Erdogan kritikuje Švedsku – nema podrške ulasku u NATO

Prema rečima turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, Švedska ne može da računa na podršku Turske za ulazak u NATO. „Ako ne iskazujete poštovanje prema Turskoj Republici ili verskim uverenjima muslimana, onda ne možete ni da dobijete podršku od nas u smislu ulaska u NATO“, rekao je Erdogan.

On je na taj način reagovao na protest desničarskih ekstremista u Švedskoj tokom kojeg je ispred turske ambasade u Stokholmu spaljen Kuran. Protest je održan u subotu 21. januara pod snažnom policijskom zaštitom i iza metalnih barijera. Dansko-švedski desničarski ekstremista Rasmus Paludan održao je tiradu protiv islama i migranata, a potom i zapalio primerak Kurana.

Rasmus Paludan spaljuje Kuran ispred turske ambasade u Stokholmu Foto: DHA

Protesti u Švedskoj nedavno su ponovo doveli do problema s Turskom. Aktivisti su, između ostalog, u centru Stokholma za noge obesili lutku koja podseća na Erdogana, što je izazvalo besnu reakciju Ankare.

-pročitajte još: Erdoganov ostanak na vlasti je u Putinovom interesu

Švedska se ogradila od akcija

Švedska vlada ogradila se od paljenja islamske svete knjige, kao i od incidenta s lutkom, ali se ujedno i pozvala na slobodu izražavanja mišljenja koja važi u Švedskoj. „Sloboda izražavanja temeljni je deo demokratije“, rekao je premijer Ulf Kristerson u odgovoru na Tviteru. „Ali, ono što je legalno nije nužno i prikladno. Spaljivanje knjiga koje su za mnoge svete čin je dubokog nepoštovanja drugih.“

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg takođe je istakao da je sloboda izražavanja vredna imovina. On se apsolutno protivi takvom vređanju, ali naglašava da to nije bilo protivzakonito. „Sloboda izražavanja čvrsto je usidrena (u Švedsko društvo), to je veliko i važno pravo.“

Do sada se Turska pokazala kao prilično kooperativna u raspravi o pristupanju NATO, rekao je Stoltenberg. On upozorava da ratifikacija pristupnih protokola ne bi smela sada da propadne, u samom finišu.

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg Foto: ANDRE PAIN/AFP

SAD sumnja u čin „provokatora“

Nacionalni parlamenti 28 od 30 zemalja NATO već su odobrili proširenje Alijanse i izjasnili se za ulazak Švedske i Finske. Jedino Mađarska i Turska još uvek oklevaju. Zato Stoltenberg od njih traži „da ubrzaju te procedure u svojim parlamentima“ kako ne bi došlo do raskola unutar Saveza.

Na tu opasnost upozorava i Vašington. „Spaljivanje svetih knjiga je čin dubokog nepoštovanja“, izjavio je portparol Stejt departmenta Ned Prajs i ujedno dodao da se u Stokholmu možda radilo o činu „provokatora“ koji je „namerno pokušao da razdvoji dva naša bliska partnera, Tursku i Švedsku“.

Švedska policija dozvolila je protest pozivajući se na ustav i tamo zagarantovanu slobodu okupljanja i izražavanja mišljenja. Turska je na to otkazala posetu švedskog ministra odbrane koji je nameravao da se u Ankari založi za popuštanje turske blokade.

Turska već mesecima blokira pristupanje NATO

„Jasno je da oni koji su omogućili takvu sramotu ispred ambasade naše zemlje više ne mogu da očekuju nikakvu podršku s naše strane u pogledu njihove želje da se pridruže NATO“, rekao je Erdogan u jednom govoru koji je prenosila televizija.

Lutka koja liči na Erdogana obešena u Stokholmu, 12. januar 2023. Foto: Realrojkom/Twitter/REUTERS

Turska kao članica NATO već mesecima blokira prijem Švedske i Finske u vojni savez. Ona optužuje Švedsku da podržava „terorističke organizacije“ poput Radničke partije Kurdistana (PKK) i ujedno zahteva izručenje čitavog niza ljudi koje Ankara smatra teroristima.

Protesti protiv Švedske

Spaljivanje Kurana bilo je i povod za protestni skup u Iraku. Ispred švedske ambasade u Bagdadu došlo je i do sukoba između demonstranata i policije. Prema navodima tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova, u protestu ispred ambasade učestvovalo je oko 400 ljudi, a u neredima je povređeno sedam demonstranata i jedan policajac. Demonstranti su uzvikivali parole poput „Ne Švedskoj, da Kuranu!“

Spaljivanje Kurana izazvalo je proteste i u drugim islamskim zemljama.

za (ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.