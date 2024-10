Fico, Orban i Vučić – složna trojka

U dnevnom listu Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) objavljen je tekst o sastanku u Slovačkoj na kojem su učestvovali premijer Slovačke Robert Fico, premijer Mađarske Viktor Orbani predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tekst pod naslovom „Fico, Orban i Vučić smatraju da su u pravu“ potpisao je bečki dopisnik frankfurtskog lista Štefan Levenštajn.

Najpre se u tekstu objašnjava da je ovaj sastanak, održan u utorak (22.10.) u gradu Komarno na slovačko-mađarskoj granici te da je upriličen radi razgovora “o migracijama i zaštiti granica EU“.

„Zapad mora da se suoči sa činjenicama“

“Orban i Fico su takođe uveravali Vučića da će njihove zemlje i dalje podržavati pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Konkretne inicijative nisu predložene. U prvom redu, u fokusu je bila poruka o opasnostima od ilegalnih migracija, koju je Fico sažeto formulisaо: `Bili smo u pravu.`

Orban je napomenuo da je, kao i Fico, već pre nekoliko godina upozoravao da će biti problema ako milioni migranata budu nekontrolisano pušteni u zemlju. `Tada nam nisu verovali, a sada Zapad mora da se suoči sa činjenicama.`

Potom se navodi činjenica da je slučajno istog dana Austrija objavila da je će vanredne granične kontrole prema Slovačkoj I Češkoj biti produžene za šest meseci, ali i da se isto produženje graničnih kontrola prema Mađarskoj i Sloveniji očekuje u novembru.

“Prema mišljenju mađarskog premijera, novi EU migracioni pakt `nije rešenje, već problem`. Orban je izjavio da žalio što Evropska komisija `kažnjava` Mađarsku jer ne pušta migrante u zemlju. Ali `mađarski model` je jedini koji funkcioniše, rekao je on“.

U tekstu se navodi da se Fico zahvalio Orbanu na "izuzetnoj" saradnji u borbi protiv ilegalnih migracija te da je najavio je da će trojica lidera zajednički raditi na povećanju uticaja na poziciju EU u ovoj oblasti.

Novinar potom beleži da su se Orban i Vučić osvrnuli na atentat koji je u maju izvršen na njihovog domaćina, slovačkog premijera.

Atentat „rezultat atmosfere"

„ Vučić je rekao da mu je `lično drago da vidi Roberta u tako dobrom stanju`i napomenuo da su `uvereni da to nije samo izolovan incident, već rezultat jedne atmosfere`. Orban je izjavio da bi, da je atentat bio uspešan, to bio gubitak ne samo za Slovačku, već i za Mađarsku, jer su dve nacije danas bliže nego ikad u poslednjih 100 godina. Mađarski premijer je izneo podatak da su on, Fico i Vučić ukupno 40 godina na čelu svojih zemalja, što nije loše za početak`.

Prema podacima sa zajedničke pres-konferencije, trojica lidera su takođe razgovarali o ratu u Ukrajini, koja se graniči sa Slovačkom i Mađarskom. Međutim, u svojim izjavama za javnots su se na to samo kratko osvrnuli. Srpski predsednik je bez detaljnijeg objašnjenja rekao da `možda imamo nešto različite stavove o borbama u Ukrajini` i o miru“.

Autor teksta napominje da je šefovima država i vlada Srbije, Mađarske i Slovačke zajedničko to što samo uzdržano kritikuju ruski napad na Ukrajinu. „Politiku podrške Ukrajini, uključujući i oružje koje šalju NATO-a i EU, Orban oštro kritikuje. Mađar je naglasio da je konačno učestvovao na sastanku na kome `mir nije pomodna reč`“.