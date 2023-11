Filip Lam za DW: Nemci mogu da uče od Hrvatske i Maroka

DW: Gospodine Lam, ostalo je još samo osam meseci do početka Evropskog prvenstva u fudbalu. Kakvo je raspoloženje u Nemačkoj uoči tog velikog sportskog događaja?

Filip Lam: Što se više bliži turnir, to polako raste i uzbuđenje. Pogotovo uoči 2. decembra, kada se u Hamburgu izvlače grupe za sam turnir. Tada ćemo saznati i koja će reprezentacija igrati u kojem gradu, što je velika stvar za navijače, ali i za same gradove, ugostitelje, hotelijere.

Osećamo oduševljenje koje vlada u Nemačkoj zbog turnira, zato što se veoma mnogo ljudi seća Svetskog prvenstva 2006, i sami su tada doživeli šta jedan takav turnir koji se igra kod nas može da napravi sa društvom. S druge strane, za veoma mnogo dece i mladih to će biti prvi put da osete što znači kad ste domaćin jednom tako velikom turniru.

Slavlje igrača Nemačke (levo: Švajnštajger, desno je Frings) nakon što je Lam (u sredini) postigao prvi gol na Svetskom prvenstvu 2006. u meču protiv Kostarike Foto: Florian Eisele/Pressefoto ULMER/picture-alliance

Vi ste kao igrač nemačke reprezentacije učestvovali na Svetskom prvenstvu 2006. u Nemačkoj. U prvom meču na tom turniru protiv Kostarike (4:2) u Minhenu postigli ste prvi gol i tako je počelo ono što je ostali zapamćeno kao nemačka fudbalska „letnja bajka“. Svet je bio impresioniran sjajnom atmosferom u Nemačkoj, u svet ste poslali sasvim novu sliku o ovoj zemlji – otvorenu, gostoljubivu, optimističnu, gotovo euforičnu. Aktuelna situacija i u svetu i u Nemačkoj nije baš tako sjajna…

Tako je, ja sam 2006. kao igrač tada lično doživeo šta je taj turnir napravio s našom zemljom, ali i kako smo se mi predstavili svetu. To je impresioniralo naše goste i to želimo opet da pokažemo.

Sad imamo sasvim drugačije preduslove, situacija u Evropi i svetu je drugačija nego što je bila 2006. Ali, naš cilj je isti. Mi želimo da ljudi dođu kod nas, da zajedno sa nama proslave veliku fudbalsku feštu. Sve srdačno pozivamo da dođu u Nemačku. Želimo da pokažemo kakvi smo, želimo da pokažemo da želimo da živimo jedni s drugima. Ja volim takve velike događaje, pogotovo u srcu Evrope, kod nas ovde u Nemačkoj.

Kakvu poruku svetu želite da pošaljete s EURO2024? Šta bi taj turnir trebalo da simbolizuje, pogotovo nakon nekoliko poslednjih velikih turnira (Rusija, Katar), koje su pratile i brojne kontroverze?

Mi kao društvo neprestano moramo da se susrećemo, okupljamo. Čitava Evropa. Postoje različite kulture, postoje različite vere, i zato moramo da budemo u kontaktu kako bismo zajedno slavili, radovali se. I kako bismo pokazali jedni drugima: mi smo ovakvi, a nije nikakav problem ako si ti drugačiji. I zato je, pogotovo u aktuelnoj situaciji, potrebno više zajedništva u našem društvu. Ovakvi veliki događaji su dobra šansa za sve nas da ojačamo to zajedništvo, taj sklad u društvu.

Filip Lam je s nemačkom reprezentacijom osvojio titulu prvaka sveta na Svetskom prvenstvu 2014. u Brazilu Foto: VI Images/IMAGO

Rekli ste ranije da očekujete da će Nemačka na Evropskom prvenstvu zaigrati u polufinalu, ili da se barem nadate da će reprezentacija tako daleko dogurati. Koje su ostale tri reprezentacije koje vidite u polufinalu, osim domaćina EURO2024?

OK, tu se mora naravno ispuniti nekoliko pretpostavki po pitanju Nemačke. Ekipa mora da pokaže da je složna, mora da pokaže da igra za čitavu naciju, ono što je npr. Hrvatska u poslednje vreme veoma dobro radila. Ili Maroko, i oni su to veoma dobro pokazali – da čak i one zemlje koje nisu baš velike, uz pomoć tog zajedništva mogu da postignu veoma mnogo. To važi i za nemačku reprezentaciju.

Da li su Nemci, nakon serije bledih nastupa poslednjih meseci, uopšte favoriti za osvajanje titule prvaka Evrope na domaćem terenu?

Mislim da Nemci nisu top-favorit, to su ipak Francuska, Engleska, možda malo iza njih i Španija. Dakle velike fudbalske nacije. Ali, voleo bih kada bi opet bilo iznenađenja. Zemlje poput Islanda npr, zemlje koje su znale da iznenade. Ali i Hrvatska je na nekoliko poslednjih turnira bila veliko iznenađenje. Veoma sam radoznao šta će nam doneti ovaj turnir.

Filip Lam je direktor fudbalskog turnira EURO2024, koji se idućeg leta igra u Nemačku. Lam je 2014. bio kapiten nemačke reprezentacije koja je osvojila titulu prvaka sveta na Mundijalu u Brazilu. Tokom svoje sportske karijere, a posebno u nastupima za minhenski Bajern, osvojio je brojne titule, između ostalog osam titula prvaka Bundeslige, šest Nemačkih kupova i osvajanje Lige šampiona 2013.

