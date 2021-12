EU protiv Omikrona: vakcina je nabolje oružje

Uprkos sve većem broju novozaraženih koronom u zemljama Evropske unije i mogućim opasnostima od omikron-varijante virusa, granice unutar Unije trebalo bi ipak da ostanu otvorene, a putovanja moguća za one koji su vakcinisani, testirani ili su preležali infekciju. Za to su se u zajedničkom obraćanju založile predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i komesarka EU za zdravlje Stela Kirjakides.

„Zeleni korona-certifikat EU predstavljao je veliki uspeh. To će tako i ostati, i sa deltom ili omikronom“, poručila je Fon der Leyen na konferenciji za novinare.

Certifikatom se potvrđuje da je neko vakcinisan, da je preležao infekciju ili da je negativno testiran i do sada je takva vrsta potvrde bila dovoljna za prelazak granice. Ali, sada su Portugalija i Irska nametnule novo pravilo i insistiraju da svaka osoba, prilikom ulaska u te zemlje, mora da ima i negativan test, čak i ako je vakcinisana ili je preležala koronu. Druge zemlje EU mogle bi da krenu istim putem.

Evropska komisija dozvoljava državama-članicama da primenjuju posebna pravila za putovanja ako smatraju da je to potrebno. Međutim, „paušalno zatvaranje granica, nezavisno od testova, nije poželjno“, rekla je predsednica Evropske komisije. „Ne radi se o državnim granicama. S epidemiološke tačke gledišta, granice su samo slučajne“, rekla je Ursula fon der Lajen, koja je inače i sama lekarka.

Sloboda putovanja uz kovid-pasoš trebalo bi da opstane, čak i uprkos novovim sojevima virusa

Evropska komisija insistira na koordiniranom delovanju. Na primer, zeleni korona-pasoš EU morao bi da bude prilagođen aktuelnoj situaciji. Njegovo važenje trebalo bi da istekne nakon devet meseci, ukoliko njegov vlasnik u međuvremenu nije primio dopunsku vakcinu.

Neophodne konsultacije i dogovori

Ali, među 27 država-članica EU nema mnogo koordiniranog pristupa po pitanju obavezne vakcinacije. Neke zemlje, poput Austrije i Nemačke, nameravaju da uvedu obavezu vakcinisanja za sve. Neke druge, poput Francuske, Italije ili Grčke, uvele su obaveznu vakcinaciju za određena zanimanja ili određene grupe stanovništva. Predsednica Komisije Fon der Lajen kaže da bi trebalo ozbiljno razgovarati o obaveznom vakcinisanju, ali o tome nije iznela svoje lično mišljenje.

Procenat vakcinisanih u EU veoma se razlikuje od zemlje do zemlje. Tako je na primer na Malti vakcinisano 81 odsto stanovništva, a u Bugarskoj samo 25 procenata. Evropska komisija zato još jednom poziva ljude na vakcinaciju i ukazuje da je neophodno i osvežiti vakcinu. Oko 150 miliona građana EU još uvek nije vakcinisano. „To ne možemo da prihvatimo“, izjavila je Ursula fon der Lajen.

Komisija EU isporučuje buster-doze

Evropska unija odgovorna je za nabavku vakcina u svim zemljama-članicama. Ove godine, prema podacima Evropske komisije, državama EU isporučeno je nešto više od milijardu doza. U prvom tromesečju 2022. sledi isporuka daljih 360 miliona doza za tzv. „buster“. Vakcina bi i za decu u EU trebalo da bude dostupna od 13. decembra.

Predsednica Evropske komisije odbacila je kritike Svetske zdravstvene organizacije (SZO) o tome da EU gomila vakcine. „Evropska unija je jedini region sveta koji izvozi vakcine. Ove godine 1,4 milijarde doza ide u 150 zemalja“, rekla je Fon der Lajen. No, tačno je i to da je Africi isporučeno samo 165 miliona doza. Do sredine iduće godine obećano im je 700 miliona. „Zbog toga je važno podržati Kovaks, globalnu inicijativu Ujedinjenih nacija za vakcinaciju“, ističe Ursula fon der Lajen.

S druge strane, predsednica Evropske komisije je protiv slobodnog pristupa patentima za vakcine protiv korone, što zahtevaju mnoge humanitarne organizacije. „Imati patent ne znači automatski i da možete da proizvodite vakcinu. Zato je pristup koji ima EU sledeći: izgradnja proizvodnih kapaciteta u Africi i obezbeđivanje prinudnih licenci za proizvođače u skladu s pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO)“, kaže Ursula fon der Lajen. U Senegalu je recimo Bajontek/Fajzer podigao fabriku za proizvodnju vakcina uz veliku finansijsku podršku EU.

Trka s vremenom

Mnoge države-članice EU u međuvremenu su ukinule mogućnost dolaska putnika iz Južnoafričke Republike, što je oštro kritikovao predsednik te zemlje Siril Ramafosa. Ursula fon der Lajen zahvalila se Južnoafričkoj Republici zbog toga što je brzo otkrila novu mutaciju i na to upozorila svet. Ona, međutim, nije spomenula zabranu ulaska putnika iz te zemlje. Rekla je sledeće:

„O Omikronu znamo dovoljno da bismo bili zabrinuti. Znamo i da je tu reč o trci s vremenom. Za više informacija moraćemo da sačekamo dve do tri sedmice, iako u pandemiji to deluje kao večnost“, rekla je predsednica Evropske komisije.

Do tada bi trebalo da budu dostupna saznanja o tome koliko je zarazna ta nova varijanta korone, da li izaziva težak ili blag tok bolesti i pomažu li protiv nje vakcine koje su sada na raspolaganju. No, kako zaključuje predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, „nauka nam već poručuje da su vakcinacija i buster-doza najbolja raspoloživa oružja protiv korone.“

