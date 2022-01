Evropsko internet-čvorište na pučini Indijskog okeana

Francuska prekomorska teritorija La Reunion u Indijskom okeanu poznata je pre svega kao tropski turistički raj koji se nalazi oko 200 kilometara od Mauricijusa i oko 800 km od Madagaskara. Ljudi tamo dolaze zbog predivnih plaža i bujnih zelenih planinskih pejzaža. Čak 42 odsto površine tog ostrva nalazi se na UNESKO-voj listi svetske prirodne baštine.

Na ostrvu živi oko 850 000 ljudi, a s obzirom da pripada Francuskoj, zvanična valuta je evro.

Ali uskoro bi to ostrvo moglo da postane važno i za digitalni svet: jedan međunarodni konzorcijum tamo želi da izgradi globalno digitalno čvorište. Ako to bude uspelo, mogla bi, kažu ekonomisti, da se smanji hronično visoka nezaposlenost – bar donekle.

Prvi koraci su već preduzeti: u proleće 2021. postavljen je podmorski internet-kabl koji je 24 puta brži od dotadašnjih digitalnih veza sa spoljnim svetom.

„Internet na ostrvu je drugi najbrži u Francuskoj, odmah iza onog u Parizu“, kaže za DW Nasir Gulamali, generalni direktor grupe Oseind sa sedištem u Le Portu na Reunionu.

Ekspozitura Oseinda, Zeop, zajedno sa drugim firmama, uložila je 50 miliona evra u novi internet-kabl pod nazivom Metis. S kapacitetom prenosa od 24 terabita on povezuje La Reunion, Madagaskar i Mauricijus s Južnom Afrikom.

Nasir Gulamali želi da Reunion pretvori u globalni interne-centar

„Planiramo još jedan kabl koji će naše ostrvo da poveže sa Indijom, u to ćemo da uložimo 120 miliona evra“, najavljuje Gulamali. Osim toga, taj preduzetnik želi da na Reunionu izgradi i ogromne centre za čuvanje i obradu podataka. Zauzvrat se nada privatnim investitorima. „Već razgovaramo s međunarodnim investitorima koji bi mogli da ulože i do milijardu evra.“

Digitalni čvor: Evropa u Indijskom okeanu

Gulamali se nada da će La Reunion privući firme kao digitalno čvorište s brzim internet-vezama i velikim brojem servera.

„Trenutno postoji pet digitalnih čvorišta na svetu. Dva su u SAD, dva u Aziji, a jedno u Marselju u Francuskoj“, kaže Gulamali. „Ali u Indijskom okeanu postoji digitalna rupa. Ostrvo Reunion bi zato moglo da bude idealno mesto za šesto čvorište.

S obzirom na to da ostrvo pripada Evropi i tu bi važili evropski standardi za bezbedno čuvanje podataka. Osim toga, postoje veoma dobre mogućnosti za obrazovanje i obuku, postoji kvalifikovan kadar, kao i prvoklasan zdravstveni sistem“, kaže Gulamali. On se nada da bi to moglo da uveri internet-gigante poput Gugla, Epla, Fejsbuka ili Amazona da dođu na ostrvo.

U te komparativne prednosti već su uverili Beatris Gujon. Ona je pedijatar i osnovala firmu Logipren i razvila internet-platformu koja izračunava dozu lekova za novorođenčad – jer je, smatra, svaki šesti recept za bebe štetno predoziran.

Gujon je odabrala Reunion kao mesto za svoj projekat – ne kontinentalnu Francusku. „Internet je ovde isto tako brz kao i na kopnu, a ima visokokvalifikovanih ljudi za naša rukovodeća i inženjerska mesta. Lokalna vlast takođe nam daje popust na izdvajanja od plata“, objašnjava Beatris Gujon za DW.

Beatris Gujon osnovala je internet-platformu na Reunionu

Njena firma osnovana 2016. sada je profitabilna i imala je prošle godine promet od 2,7 miliona evra. Uskoro će platforma biti dostupna i u marokanskim, španskim i belgijskim bolnicama, a pregovori s klinikama u Velikoj Britaniji su u toku.

Gujon, međutim, ima sve više problema s pronalaženjem kvalifikovanih programera na Reunionu. Samo u 2021. godini firma je otvorila 15 novih radnih mesta – Logipren sada zapošljava ukupno 40 ljudi. „Zato bi za nas bilo veoma dobro kada bi ostrvo postalo digitalno čvorište. To bi definitivno privuklo više IT stručnjaka.“

Veliko interesovanje investitora

Prema proceni Stefana Kolombela, Reunion je sve više u fokusu digitalnih kompanija. Kolombel je predsednik industrijskog udruženja Digital Reunion koje predstavlja oko 500 firmi sa oko 5.000 zaposlenih. „Imamo sve više zahteva zainteresovanih investitora za dodatne informacije“, rekao Kolombela posetiocima početkom decembra na godišnjem digitalnom sajmu NXSE u glavnom gradu ostrva Sen-Deniju.

Sajam se održao po šesti put. U odnosu na prvu godinu, broj učesnika se utrostručio na 900. Kolombel smatra da bi izgradnja digitalnih centara ostrvo učinila privlačnijim. „Naravno da smo sada digitalno povezani s drugim zemljama, ali uvek je dobro kada možete sa sačuvate velike količine podataka lokalno, to daje dodatnu sigurnost.“

Digitalni podsticaj za ekonomiju

Generalno, digitalni planovi mogli bi ekonomski da pomognu tom ostrvu na kojem živi oko 900.000 ljudi, kaže Filip Žan-Pjer, profesor ekonomije na Univerzitetu u Sen-Deniju. Nezaposlenost je tamo 18 odsto, dvostruko više od francuskog proseka. „Moglo bi da se otvori nekoliko hiljada radnih mesta u digitalnom sektoru, što bi indirektno stvorilo i radna mesta u privredi“, kaže on u intervjuu za DW.

Filip Žan-Pjer, profesor ekonomije na Univerzitetu Sen-Deni

Ali izgradnja digitalnog čvorišta na Reunionu ne bi rešila sve probleme. „Neće svi naši nezaposleni pronaći posao u sledećih pet ili deset godina. Uostalom, mnogi od njih su u prošlosti radili u klasičnim privrednim granama i ne mogu jednostavno i preko noći da se prekvalifikuju za sektor internet“, naglašava Žan-Pjer.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu