EURO 2024: Španija je šampion Evrope u fudbalu

Potpuno iscrpljeni i preplavljeni emocijama, Španci su se srušili posle poslednjeg zvižduka na Olimpijskom stadionu u Berlinu. Gomila je klicala, ljudi plesali, plakali i slavili – Španija je upravo osvojila Evropsko prvenstvo u fudbalupobedom nad Engleskom od 2:1 (0:0).

Lamin Jamal, koji je pripremio prvi gol Nika Vilijamsa, u neverici je navukao dres preko lica. Taj 17-godišnjak je najmlađi igrač koji je ikada igrao u finalu Evropskog prvenstva, a sada je osvojio najveću titulu u svojoj mladoj karijeri. Nije iznenađujuće to što ga je Evropska fudbalska asocijacija (UEFA) proglasila za najbolju mladu zvezdu turnira.

Jamal i Vilijams su pobedom sebi sa malim zakašnjenjem obezbedili rođendanski poklon. Vilijams je u petak napunio 22 godine, a Jamal je dan kasnije proslavio 17. rođendan.

„Ovo je najbolji rođendanski poklon“, sav srećan je posle utakmice izjavio Jamal. „Ovo je san, veliki san. U početku je bilo teško i tesno, ali uspeli smo. Tim je ovo uradio zajedno."

Niko Vilijams pokrenuo pobedu

Posle prvog poluvremena u kojem nije bilo mnogo sjajnih trenutaka, dva španska krilna igrača pokazala su zašto su među najboljima na ovom Evropskom prvenstvu. Brza promena pozicije, Jamal se prebacio s desne strane u sredinu i savršeno uposlio Vilijamsa koji je prodirao.

Španski ofanzivac nije dao nijednu šansu golmanu Engleske i zabio loptu u desni ugao gola – vođstvo Španije (47. minut). Engleska je uspela da izjednači preko Kola (Cole) Palmera (73'), ali je nedugo pre kraja Mikel Ojarzabal raspršio sve snove Engleza o tituli i doneo pobedu od 2:1 (86').

„Divno! Veoma sam srećan što smo ovde pobedili", rekao je Vilijams, koji je izabran za igrača utakmice. „Sjajno je za naše roditelje i naše navijače. Uvek su nas podržavali. Sada smo prvaci Evrope."

A do pre samo godine niko ne bi poverovao da će baš Niko Vilijams igrati ključnu ulogu u osvajanju titule evropskog šampiona. U to vreme, krilni igrač je još uvek nastupao sa drugom ekipom Atletik Bilbaoa u trećoj ligi Španije. Danas 22-godišnjak, on je tada verovatno mogao samo da sanja o nastupu u reprezentaciji. Vilijams sada igra u prvom timu sa svojim starijim bratom Inakijem i ove godine osvojio je Kup Španije – Kup kralja.

Niko Vilijams slavi gol Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Inaki Vilijams: „Ovo je kao na filmu"

Priča o dvojici braće mogla bi da posluži kao materijal za neki holivudski film. Pre tridesetak godina, Marija i Feliks, roditelji dvojice fudbalera, stigli su u Španiju iz Akre, glavnog grada Gane. Pobegli su pešice preko Sahare do španske eksklave Melilja, na samom severu afričkog kontinenta.

Inaki, sa kojim je Marija već bila trudna tokom tog dugog i mukotrpnog puta, u intervjuu za engleski list „Gardijan" o bekstvu svojih roditelja je ispričao: „Dubok utisak ostavlja kad čuješ tako nešto. Impresivno. Kao da ste u nekom filmu, to su doživeli moji roditelji", rekao je 30-godišnjak, rođen u Bilbau 1994. godine. Za priču o bekstvu svojih roditelja saznao je tek kada je već postao profesionalni fudbaler.

Kada je njegov brat Niko rođen 2002. godine, porodica je živela u socijalnom stanu u Pamploni. Imali su malo novca. Otac je radio u Engleskoj, a Inaki pomagao majci da podiže Nika. Odeću su dobijali iz crkve.

Inaki se 2014. ustalio u prvom timu Bilbaoa, i tako okončao njihove finansijske brige. Otac je mogao da se vrati svojoj porodici, jer je sada Inaki zarađivao novac. A i Niko je sada deo redovne postave baskijskog kluba. Braća Vilijams na krilnim pozicijama zajedno su u više navrata bili opasnost po protivnike Bilbaoa.

Rekordni šampioni Evrope sa velikom budućnošću

Ali, dok je Inaki izabrao da nastupa za reprezentaciju Gane, dakle za domovinu svojih roditelja, njegov brat Niko izabrao je svoju rodnu zemlju, Španiju. U toj reprezentaciji, njegov partner na krilnoj poziciji je „čudo od deteta“, Lamin Jamal, profesionalac iz Barselone i sa samo 17 godina najmlađi igrač u finalu Evropskog prvenstva.

Španija je šampion EURO 2024 - Jamal i Vilijams Foto: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Tinejdžer je svojim saigračima na sedam utakmica na ovom Evropskom prvenstvu pripremio četiri gola, a jednom je i sam postigao pogodak. To ga čini i najmlađim strelcem na Evropskom prvenstvu. Iako je tako mlad, on je presudno doprineo da Španija sada postane rekordni šampion Starog kontinenta sa četiri titule prvaka Evrope (1964, 2008, 2012 i 2024).

Tim će u budućnosti verovatno biti teško pobediti. Španska selekcija ima mnogo igrača u svojim redovima pred kojima je zlatna budućnost. Pored Jamala i Vilijamsa, tu su i profesionalci Bundeslige Dani Olmo iz Lajpciga i Alehandro Grimaldo iz dvostrukog nemačkog pobednika, Bajera iz Leverkuzena.

Lamin Jamal i Niko Vilijams su oni koji će verovatno presudno određivati šta će se dešavati na terenima u narednim godinama. I za jednog i za drugog ova prva velika međunarodna titula verovatno je samo početak.

------------------

Španija – Engleska 2:1 (0:0)

Golovi: 1:0 Vilijams (47.), 1:1 Palmer (73.), 2:1 Ojarzabal (86.)

Publika u Berlinu: 71.000 (rasprodato)