodaje: „Bez novih kredita, za neke kompanije se postavlja pitanje opstanka.“

-pročitajte još: Nemačkoj ekonomiji preti veliki pad?

Situacija se razlikuje po privrednim granama, a zavisi i od veličine firme. Tako u 28,8 odsto firmi u oblasti pružanja usluga, 22,4 odsto proizvođača automobila, 15 odsto trgovinskih preduzeća ili 8,4 odsto firmu u hemijskoj industriji, kažu da banke nisu voljne da im daju kredit.

Mala preduzeća zavise od kredita

Najteže su pogođena mala preduzeća i samozaposleni: otprilike svaka druga takva firma koja traži kredit prijavila je da je veoma teško pozajmiti novac od banke.

„Uočljivo je da najmanje firme i takozvani solo-privatnici, odnosno oni koji zapošljavaju samo sebe, naročito teško sada dobijaju kredite. Čak u polovini takvih firmi koje smo anektirali rekli su nam da je skoro nemoguće dobiti kredit. Tako nešto nismo nikada imali u Nemačkoj“, kaže Volrabe,

Na samom vrhu „crvenih lista“ banaka su konsultanti za firme, arhitekte i firme koje se bave iznajmljivanjem nekretnina. „Još uvek nismo tamo gde smo bili krizne 2008. kada je polovina firmi, pre svega u građevinarstvu, imala problema da dobije kredite, a druga polovina se žalila na kamate koje su bile devet odsto i više“, umiruje Volrabe.

I kamatne stope otežavaju kreditiranje

Banke su mnogo strože kada je u pitanju kreditiranje i zbog zaokreta u kamatnim stopama. „Kada banka dobije upit, veoma pažljivo ispituje potencijalnog zajmoprimca i razmatra da li on može sebi da priušti skuplje kamate i otplatu glavnice u budućnosti“, objašnjava Kristina Banijer, profesorka bankarstva i finansija na Justus-Libig-Univerzitetu u Gisenu.

Bundesbanka vidi nadolazeću recesiju

Bundesbanka vidi Nemačku već na pragu ekonomskog pada zbog energetske krize. „Uporno visoka inflacija i neizvesnost oko snabdevanja energijom i njenih troškova imaju značajan uticaj na nemačku privredu“, navodi se u najnovijem mesečnom izveštaju.

Već u proteklom letnjem kvartalu, bruto domaći proizvod nije mogao više da raste, već je stagnirao. U zimskom polugodištu će se verovatno „znatno smanjiti“. Bundesbanka ukazuje na opasnost od recesije i pod tim podrazumeva jasan, opsežan i dugotrajaniji pad ekonomije u Nemačkoj.

dr (tagesschau, rbb)

U vreme krize, zalagaonice dobro posluju

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.