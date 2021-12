Empatija je važnija od vakcinacije

Leži na odeljenju intenzivne nege. U veštačkoj komi. Prvo kovid, onda upala pluća, pa još i trovanje krvi. Danima se moj dugogodišnji prijatelj iz mladalačkih dana bori za svaki dah. Sa njim drhtim i ja, kao i mnogi drugi prijatelji i porodica.

Verovatno bi ga pakao respiratora i kome zaobišao da se vakcinisao. Nije. Ne znam zašto.

Ali, zasigurno znam da je ovih dana prošla moja ljutnja na nevakcinisane. Raspršila se u vazduhu. Svom prijatelju naprosto želim da ozdravi.

Borba za život oduzima svu snagu, ne ostaje mesta za bes. Ostaju praznina, iscrpljenost, očajanje i tračak nade.

Vakcinisana sam triput, i zahvalna što sam to mogla. Važno mi je da zaštitim sebe i druge, da pomognem da zdravstveni sistem ne kolabira.

Ali, pandemija me preopterećuje. Naravno da bih savetovala prijatelju da se vakciniše. On nikada nije pominjao da ima sumnje. A sada deluje naporno uopšte trošiti reči na to.

Iskreno, više ne želim da se svađam o vakcinaciji. Umorna sam i zdrobljena večitim sukobima zagovornika i protivnika vakcina, debatom o lokdaunu i apsurdnim pretpostavkama o zaveri i mračnim likovima koji povlače konce.

Prethodnih dana su zagovornici vakcinacije u Nemačkoj formirali masovni pokret. „Ustanak čekanjem“, naslovio je list Tagescajtung. Misli se na milione ljudi koji tiho čekaju u redovima da dobiju svoju vakcinu.

Vakcinacija spašava živote, ali pametovanje i samodopadljivost ne spašavaju ništa. Pandemija se trudi da me ubaci u frontovsku podelu na prijatelje i neprijatelje. To je pomerena slika, neutemeljena u realnosti, i nikome ne pomaže.

Nisu svi koji nisu vakcinisani protivnici vakcinacije. Nisu svi kojima je maska ispod nosa protivnici maski. Nije svako ko ode na žurku otišao tamo da sve zarazi.

Teško je izbeći podelu na tabore. Ali, deluje mi da je važno. Raduje me svaki čovek koji se odluči na vakcinaciju, a sa nevakcinisanima hoću da i dalje pričam. Ali, neću da ih stigmatizujem niti da budem stigmatizovana.

To nažalost ne polazi uvek za rukom. Ali, pomisao na prijatelja na respiratoru me tera da pokušavam. Empatija mi je važnija od ideologija i ubeđenja.

