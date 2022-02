EU i Ukrajina: Solidarnost da, brzo pristupanje ne

Predsednica Evropske komisije Ursula fon Lajen pohvalila je u intervjuu za kanal „Euronews” bliske veze Evropske unije i Ukrajine. Pritom je doslovno rekla: „Vremenom oni zaista spadaju kod nas, oni su jedno od nas i hoćemo ih unutar EU."

Reči koje bude očekivanja i daju nadu. Ali, ova rečenica sadrži dve izjave koje se moraju pročitati zajedno. Međutim, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ističe samo „unutar EU".

S obzirom na rusku invaziju, on zahteva posebnu proceduru kako bi Ukrajina bila brzo primljena u Evropsku uniju. To bi bilo pošteno i Ukrajinci su to zaslužili, rekao je Zelenski u video obraćanju.

Tumačenje Komisije EU

Komisija EU ukazuje na ono što fon der Lajen kaže na početku rečenice: „Vremenom..."

Prema rečima portparola Komisije, uprkos ratu i stradanjima stanovništva, za Ukrajinu važe isti uslovi kao i za druge zemlje. Pre pristupanja, moraju da prođu kroz dug proces kako bi se prilagodile vrednostima i zakonskom okviru EU. To može potrajati decenijama.

Već sada specijalni odnosi…

Predsednik Rusije Vladimir Putin izričito je opravdao vojni napad na susednu zemlju činjenicom da je Ukrajina orijentisana ka Zapadu – da je većina stanovništva za Evropsku uniju i da vlada u Kijevu ima za cilj članstvo u NATO.

Ukrajinci vide svoju budućnost na Zapadu, što su više puta jasno rekli od masovnih protesta na Majdanu u Kijevu. EU to oseća kao svoju obavezu i to se izražava u posebnim odnosima koje je zajednica izgradila sa Kijevom, posebno nakon ruske aneksije Krima 2014.

Postoji sporazum o pridruživanju koji predviđa blisku ekonomsku saradnju, posebno u energetskom sektoru. Državljani Ukrajine bez vize putuju u EU. Od ruske invazije, EU pruža ogromnu direktnu pomoć i političku podršku – kroz paket sankcija bez presedana i isporuke oružja u vrednosti od 450 miliona evra.

.. ali bez hitne procedure za pristupanje

Zvanični zahtev Ukrajine stigao je posle podne: potpisao ga je predsednik Zelenski.

Međutim, portparol Komisije je prethodno istakao da će o članstvu u EU odlučivati 27 šefova država i vlada. Za to su formulisani jasni uslovi: To uključuje poštovanje vrednosti EU, funkcionalnu ekonomiju koja se uklapa u unutrašnje tržište i usvajanje zajedničkog pravnog sistema. Država kandidat mora u dugom procesu da dokaže da ispunjava ove kriterijume.

Analena Berbok

Ministarka inostranih poslova Nemačke, Analena Berbok je shodno tome suzdržana po pitanju brzog pridruživanja Ukrajine EU. To nije nešto što možete da uradite za nekoliko meseci, rekla je političarka Zelenih u Berlinu.

U gostujućem članku za Frankfurter alegemajne cajtung, lider parlamentarne grupe EPP Manfred Veber izjasnio se za brzo davanje ekonomskog statusa Ukrajini sličan onom Švajcarske ili Norveške. U pogledu članstva u EU, Veber se takođe osvrnuo na važeće uslove.

A šefovi država osam članica EU izjasnili su se da se Ukrajini otvori perspektiva za momentalno pristupanje EU. Oni su zahtevali da se toj bivšoj sovjetskoj republici, koja je na udaru Rusije, dodeli zvanični status zemlje kandidata i da otpočne pregovarački proces. To proizilazi iz otvorenog pisma koje je u ponedeljak uveče objavio portparol češkog predsednika Miloša Zemana.

„U ovom kritičnom trenutku, ponovo potvrđujemo našu punu solidarnost sa Ukrajinom i njenim narodom", navodi se u pismu. Među potpisnicima su predsednici Bugarske, Češke, Estonije, Letonije, Litvanije, Poljske, Slovačke i Slovenije.

Teška debata u pogrešno vreme

Komisija EU stoga nastoji da istakne evropsku perspektivu Ukrajine i solidarnost sa žrtvama ruske agresije, a da istovremeno spreči nesporazume koje bi mogla da izazove pomenuta rečenica Ursule fon der Lajen.

Politički, debata o pristupanju trenutno nije prikladna: mogla bi da oteža početak mirovnih pregovora. Kao uslov za eventualni dogovor sa Kijevom, Kremlj navodi - imanje obzira prema bezbednosnim interesima Rusije. Sa stanovišta Moskve, to uključuje priznavanje suvereniteta aneksiranog crnomorskog poluostrva Krim i demilitarizaciju Ukrajine.

Zastava NATO

Članstvo zemlje u NATO faktički ne dolazi u obzir. Jer ne mali broj od 30 članica NATO na to gleda kritički. Osim toga, važi pravilo da alijansa ne prihvata države koje imaju nerešene sukobe sa susedima.

dr (ard,agencije)

