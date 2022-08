EURO 2022: Prekretnica za ženski fudbal

Kao i kada se radi o drugim međunarodnim ženskim fudbalskim turnirima, zanimanje za EURO 2022 u početku nije bilo baš preterano veliko. Da nešto ne bi bilo pogrešno shvaćeno: vladalo je znatno veće interesovanje nego pre, ali to nije bilo ništa u poređenju s velikim turnirima u muškoj konkurenciji. No, možda je baš i bilo dobro da je to tako. Zašto? Zato što je EP u nogometu za žene najpre bilo „ispod radara" – i onda je odjednom sve oborio s nogu.

Za ljude koji redovno prate „ženski fudbal", kako je on nazivan do ovog turnira, valjda da bi se razlikovao od fudbala (muškaraca), to i nije iznenađenje. Ali za one koji ga ne prate, to jeste bilo iznenađenje. Mnoštvo gledalaca, čitalaca, slušalaca, sigurno je ostalo bez teksta kada su videli kakav je kvalitet tog fudbala. I dobro je što je tako!

Pop-star. Lavice. Uzori.

Ovaj turnir i fudbalerke koje su ga obeležile, navijačima su ponudili mnoštvo uzbuđenja, bio je to emocionalni tobogan. Radilo se o engleskim "Lavicama" koje su brzim stilom igre postizale golove i impresionirale čak i najneutralnije navijače. Ili o nemačkoj golgeterki Aleksandri Pop, koja je sa 31-om godinom, posle brojnih povreda i udaraca sudbine debitovala na prvenstvu Evrope. Pop je davala golove na svakoj utakmici u kojoj je nastupila – sve do finala koje je na tragičan način morala da propusti – i da posmatra kako Engleska osvaja titulu kontinentalnih prvakinja.

Moj otac, Nemac, u 70-im godinama života, čovek koji je u svom životu video puno uspeha muške fudbalske reprezentacije, poslao mi je SMS-poruku nakon što je Pop postigla drugi gol u meču protiv Francuske. Napisao je: „Ne sećam se kada sam poslednji put tako proslavio neki nemački gol. Ona je fantastična! Sve su one fantastične!"

To je samo jedna od priča sa ovog turnira, EURO 2022 je osvojio srca gledalaca. A kad fudbalerke uspeju da „nateraju" čak i jednog penzionera s dotrajalim kolenima i ukočenim leđima da proslavljaju golove na način na koji to nisu činili već godinama, onda one i te kako mogu da budu i inspiracija deci i mladima koji ih gledaju, koji sa njima strepe, s njima se raduju.

Nemojte se čuditi ako uskoro vidite klince kako igraju fudbal i kad na njihovim dresovima više ne budu stajala imena Mesija, Ronalda ili Nojera – već Pop, Mid ili Van Domselar.

Kvote i plate

EURO 2022 je prošao u znaku ogromnog porasta broja gledalaca, i to ne samo na stadionima, gde su zabeleženi novi rekordi – već i na televiziji. Više od 12 miliona ljudi pratilo je prenos nemačke polufinalne pobede nad Francuskinjama u polufinalu – tržišni udeo od 47%! Prilično neverovatno.

Nemice posle zivižduka koji je označio kraj utakmice.

Finalni meč protiv Engleske pratilo je čak 17,9 miliona ljudi (64,8%) u Nemačkoj. To je novi rekord. I to uprkos činjenici da su se istovremeno igrale utakmice kupa Nemačke – u muškoj konkurenciji. Zbog Svetskog prvenstva u Kataru, muška sezona je počela ranije nego inače.

Sledeći korak je da ženski fudbal taj uspeh pretvori u kapital. Da se dogode neke temeljne i temeljite promene. Za nemačku selektorku Martinu Fos-Teklenburg stvari su jasne: „Mi želimo iste šanse, mi želimo bolje stadione, mi želimo više gledalaca, mi želimo više vremena na TV, bolje termine početka utakmica." Ali moraju se razmotriti i druga pitanja, kao što su infrastruktura ili uslovi u kojima se trenira. Ili visini plata.

Kako dalje

Uvek će biti ljudi koji će, iz bilo kojeg razloga, biti protiv ženskog fudbala, i oni neće promeniti svoje mišljenje. To je stvarno šteta, jer oni propuštaju puno toga: visoku dozu energije, puno akcije, prave emocije.

Ovo je prekretnica za ženski fudbal. Nacionalna sezona u Nemačkoj počinje za mesec dana, nakon toga kreće i Liga šampiona, a sezona će biti okončana Svetskim prvenstvom 2023. U Australiji i Novom Zelandu. I da budem iskren: jedva čekam da ono počne!

